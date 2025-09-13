Новини
Божидар Божанов: Учуден съм от повърхностния поглед на премиера

Божидар Божанов: Учуден съм от повърхностния поглед на премиера

13 Септември, 2025 20:08

Темите на вота на недоверие са правосъдие и вътрешни работи, заяви съпредседателят на "Да, България"

Божидар Божанов: Учуден съм от повърхностния поглед на премиера - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова

Божидар Божанов, съпредседател на "Да, България", коментира пред БНТ вота на недоверие и поисканата от ПП-ДБ оставка на вътрешния министър Даниел Митов заради побоя над полицейския началник в Русе. Премиерът Росен Желязков каза, че мотивите са преписани от Доклада за върховенството на закона на ЕК.

"Аз съм учуден от повърхностния поглед на премиера върху вота на недоверие. Мотивите включват цитиране на Доклада за върховенството на закона на ЕК. Това не значи, че са преписани. Сигурен съм, че премиерът прави тази разлика и не му прави чест такова заяждане. Той много добре знае, че последният Доклад за върховенството на закона включва и първата половина на 2025 г. Включва и отчитане на напредък по мерките, препоръчани през 2024 г. Всичко това са критики към настоящото правителство".

Божаков отговори трябва ли мотивите да се разгледат в пленарна зала.

"Темите на вота на недоверие са правосъдие и вътрешни работи. За такива теми вот на недоверие не е имало. Може да се намери някъде в мотивите, който да е бил цитиран в предишни вотове на недоверие, но е несериозно да говорим за противоконституционност заради такива случаи".

Божидар Божанов отхвърли възможността за общ кандидат за президент с ГЕРБ.

"Няма как опозицията и управляващите да имат общ кандидат за президент. Ние го казахме още минала седмица, сега го казвам пак - опозицията и управляващите да имат общ кандидат е политическа шизофрения".

Съпредседателят на "Да, България" заяви, че мнението им за оставката на Митов остава същото.

"Не е настъпило събитие от последния път, когато я поискахме до сега. МВР продължава да дълбае все по-надолу в темата с Русе. Последният фрапиращ пример е как министърът казва, че ограничението е 30 км/ч., а знакът за ограничението е поставен след инцидента. Натрупаха се такива индикатори, че МВР действа по начина, по който винаги действа. Опитва нещо да замаже, опитва нещо да прикрие, както записите под колоните на Министерски съвет при протестите за полицейското насилие, както в много други случаи. И, за съжаление, доверието в МВР е системно ниско, именно заради такива действия. Вината на Митов е, че в първия възможен случай, той вместо да излезе и да успокои положението и да каже ще има разследване, всичко ще бъде по реда на закона, той излезе и политизира случая, обвинявайки опозицията и медиите за на практика това, което се е случило. Това, според мен, нагнети доста обществено недоволство, което пък избухна с публикуването на записа, който опроверга част от официалните и неофициалните твърдения излезли от МВР".


  • 1 Пич

    13 3 Отговор
    Защо никой не трепе нашите политици ?! Защото когато ги срещнеш на улицата ти се повдига , и бягаш да повръщаш !!!

    Коментиран от #7

    20:10 13.09.2025

  • 2 Хи хи

    5 9 Отговор
    Хи хи , пет малгинализетарусофилистета излезли на площатчето , а тоя се пеняви кат невръстно джераменце ...... голям майтап са тез жълтопаветноуредените .

    20:13 13.09.2025

  • 3 видя се

    11 1 Отговор
    240 крадци и лъжци закопаха държавата и народа под дъното на тинята в блатото !!

    20:16 13.09.2025

  • 4 Tочна статия

    6 4 Отговор
    Бившият Европейски депутат и програмен директор на БТВ в периода 2007-11 година и изпълнителен директор на ТВ7 Николай Бареков чест гост в студиото на факти.бг. Днес беше поканен в студиото на ФОКС НЮЗ и показа потресаващи разкрития. Бившият му кум и кръстник на първородния му син Бойко Методиев Борисов и Делян Славчев Пеевски който също беше близък на Бареков ,са откраднали от Българският народ общо 69 милиарда евро. Терорист номер 1 в света каза Бареков е Делян Пеевски.

    Коментиран от #16

    20:16 13.09.2025

  • 5 Помак

    4 2 Отговор
    Абе ште доидете на моита вие ама ште е късно

    20:20 13.09.2025

  • 6 Поразен

    8 2 Отговор
    Според снимки направени от дрон ,протеста днес на партия Възраждане е събрал 361 човека. Техният "общонационален протест" се превърна в пародия и траги-комедия. Целта на този "протест" е да се покаже че гражданите не искат да протестират. Само кординаторите на партията и роднините на депутатите им да бяха дошли щяха да са повече. За всички вече е ясно че лицето Костадин Тодоров Костадинов е платена,изкуствена и отгледана опозиция. Про-пеавителствените социологически агенции им дават 9% а реално вече са на границата от преминаване на бариерата за влизане в парламента. Вече и най заблудените разбират кои и какво са партия Възраждане?!

    Коментиран от #9

    20:22 13.09.2025

  • 7 Виж сега,

    10 2 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Дреме му на премиера Желязков за вота, липсата на сигурност на гражданите, за народа, за инфлацията и за скъпотията. Интересува го само семейния му хотел-палат с огромен водопад пред него.

    Коментиран от #10, #13

    20:22 13.09.2025

  • 8 24/7 ПЕЕВСКИ

    8 1 Отговор
    Пеевски и завладяната държава щели да бъдат основанията за внасяне на вот на недоверие към правителството. Звучи завладяващо!

    Вслушвам се в онзиденшните думи на съпредседателя на ДБ, Божидар Божанов. Опитвам се да разбера аргументите, но едвам ги различавам, защото всяка втора дума е "Пеевски". И все пак разбрах, че:
    "ДБПП имали основателни подозрения…";
    "Не сме видяли документи, но така смятаме…";
    "Нямаме факти, но така се говори…";
    "Така пишат демократичните медии…";
    "Едно птиче(bird) ни каза…";
    "Очакват подкрепа за вота през септември от "МЕЧ", "Величие", "Възраждане" и..."
    Признавам, че се обърках, но явно санитарния кордон не помага. Трябва да дойдат санитарите!

    Който е разбрал нещо друго, моля да помага!

    20:24 13.09.2025

  • 9 Така е!

    7 1 Отговор

    До коментар #6 от "Поразен":

    Възраждане и в частност Костадинов са клонинг на крадливите гербави депутати и министри начело с Тиквата Борисов.

    20:24 13.09.2025

  • 10 Яшар

    7 1 Отговор

    До коментар #7 от "Виж сега,":

    Няма да е за дълго . Всеки си намира майстора .уса ни наблюдават . Ес в момента Урсула пази престъпниците от гроп и Ено ..като я махне Тръмп до края на годината и Тея тарикати Бойко,Желязков и Ено -помитата ще бъдат пуснати в канала

    Коментиран от #12

    20:27 13.09.2025

  • 11 оня с коня

    1 5 Отговор
    От както Свят светува Ролята на Опозицията е да се ЧУДИ на разни неща,докато Управляващите Управляват.

    20:31 13.09.2025

  • 12 До Яшар

    6 1 Отговор

    До коментар #10 от "Яшар":

    Дано! На хората им се повръща от пеевско-герберската шайка.

    20:32 13.09.2025

  • 13 Пич

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "Виж сега,":

    Знаеш ли , така изглежда , но в края на краищата сметката винаги се плаща ! Небесният Съдия никога не може да бъде излъган или подкупен , и съди справедливо !

    20:34 13.09.2025

  • 14 Стара чанта

    4 1 Отговор
    Божо Кра ви чка та бил Учуден ?!
    И аз съм учуден - Ко прайте там, ама никой не може да отгатне... Освен далаверките, друго не виждам !

    20:40 13.09.2025

  • 15 Оставете на мира правителството

    1 1 Отговор
    Те могат колкото футболен отбор наР Б и явно това е национална черта.

    20:42 13.09.2025

  • 16 Промяна

    4 3 Отговор

    До коментар #4 от "Tочна статия":

    БАРЕКОВ АНТИБЪЛГАРИН ОПЛЮВА БЪЛГАРИЯ ПО ФОКС НЮЗ ВИДЯХТЕ СЕ ДНЕС КОЛКО СТЕ ПУТИНОФИЛИ КОПЕЙКИ АНТИБЪЛГАРИ ГЕЛОВЕ ПАРКОВЕ БЪЛГАРИЯ Е В ЕВРОПА И НАРОДА ПОДКРЕПЯ УПРАВЛЕНИЕТО

    Коментиран от #17

    20:45 13.09.2025

  • 17 Сатана Z

    3 2 Отговор

    До коментар #16 от "Промяна":

    Това че Бареков разкрива фактите за милиардните кражби на бившите му съмишленици Борисов и Пеевски не означава че е срещу България а срещу мафията на власт която ограбва Българският народ.

    20:48 13.09.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Оле ле

    1 2 Отговор
    Примиерът има 30 годишен сдминистративен опит. И е доста по умен и решавсл наистина сериозни кризи. ВИЕ сте детска ясла даже не и градина

    21:04 13.09.2025

