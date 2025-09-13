Божидар Божанов: Учуден съм от повърхностния поглед на премиера

Божидар Божанов, съпредседател на "Да, България", коментира пред БНТ вота на недоверие и поисканата от ПП-ДБ оставка на вътрешния министър Даниел Митов заради побоя над полицейския началник в Русе. Премиерът Росен Желязков каза, че мотивите са преписани от Доклада за върховенството на закона на ЕК.
"Аз съм учуден от повърхностния поглед на премиера върху вота на недоверие. Мотивите включват цитиране на Доклада за върховенството на закона на ЕК. Това не значи, че са преписани. Сигурен съм, че премиерът прави тази разлика и не му прави чест такова заяждане. Той много добре знае, че последният Доклад за върховенството на закона включва и първата половина на 2025 г. Включва и отчитане на напредък по мерките, препоръчани през 2024 г. Всичко това са критики към настоящото правителство".
Божаков отговори трябва ли мотивите да се разгледат в пленарна зала.
"Темите на вота на недоверие са правосъдие и вътрешни работи. За такива теми вот на недоверие не е имало. Може да се намери някъде в мотивите, който да е бил цитиран в предишни вотове на недоверие, но е несериозно да говорим за противоконституционност заради такива случаи".
Божидар Божанов отхвърли възможността за общ кандидат за президент с ГЕРБ.
"Няма как опозицията и управляващите да имат общ кандидат за президент. Ние го казахме още минала седмица, сега го казвам пак - опозицията и управляващите да имат общ кандидат е политическа шизофрения".
Съпредседателят на "Да, България" заяви, че мнението им за оставката на Митов остава същото.
"Не е настъпило събитие от последния път, когато я поискахме до сега. МВР продължава да дълбае все по-надолу в темата с Русе. Последният фрапиращ пример е как министърът казва, че ограничението е 30 км/ч., а знакът за ограничението е поставен след инцидента. Натрупаха се такива индикатори, че МВР действа по начина, по който винаги действа. Опитва нещо да замаже, опитва нещо да прикрие, както записите под колоните на Министерски съвет при протестите за полицейското насилие, както в много други случаи. И, за съжаление, доверието в МВР е системно ниско, именно заради такива действия. Вината на Митов е, че в първия възможен случай, той вместо да излезе и да успокои положението и да каже ще има разследване, всичко ще бъде по реда на закона, той излезе и политизира случая, обвинявайки опозицията и медиите за на практика това, което се е случило. Това, според мен, нагнети доста обществено недоволство, което пък избухна с публикуването на записа, който опроверга част от официалните и неофициалните твърдения излезли от МВР".
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
Коментиран от #7
20:10 13.09.2025
2 Хи хи
20:13 13.09.2025
3 видя се
20:16 13.09.2025
4 Tочна статия
Коментиран от #16
20:16 13.09.2025
5 Помак
20:20 13.09.2025
6 Поразен
Коментиран от #9
20:22 13.09.2025
7 Виж сега,
До коментар #1 от "Пич":Дреме му на премиера Желязков за вота, липсата на сигурност на гражданите, за народа, за инфлацията и за скъпотията. Интересува го само семейния му хотел-палат с огромен водопад пред него.
Коментиран от #10, #13
20:22 13.09.2025
8 24/7 ПЕЕВСКИ
Вслушвам се в онзиденшните думи на съпредседателя на ДБ, Божидар Божанов. Опитвам се да разбера аргументите, но едвам ги различавам, защото всяка втора дума е "Пеевски". И все пак разбрах, че:
"ДБПП имали основателни подозрения…";
"Не сме видяли документи, но така смятаме…";
"Нямаме факти, но така се говори…";
"Така пишат демократичните медии…";
"Едно птиче(bird) ни каза…";
"Очакват подкрепа за вота през септември от "МЕЧ", "Величие", "Възраждане" и..."
Признавам, че се обърках, но явно санитарния кордон не помага. Трябва да дойдат санитарите!
Който е разбрал нещо друго, моля да помага!
20:24 13.09.2025
9 Така е!
До коментар #6 от "Поразен":Възраждане и в частност Костадинов са клонинг на крадливите гербави депутати и министри начело с Тиквата Борисов.
20:24 13.09.2025
10 Яшар
До коментар #7 от "Виж сега,":Няма да е за дълго . Всеки си намира майстора .уса ни наблюдават . Ес в момента Урсула пази престъпниците от гроп и Ено ..като я махне Тръмп до края на годината и Тея тарикати Бойко,Желязков и Ено -помитата ще бъдат пуснати в канала
Коментиран от #12
20:27 13.09.2025
11 оня с коня
20:31 13.09.2025
12 До Яшар
До коментар #10 от "Яшар":Дано! На хората им се повръща от пеевско-герберската шайка.
20:32 13.09.2025
13 Пич
До коментар #7 от "Виж сега,":Знаеш ли , така изглежда , но в края на краищата сметката винаги се плаща ! Небесният Съдия никога не може да бъде излъган или подкупен , и съди справедливо !
20:34 13.09.2025
14 Стара чанта
И аз съм учуден - Ко прайте там, ама никой не може да отгатне... Освен далаверките, друго не виждам !
20:40 13.09.2025
15 Оставете на мира правителството
20:42 13.09.2025
16 Промяна
До коментар #4 от "Tочна статия":БАРЕКОВ АНТИБЪЛГАРИН ОПЛЮВА БЪЛГАРИЯ ПО ФОКС НЮЗ ВИДЯХТЕ СЕ ДНЕС КОЛКО СТЕ ПУТИНОФИЛИ КОПЕЙКИ АНТИБЪЛГАРИ ГЕЛОВЕ ПАРКОВЕ БЪЛГАРИЯ Е В ЕВРОПА И НАРОДА ПОДКРЕПЯ УПРАВЛЕНИЕТО
Коментиран от #17
20:45 13.09.2025
17 Сатана Z
До коментар #16 от "Промяна":Това че Бареков разкрива фактите за милиардните кражби на бившите му съмишленици Борисов и Пеевски не означава че е срещу България а срещу мафията на власт която ограбва Българският народ.
20:48 13.09.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Оле ле
21:04 13.09.2025