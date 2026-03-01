Новини
Нови цени на водата и природния газ влизат в сила от днес

Нови цени на водата и природния газ влизат в сила от днес

1 Март, 2026 13:40

Увеличението на цената водата засяга повече от 20 ВиК оператора в страната

Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Промяната в тарифите на водата беше одобрена от Комисията за енергийно и водно регулиране на 19-ти декември, но Регионалното министерство отложи поскъпването във ВИК дружествата с държавно участие.

И още - до понеделник трябва да има резултат от проверките на Комисията за защита на потребителите в трите ЕРП-та заради високите сметки за ток.

Най-сериозен е скокът в областите Кърджали и Благоевград.

Според решението на Енергийния регулатор от декември миналата година, поскъпването в Кърджали ще е с над 13 процента.

Следват Благоевград с над 12 на сто, Русе с 9,28 процента и Враца с малко под 9 процента.

Има и области, при които цената ще намалее.

Най-сериозното е поевтиняването в Ямбол с над 11 процента и Сливен с 3,43 на сто.

Природният газ поскъпва с малко под 1%. Това означава, че ще струва 32-е евро и 60 евроцента за мегават час.

От регулатора отчитат, че утвърдената цена е с близо 27% по- ниска в сравнение с година по-рано.


България
  • 1 Събуди се, българино!

    32 2 Отговор
    Яростни защитници на Украйна, Русия, САЩ, Израел, Иран , а за България само интернет патри0ти.Събудете се,българи.

    13:42 01.03.2026

  • 2 Данко Харсъзина

    3 10 Отговор
    Във Враца водата идва от Среченска бара, няма как да не се повиши.

    Коментиран от #30

    13:43 01.03.2026

  • 3 Не е заради леврото

    21 4 Отговор
    "Има и области, при които цената ще намалее."

    Но няма никакви сведения кои са.

    Коментиран от #16

    13:45 01.03.2026

  • 4 Васил

    23 1 Отговор
    Явно ще има нови протести на там отиват нещата!

    Коментиран от #12, #20

    13:45 01.03.2026

  • 5 Лесно е

    19 0 Отговор
    да си политик в България каквото и да става постоянно вдигаш цените на всичко и нещата си вървят?

    13:45 01.03.2026

  • 6 Данко Харсъзина

    4 16 Отговор
    Ганю масово плаща по 2 евро за едно кафе. А в курортите по 5 евро. Дреме му, че ще увеличат водата с 15 цента на кубик.

    13:45 01.03.2026

  • 7 Ако чуете или видите

    18 0 Отговор
    Че Пеевски и Борисов са подали жалба заради високите цени на тока и водата при омбусмана- или сте избутали централно или сте на оня свят и всички сме равни.

    13:49 01.03.2026

  • 8 така е в клуба на богатите на гол тумбак

    16 0 Отговор
    чифте пищови

    свете мари що не спомена софия колко е увеличението
    явно не си от софия като повечето и не я бръснеш за слива

    13:51 01.03.2026

  • 9 Дупничанин

    16 0 Отговор
    На бацко капаните. Ако некой въобще се е съмнявал.

    Коментиран от #13

    13:51 01.03.2026

  • 10 Данко Харсъзина

    5 19 Отговор
    При средна заплата 2000 евро на никой не му дреме, че ще увеличат цената на водата с 10-15 цента.

    Коментиран от #27, #29

    13:52 01.03.2026

  • 11 Емигрант

    14 4 Отговор
    Сладки ли са гъбите събирани по време на избори в гората, а?
    Купихте ли си благоденствие с 30-те сребърника които вземахте и си продадохте гласа на мафията?
    И за всичко, естествено са ви виновни българите зад граница, които не се прибират, за да ви извоюват рахатлък и безгрижен живот.

    13:54 01.03.2026

  • 12 Де6или, повече от 80%

    14 4 Отговор

    До коментар #4 от "Васил":

    Нищо няма да има. По-пр0ст народ от българите няма.За неща,които ги засягат пряко,винаги мълчат.

    Коментиран от #14

    13:56 01.03.2026

  • 13 Пешо

    12 0 Отговор

    До коментар #9 от "Дупничанин":

    А ние с гайдите със заплата 600е как да го направим.Освен да делим всичко на 4.

    Коментиран от #17, #18

    14:00 01.03.2026

  • 14 Данко Харсъзина

    5 9 Отговор

    До коментар #12 от "Де6или, повече от 80%":

    За хора, които плащат от 2 до 5 евро за едно кафе, увеличението на цената на водата с няколко цента не ги интересува.

    14:02 01.03.2026

  • 15 Данко Харсъзина

    3 6 Отговор
    За хора, които плащат от 2 до 5 евро за едно кафе, увеличението на цената на водата с няколко цента не ги интересува.

  • 16 Хи хи

    7 0 Отговор

    До коментар #3 от "Не е заради леврото":

    Прочети още веднъж статията !

    14:03 01.03.2026

  • 17 Данко Харсъзина

    1 13 Отговор

    До коментар #13 от "Пешо":

    Едно евро повече, едно евро по малко, все тая. 30 грама ракия по малко ще изпиеш. Или 3-4 цигари по малко ще изпушиш.

    Коментиран от #26

    14:05 01.03.2026

  • 18 Има изход

    17 0 Отговор

    До коментар #13 от "Пешо":

    Не гласувайте за толупите

    14:07 01.03.2026

  • 19 Водопатки и турски патоци

    12 1 Отговор
    За да се по почувствате европейци, плащайте тлъсти сметки в евро.

    14:11 01.03.2026

  • 20 Звездоброец

    7 1 Отговор

    До коментар #4 от "Васил":

    Трябва да застанем зад Росен Миленов !

    14:12 01.03.2026

  • 21 БОЛШЕВИК

    11 3 Отговор
    Това не е заради еврото и дивия капитализъм.

    14:16 01.03.2026

  • 22 Цвете

    8 0 Отговор
    ТОВА ЗА ЧЕСТИТА БАБА МАРТА ЛИ Е БИЛО ПОДГОТВЯНО ? 36 ГОДИНИ ЕДНИ ТРЪБИТЕ НЕ СМЕНИХТЕ, А БЪРКАТЕ НА НАРОДА ПО ДЖОБА ЯКО. ПОЗОР СТЕ, ИЗЕДНИЦИ.😠🇧🇬🙄

    14:19 01.03.2026

  • 23 Цвете

    4 0 Отговор
  • 24 Цвете

    5 0 Отговор
  • 25 Перо

    8 0 Отговор
    Нали цените нямаше да се променят до 01.07.26 г.

    Коментиран от #31, #32

    14:29 01.03.2026

  • 26 Пешо

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "Данко Харсъзина":

    Лошото е че не пия и не пуша.Хубавите работи са ми забранени.

    14:32 01.03.2026

  • 27 Един шофьор

    3 2 Отговор

    До коментар #10 от "Данко Харсъзина":

    Аз взимам 5 000 евро и вода не пия!

    14:34 01.03.2026

  • 28 Ама

    3 0 Отговор
    нали буци/Буда и леля Нушка казаха, че като ни вкарат в еврозоната, цените ще се сринат надолу ?!

    14:47 01.03.2026

  • 29 Абе,

    3 0 Отговор

    До коментар #10 от "Данко Харсъзина":

    2000 са на подлогите като тебе...

    14:49 01.03.2026

  • 30 Така де

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Данко Харсъзина":

    Значи държавните институции като КЕВР могат редовно да повишават цените на газ, вода и ток, а търговците на банички например не могат. Значи самата държава помпа инфлацията!

    15:03 01.03.2026

  • 31 Така е

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "Перо":

    КЗП защо нямат право да проверяват КЕВР. От там идва високата инфлация!

    15:05 01.03.2026

  • 32 Боко Престъпникът

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Перо":

    Това си беше за тогава. Сега е така.

    15:09 01.03.2026

