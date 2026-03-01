Нови цени на водата и природния газ влизат в сила от днес

Промяната в тарифите на водата беше одобрена от Комисията за енергийно и водно регулиране на 19-ти декември, но Регионалното министерство отложи поскъпването във ВИК дружествата с държавно участие.
И още - до понеделник трябва да има резултат от проверките на Комисията за защита на потребителите в трите ЕРП-та заради високите сметки за ток.
Най-сериозен е скокът в областите Кърджали и Благоевград.
Според решението на Енергийния регулатор от декември миналата година, поскъпването в Кърджали ще е с над 13 процента.
Следват Благоевград с над 12 на сто, Русе с 9,28 процента и Враца с малко под 9 процента.
Има и области, при които цената ще намалее.
Най-сериозното е поевтиняването в Ямбол с над 11 процента и Сливен с 3,43 на сто.
Природният газ поскъпва с малко под 1%. Това означава, че ще струва 32-е евро и 60 евроцента за мегават час.
От регулатора отчитат, че утвърдената цена е с близо 27% по- ниска в сравнение с година по-рано.
1 Събуди се, българино!
13:42 01.03.2026
2 Данко Харсъзина
Коментиран от #30
13:43 01.03.2026
3 Не е заради леврото
Но няма никакви сведения кои са.
Коментиран от #16
13:45 01.03.2026
4 Васил
Коментиран от #12, #20
13:45 01.03.2026
5 Лесно е
13:45 01.03.2026
6 Данко Харсъзина
13:45 01.03.2026
7 Ако чуете или видите
13:49 01.03.2026
8 така е в клуба на богатите на гол тумбак
свете мари що не спомена софия колко е увеличението
явно не си от софия като повечето и не я бръснеш за слива
13:51 01.03.2026
9 Дупничанин
Коментиран от #13
13:51 01.03.2026
10 Данко Харсъзина
Коментиран от #27, #29
13:52 01.03.2026
11 Емигрант
Купихте ли си благоденствие с 30-те сребърника които вземахте и си продадохте гласа на мафията?
И за всичко, естествено са ви виновни българите зад граница, които не се прибират, за да ви извоюват рахатлък и безгрижен живот.
13:54 01.03.2026
12 Де6или, повече от 80%
До коментар #4 от "Васил":Нищо няма да има. По-пр0ст народ от българите няма.За неща,които ги засягат пряко,винаги мълчат.
Коментиран от #14
13:56 01.03.2026
13 Пешо
До коментар #9 от "Дупничанин":А ние с гайдите със заплата 600е как да го направим.Освен да делим всичко на 4.
Коментиран от #17, #18
14:00 01.03.2026
14 Данко Харсъзина
До коментар #12 от "Де6или, повече от 80%":За хора, които плащат от 2 до 5 евро за едно кафе, увеличението на цената на водата с няколко цента не ги интересува.
14:02 01.03.2026
15 Данко Харсъзина
14:02 01.03.2026
16 Хи хи
До коментар #3 от "Не е заради леврото":Прочети още веднъж статията !
14:03 01.03.2026
17 Данко Харсъзина
До коментар #13 от "Пешо":Едно евро повече, едно евро по малко, все тая. 30 грама ракия по малко ще изпиеш. Или 3-4 цигари по малко ще изпушиш.
Коментиран от #26
14:05 01.03.2026
18 Има изход
До коментар #13 от "Пешо":Не гласувайте за толупите
14:07 01.03.2026
19 Водопатки и турски патоци
14:11 01.03.2026
20 Звездоброец
До коментар #4 от "Васил":Трябва да застанем зад Росен Миленов !
14:12 01.03.2026
21 БОЛШЕВИК
14:16 01.03.2026
22 Цвете
14:19 01.03.2026
23 Цвете
14:21 01.03.2026
24 Цвете
14:21 01.03.2026
25 Перо
Коментиран от #31, #32
14:29 01.03.2026
26 Пешо
До коментар #17 от "Данко Харсъзина":Лошото е че не пия и не пуша.Хубавите работи са ми забранени.
14:32 01.03.2026
27 Един шофьор
До коментар #10 от "Данко Харсъзина":Аз взимам 5 000 евро и вода не пия!
14:34 01.03.2026
28 Ама
14:47 01.03.2026
29 Абе,
До коментар #10 от "Данко Харсъзина":2000 са на подлогите като тебе...
14:49 01.03.2026
30 Така де
До коментар #2 от "Данко Харсъзина":Значи държавните институции като КЕВР могат редовно да повишават цените на газ, вода и ток, а търговците на банички например не могат. Значи самата държава помпа инфлацията!
15:03 01.03.2026
31 Така е
До коментар #25 от "Перо":КЗП защо нямат право да проверяват КЕВР. От там идва високата инфлация!
15:05 01.03.2026
32 Боко Престъпникът
До коментар #25 от "Перо":Това си беше за тогава. Сега е така.
15:09 01.03.2026