Нови цени на водата и природния газ влизат в сила от днес

Промяната в тарифите на водата беше одобрена от Комисията за енергийно и водно регулиране на 19-ти декември, но Регионалното министерство отложи поскъпването във ВИК дружествата с държавно участие.



И още - до понеделник трябва да има резултат от проверките на Комисията за защита на потребителите в трите ЕРП-та заради високите сметки за ток.

Най-сериозен е скокът в областите Кърджали и Благоевград.



Според решението на Енергийния регулатор от декември миналата година, поскъпването в Кърджали ще е с над 13 процента.

Следват Благоевград с над 12 на сто, Русе с 9,28 процента и Враца с малко под 9 процента.



Има и области, при които цената ще намалее.



Най-сериозното е поевтиняването в Ямбол с над 11 процента и Сливен с 3,43 на сто.

Природният газ поскъпва с малко под 1%. Това означава, че ще струва 32-е евро и 60 евроцента за мегават час.



От регулатора отчитат, че утвърдената цена е с близо 27% по- ниска в сравнение с година по-рано.