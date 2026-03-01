Новини
Спорт »
Баскетбол »
Евролигата отлага ключови баскетболни срещи заради напрежението в Близкия изток

1 Март, 2026 13:39 433 0

На този етап мачът между Апоел Тел Авив и Париж няма да се състои в София

Евролигата отлага ключови баскетболни срещи заради напрежението в Близкия изток - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Баскетболната Евролига официално обяви, че двубоят между Апоел Тел Авив и Париж, който трябваше да се проведе на 3 март, няма да се състои по план. Първоначално се обсъждаше възможността срещата да бъде преместена в София, но и този вариант отпада, а новата дата предстои да бъде уточнена.

Ситуацията остава напрегната и около други важни мачове от 21-вия кръг на турнира. Под въпрос е провеждането на сблъсъка между Макаби и Апоел, насрочен за 6 март в Тел Авив. Организаторите все още не са взели окончателно решение, като се очаква развитие в следващите дни.

Неяснотата се засилва и около двубоя между Партизан и Дубай, който трябва да се изиграе на 5 март. В момента въздушното пространство над Обединените арабски емирства е затворено, което поставя под съмнение възможността отборът на Дубай да отпътува за Белград.

Така, на фона на политическата и военна несигурност, спортните събития се оказват заложник на обстоятелствата, а феновете и отборите остават в очакване на новини за бъдещето на ключовите срещи в Евролигата.


