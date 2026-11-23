На касите в Сан Франциско въпросът „Хартия или пластмаса?“ започва да губи смисъла си през 2007 г. На 27 март Бордът на надзорниците гласува с 10 на 1 гласа наредба, която забранява на големите супермаркети и аптечни вериги да предоставят стандартни найлонови торбички за покупките.

Мярката е внесена от общинския съветник Рос Миркарими. Тя е подписана от кмета Гавин Нюсъм на 20 април, а влиза в сила на 20 ноември 2007 г. Така Сан Франциско става първият голям град в Съединените щати, въвел подобна забрана.

Какво предвижда наредбата

Първоначално правилата се отнасят за магазини с годишни продажби от най-малко 2 милиона долара, както и за големи аптечни вериги. Вместо обичайните торбички търговците трябва да предлагат рециклируеми хартиени, компостируеми или многократни торбички.

Причината е свързана както с отпадъците, така и с употребата на петрол при производството на пластмаса. По оценки, цитирани при приемането на мярката, през 2006 г. жителите и посетителите на града са използвали около 180 милиона найлонови торбички.

Преди забраната градът и търговците са имали споразумение за ограничаване на употребата. Търговците са отчели намаление от 7,6 милиона торбички, но властите са поставили под съмнение надеждността на тези данни. Миркарими, който е автор на наредбата, заявява: „Надявам се, че други градове и щати ще последват този пример.“

От местна мярка до по-широка политика

През 2012 г. Сан Франциско разширява забраната към всички търговски обекти, а по-късно и към заведенията за хранене. Разрешените хартиени и компостируеми торбички вече не могат да се дават безплатно, като минималната такса е 10 цента.

От 1 юли 2020 г. градските правила не допускат найлонови торбички за покупките на касата. Разрешените хартиени и компостируеми торбички се таксуват с минимум 25 цента. Целта е клиентите да носят собствени многократни торби или да ограничат броя на използваните еднократни опаковки.

Колко дълго остава пластмасата

Често се твърди, че найлоновата торбичка се разгражда за 400 години. Този срок обаче не е универсално установен. Американската агенция за опазване на околната среда посочва по-широк диапазон от 100 до 1000 или повече години в зависимост от условията.

Националната океанска и атмосферна администрация дава за пластмасова пазарска торбичка оценка от 10 до 20 години до разпадането ѝ на микропластмаса. Това не означава, че материалът изчезва напълно: пластмасата се раздробява на по-малки частици и може да остане в околната среда за неопределено време.

Източници: sfchronicle.com, cbsnews.com, sfgate.com