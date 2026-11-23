Спадът на акциите, свързани с изкуствения интелект, вече е заличил значителна част от спекулативното поскъпване около центровете за данни, чиповете и доставчиците на инфраструктура. Въпросът на Уолстрийт е дали това е ограничена корекция или началото на по-голям срив, подобен на пукането на дотком балона през 2000 г.

В анализ на Wall Street Journal се посочва, че S&P 500 е загубил 11,6% спрямо историческия си връх от 6 октомври. При дотком кризата спадът на индекса е бил близо 15% от върха до края на 2000 г. Сравнението не е пълно, но показва колко бързо разпродажбата на технологични акции започва да се отразява и на широкия пазар.

Разликите между отделните компании са съществени. Nvidia е спаднала с 48% от върха си през 2026 г., докато Intel е загубила 60% през 2000 г. Oracle е надолу с 60% тази година, спрямо 37% при дотком балона. Micron е поевтиняла с 53%, Qualcomm - с 42%, а Cisco - с 30%. В същото време Nvidia е загубила 14% само в последната сесия от разглеждания период.

Минибалонът около инфраструктурата вече се свива

Най-силният удар е върху сегмента, който трябваше да обслужва бързото разрастване на AI индустрията. Micron почти е учетворила цената си за три месеца, преди да загуби повече от половината от стойността си. Полупроводниковият сектор първоначално се е удвоил, а впоследствие е спаднал с 43%. Акциите на CoreWeave, подкрепяна от Nvidia компания за облачни услуги, са се върнали приблизително до нивото от първичното си публично предлагане след над четирикратно поскъпване.

Джеймс Макинтош от Wall Street Journal определя случващото се като вече спукал се „минибалон“ около центровете за данни и техните доставчици. По думите му обаче все още не може да се установи дали въздухът излиза и от по-големия балон около целия сектор на изкуствения интелект.

„Обикновено разбирате, че сте в балон, когато той се спука“, казва Винсент Мортиер, главен инвестиционен директор на Amundi. Цитатът обобщава основната несигурност на пазара: спадът е факт, но мащабът на последствията още не е известен.

Сметката за центровете за данни расте

Притесненията са свързани не само с оценките на акциите, а и с размера на инвестициите. Според Axios технологичните компании могат да вложат до 7 трилиона долара в инфраструктура до 2030 г., докато прогнозите за приходите от тази дейност са за до 3,6 трилиона долара.

Това създава риск от порочен кръг. Ако поевтиняването на акциите затрудни финансирането, компаниите може да отложат нови центрове за данни. По-слабите поръчки ще засегнат производителите на чипове, енергийните дружества и доставчиците на оборудване, а по-ниските приходи могат допълнително да ограничат инвестициите.

Разпродажбата вече излезе извън най-големите производители на чипове. Nasdaq е загубил 5,3% за седмицата и е преминал на отрицателна територия за годината, а S&P 500 е приключил на 6910,39 пункта. Дебютът на Anthropic също не успя да успокои инвеститорите: акциите на компанията паднаха с 8,5% до 88,91 долара при емисионна цена от 83 долара.

Засега потвърдено е, че отделни сегменти на AI пазара са преминали през рязко свиване и че технологичният сектор е в корекция. Дали това ще остане ограничено до инфраструктурния минибалон или ще прерасне в по-широка финансова криза, ще зависи от инвестиционните планове на големите технологични компании, приходите от AI услугите и достъпа до кредит.

Източници: wsj.com, apnews.com, axios.com