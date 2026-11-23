Сан Франциско се подготвя за приливи, които може да надминат досегашния рекорд от 1983 г., а кметът Даниел Лури призова жителите да избягват несъществените пътувания от понеделник следобед до сряда. Националната метеорологична служба на САЩ предупреди за значителни крайбрежни наводнения в ниско разположените райони на града и издаде предупреждение, което е в сила от 6:00 часа в понеделник до 16:00 часа в четвъртък местно време.

„Това е изключително сериозно“, заяви Лури. Той добави, че градските екипи работят по подготовката на районите и призова жителите да приключат необходимите покупки и да се снабдят с основни продукти предварително.

Според метеорологичната служба в ниските крайбрежни зони е възможно водата да се издигне с до 2,8 фута, или около 85 сантиметра, над земната повърхност. Най-високият прилив се очаква в сряда в 10:49 часа местно време. На измервателния пункт в Сан Франциско се прогнозира ниво от 8,6 фута, което е с 2,8 фута над нормалното.

Нивата може да надминат рекорда от 1983 г.

Очакваните стойности се доближават до най-високото регистрирано ниво от 27 януари 1983 г. Тогава на пункта в района на Крисий Фийлд е отчетено ниво от 2,98 фута над базовата стойност, а бурята е прехвърлила вълни през защитните съоръжения и е причинила наводнения по крайбрежието.

Към високите астрономически приливи се добавят влиянието на Ел Ниньо, по-топлите океански води, понижено атмосферно налягане и буреносен прилив. За тихоокеанското крайбрежие е в сила и предупреждение за висок прибой с очаквани вълни между 20 и 30 фута от нощта срещу сряда до нощта срещу четвъртък.

Летището се подготвя за възможно заливане

Международното летище на Сан Франциско също е сред уязвимите обекти. Според прогноза на метеоролога от Националната метеорологична служба Дилън Флин водите край SFO може да достигнат около 9,9 фута във вторник и сряда, след като към очаквания прилив от 8,4 фута бъде добавен буреносен прилив от приблизително 1,5 фута.

Защитните стени около летището са с различна височина, като на уязвими места достигат около 8 фута. Особен риск е посочен за югоизточния край в близост до писта 28L. Все още не е ясно дали евентуалното заливане ще засегне пистите или пътеките за рулиране.

Представителят на летището Дъг Якел заяви, че SFO е подготвено да реагира при наводнение и да продължи безопасната работа. В същото време метеоролозите предупреждават, че високите води може да засегнат и пътищата към летището, включително участъци от магистрала 101.

Предупрежденията идват след силните валежи на 18 ноември, които причиниха наводнения в Сан Франциско и доведоха до стотици сигнали за наводнени улици, паднали дървета и електрически кабели. Властите предупреждават, че съчетаването на нови валежи с високите приливи може да доведе до затваряне на пътища и прекъсвания на различни видове транспорт.

Източници: apnews.com, sfchronicle.com