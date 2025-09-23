Как се промениха цените на жилищата в най-големите български градове

Поскъпването на 2-стайните жилища за периода септември 2024 г.-септември 2025 г. е с двуцифрен процент в София, Варна и Бургас. Единствено в Пловдив, то е в рамките на 5%, сочат данните на най-големия сайт за недвижими имоти imot.bg. Ето и картината по градове.
София
Плавен и стабилен ръст на поскъпване на 2-стайните жилища в столицата. Средно с 26% са се увеличили офертните цени за разглеждания период. Ако през септември миналата година средната офертна цена при жилищата с две стаи е била 1905 EUR/кв.м, то към момента тя вече е малко над 2400 EUR/кв.м. Психологическата граница от 2000 EUR/кв.м. беше преодоляна още в края на ноември 2024 г.
Варна
Значително поскъпване на 2-стайните жилища от всички големи градове се наблюдава и в Морската столица. За изминалите 12 месеца поскъпването е в рамките на 21%. Ако през миналия септември средната офертна цена е била 1550 EUR/кв.м, то към момента тя вече гони 1900 EUR/кв.м. Причината се крие най-вече в ограниченото предлагане.
Бургас
След като дълго време вторият по големина морски град беше сред най-евтините от столицата и четирите най-големи български градове със средна офертна цена на 2-стайните жилища по 1000 EUR, то през текущата година стойността на квадратен метър се запази стабилно над 1000 EUR, за да достигне до 1240 EUR/кв.м. през септември. Поскъпването спрямо миналия септември е 14%. Причината е подобряващата се инфраструктура и наличието на предлагане на ново строителство.
Пловдив
С близо 5% са се повишили цените на 2-стайните жилища в Пловдив през изминалите 12 месеца. Ръстът е незначителен, отчитайки бурното жилищно строителство през последните години в града. Психологическата граница от 1300 EUR/кв.м беше преодоляна през април тази година. Дотогава средната офертна цена беше около 1290 EUR. Към момента тя вече е 1350 EUR/кв.м.
Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Аз Кочо
Продължава и бързото покачване на цените на имотите у нас, които са с най-ускорените темпове на повишаване в целия ЕС.
“Хората купуват с инвестиционна цел. Те очакват, че ще спечелят след една, две или три години от повишаване на цената на имота. Всеки се е втренчил в сегашната лихва от 2.4-2.5% и прави сметка за всички съотношения при тези лихвени нива. Но дали след 3, 5 или 10 години лихвите ще са с друг размер не влиза в сметката“,
натрупват се рискове, които в един момент ще се отразят не просто на банките и на отделни домакинства, но могат рязко да охладят икономическия растеж и стопанската активност, включително строителството.
Коментиран от #4
16:33 23.09.2025
2 Тома
16:37 23.09.2025
3 Аз Кочо
Заплата в Барселона е по 2.5 на софииската която уж била 3500 лева хахаха
16:40 23.09.2025
4 Аз Мочо
До коментар #1 от "Аз Кочо":Много е сложно, да сключиш договор на фиксирана лихва...
Плащаш малко повече (в началото), но след няколко години при тази инфлация си ок.
Банката НЕ може да ти барне лихвения процент !
Къде е драмата ???
Иначе...прав си, човек може да си открие безброй оправдания, за да продължи да спи в кухнята, при маминка.
Коментиран от #7
16:47 23.09.2025
5 Скоро ще гледате гълъби в тях
16:47 23.09.2025
6 Шменти капели
16:48 23.09.2025
7 Вуи
До коментар #4 от "Аз Мочо":Отново подвавждаш аудиторията, тоест ЛЪЖЕШ.
В БЪЛГАРИЯ има една максимум две банки които предлагат фиксирана лихва за период максимум от 4 г. После отиваш на плаваща тя може да е 10 ПР. След 4 г. Освен това лихвата на такъв зем е 4+ пр. Успех с тази лихва която се използва от 0.0001 пр от българите
Коментиран от #11
16:54 23.09.2025
8 Бай Коста
Коментиран от #9
16:54 23.09.2025
9 Браво
До коментар #8 от "Бай Коста":И кпослв Ко направи, купи друг на същите безумни цени или сложи парите на лихва да ти ги яде инфлацията както ти казваш ??
16:57 23.09.2025
10 Тъп Глупънсбъркър
Коментиран от #12
17:03 23.09.2025
11 Аз Мочо
До коментар #7 от "Вуи":Брат , само за последната година в София имаш повече от 25% ръст на цените. Тенденцията е цените да продължат, да се увеличават.
Труда става по-скъп, материали, разрешителни, липса на читави парцели за застрояване. Към всичко това добави и несигурност, в останалите финансови инвестиции и инструменти.
Златото е вече в рекорден връх. Кое точно ще поевтинее ?... освен мечтите ти.
Ако преди година беше взел ипотечен заем, при 10% лихва за двустаен, сега щеше да си едни бързи € 50 К напред.
Коментиран от #13, #15, #21
17:03 23.09.2025
12 Именно
До коментар #10 от "Тъп Глупънсбъркър":Съкращаване на позициите на около 200 кмчовека в България. При положение че 89 пр са собственици прираста е отрицателен и няма имиграция. Тоест тези тарикати ще се опитат да кешират но няма да има на кой да продадат. Хахаха
Или ще свалят цените или ще останат инвестирани в тухли за много дълъг период
Коментиран от #16, #34
17:06 23.09.2025
13 Вуе
До коментар #11 от "Аз Мочо":Ето какво се случва в сащ където цените на всичко скочиха както и заплатите и това го пиша вече за 38474858 път. Спри да лъжеш братле
Lennar един от най големите строители в сащ намалява средната продажна цена под нивото от 2019 г. и продажбите на жилища се задържат
Строителната компания Lennar отчете печалбите си снощи и заедно с днешния си конферентен разговор, излъчи редица оплаквания за пазара на жилища: Приходите от строителство на жилища са спаднали с 8,8% на годишна база през третото тримесечие, стимулите, необходими за сключване на тези сделки, са скочили до 14,3% на продадено жилище, което е намалило брутния марж на печалбата до 17,5% през третото тримесечие, от 22,5% преди година. Оперативните приходи от строителство на жилища са спаднали с 49%, нетният доход е спаднал с 50%, а печалбата на акция е спаднала с 46%.
Брутните маржове са намалели „главно поради по-ниски приходи на квадратен фут по-ниски цени на квадратен фут и по-високи разходи за земя“, които са били само „частично компенсирани от намаляване на строителните разходи“, заяви компанията в днешното си представяне.
Коментиран от #24
17:10 23.09.2025
14 Вуе
цените на имотите в България не падат защото сте Алъци и плащате смелни цени, но все някога ще паднат когато и последният лупак си купи картонче в София и продажбите се сринат поради липса на търсене
Коментиран от #18
17:13 23.09.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Аз Мочо
До коментар #12 от "Именно":Тая мантра, че българите са 90% жилищно осигурени, си я дръж за теб.
Имат, ама къде ? Ти скоро мърдал ли си , извън пределите на столицата, за да видиш за какво става въпрос, в провинцията ?
Иди си потърси работа в Габрово, Плевен (без вода), Търговище.... хората имат жилища, в райони и градове, където няма препитание.
Иначе...имат, да.
Затова скоро няма да намалеят цените, защото всички искат в големият град, където има магазини, детски градини, училища, болници и инфраструктура.
Коментиран от #19
17:17 23.09.2025
17 Това е
До коментар #15 от "Евала пич":Гиопсовкартонения вуи но с нов Ник както всеки ден хайай
17:17 23.09.2025
18 Тепърва
До коментар #14 от "Вуе":заплатите ще падат, и не само с прогресивния данък, квичене яко ще има
17:17 23.09.2025
19 Аз Кочо
До коментар #16 от "Аз Мочо":Момче, не бягай от темата и не скачай от тема в тема.
Едва 25 пр. От населението на бг живее в ШЕСТТЕ най големи града, останалите са по села и паланки така че сравнението и намека ти са ъпи
Коментиран от #20
17:19 23.09.2025
20 Корекция
До коментар #19 от "Аз Кочо":35 пр
17:20 23.09.2025
21 Ама
До коментар #11 от "Аз Мочо":Какво им се обесняваш на копеите ,като те нямат пари за Ляб Те чакат дядя си Иван да дойде и да ги оправи
17:22 23.09.2025
22 Скоро всичко свършва
17:24 23.09.2025
23 Копейко
17:26 23.09.2025
24 Аз Мочо
До коментар #13 от "Вуе":Никой не твърди, че няма да има корекция на цените в бъдеще...
За последните 10 години са скочили с 300% , ще скочат с още едно 20-25 % и после ще паднат надолу с 7-8%
Това ще те направи ли по-богат ?
След 350% нагоре ще има 10% корекция надолу.
Мноу мъ кефят твоите анализи на пазара на имоти. Яко се издигаш в очите на ляляджийте .
Коментиран от #25, #26, #28
17:30 23.09.2025
25 Аз Кочо
До коментар #24 от "Аз Мочо":Хахахах
А защо да не паднат с 27+ пр като в Орландо и Остин например, хахахах Ами защо да не са 27 като в Торонто.
И това не е всичко няма сделки имотите за продажба са на рекордни нива а това предвещава бъдещи корекции на ДОЛУ , вуе предишната криза цените достигнаха дъно на 5-7 година има още много пъти да падат ахахаха
И тук вече започна и ще се засилва
Коментиран от #27
17:36 23.09.2025
26 Вуе
До коментар #24 от "Аз Мочо":Икигати спада достигне 50 пр. Ще си загубил цялата печалба на хартия за теб но за други загубата ще е реална ако ме разбираш хахахах
17:38 23.09.2025
27 Аз Мочо
До коментар #25 от "Аз Кочо":Брат, преди 10 години купувах с АКТ 16 , на € 700 в приличен район на София.
В момента, под € 3000 имаш оферти само по ливадите.
Колко според теб трябва да паднат, че да съм на минус, при положение че наемателите вече почти са ми ги изплатили ?
Коментиран от #29, #30
17:43 23.09.2025
28 Браво Вуе
До коментар #24 от "Аз Мочо":Браво бе чуек, кефиш ме, баа ка ма радва че ги има такива като теб, и през 2008 ма радваше, жив и здрав да си
17:43 23.09.2025
29 Аз Кочо
До коментар #27 от "Аз Мочо":Няма значение на колко си купил!!!!!!!!!!
Продал ли си вееееееее вуееееее??????
Коментиран от #31
17:44 23.09.2025
30 Е да де
До коментар #27 от "Аз Мочо":Ама тогава 700€ си бяха пари, сега тия 3000€ са все едно 700€, та какво си спечелил ти, освен наемите и ремонтите и грижите по наемодаването. Пак по добре е де, някои са се набутали с кредити и плащат тройно, а връщат петорно, ма на хартия във фвйсбуката са соПственици
Коментиран от #32
17:47 23.09.2025
31 Аз Мочо
До коментар #29 от "Аз Кочо":Що да продавам ???...кеш си имам достатъчно за живот, има и къде да живея.
Да му мислят тези, които са изпуснали момента и ще трябва да са роби доживот, на хазяи.
Коментиран от #33
17:52 23.09.2025
32 Вуе
До коментар #30 от "Е да де":И аз искам на моята панелка 3000 евро на м2 щото така искат у имот бг, ама никой не ми се обажда освен да ме напсува и да ми се посмее, иначе съм богат на хартия утре може да искам 8000 евро на м2 и ще стана още по богат на ХАРТИЯ!!!!
17:52 23.09.2025
33 А тогава
До коментар #31 от "Аз Мочо":Откъде знаеш че струва твоята панелка 3000 на м2 след като не си продал?????
Или така си си заплюл хахахах
Момче нещо струва толкова колкото ти дадат за него. Като не си ги продал нищо не струва.
КОЛКО ПЪТИ ДА ПУША ЕДНО И СЪЩО ВЕ
АРЕ ЧУПИ СИ РАТУНАТА ш. ЕМЕТ
17:55 23.09.2025
34 Трап
До коментар #12 от "Именно":И аз това се чудя. 2050-та има-няма 5 млн да сме. За какво го леят тоя бетон в софийското гето? Кой ще живее в копторите? И на мене са ми казвали, че София последна ще си замине. Ма живейте си в гетото.
Коментиран от #35
17:59 23.09.2025
35 Аз Кочо
До коментар #34 от "Трап":Леят защото лобито ЛЪЖЕ През медиите че имало недостиг.
По същия начин лъжеха за сащ и Канада и сега се оказа че там има излишък и цените и сделките се СРИВАТ
Същото ще се окаже и тук трябва още малко време.
18:02 23.09.2025