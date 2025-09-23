Как се промениха цените на жилищата в най-големите български градове

Поскъпването на 2-стайните жилища за периода септември 2024 г.-септември 2025 г. е с двуцифрен процент в София, Варна и Бургас. Единствено в Пловдив, то е в рамките на 5%, сочат данните на най-големия сайт за недвижими имоти imot.bg. Ето и картината по градове.

София

Плавен и стабилен ръст на поскъпване на 2-стайните жилища в столицата. Средно с 26% са се увеличили офертните цени за разглеждания период. Ако през септември миналата година средната офертна цена при жилищата с две стаи е била 1905 EUR/кв.м, то към момента тя вече е малко над 2400 EUR/кв.м. Психологическата граница от 2000 EUR/кв.м. беше преодоляна още в края на ноември 2024 г.

Варна

Значително поскъпване на 2-стайните жилища от всички големи градове се наблюдава и в Морската столица. За изминалите 12 месеца поскъпването е в рамките на 21%. Ако през миналия септември средната офертна цена е била 1550 EUR/кв.м, то към момента тя вече гони 1900 EUR/кв.м. Причината се крие най-вече в ограниченото предлагане.

Бургас

След като дълго време вторият по големина морски град беше сред най-евтините от столицата и четирите най-големи български градове със средна офертна цена на 2-стайните жилища по 1000 EUR, то през текущата година стойността на квадратен метър се запази стабилно над 1000 EUR, за да достигне до 1240 EUR/кв.м. през септември. Поскъпването спрямо миналия септември е 14%. Причината е подобряващата се инфраструктура и наличието на предлагане на ново строителство.

Пловдив

С близо 5% са се повишили цените на 2-стайните жилища в Пловдив през изминалите 12 месеца. Ръстът е незначителен, отчитайки бурното жилищно строителство през последните години в града. Психологическата граница от 1300 EUR/кв.м беше преодоляна през април тази година. Дотогава средната офертна цена беше около 1290 EUR. Към момента тя вече е 1350 EUR/кв.м.

