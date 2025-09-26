Четири проекта променят цените на имотите в Пловдив

Модернизирането на Пловдив започна да се реализира година преди градът да бъде Столица на културата. Тогава се извърши мащабно обновяване на редица инфраструктурни съоръжения, което не само повиши качеството на живот, но и цените на имотите. Последните 3 години обаче градът е свидетел на мащабно строителство и то не само на единични жилищни сгради, а на цели комплекси.

Средно цените на квадратен метър жилищна площ се увеличиха с около 30%, сочат данните на най-големия сайт за недвижими имоти imot.bg. При двустайните поскъпването за последните 3 години е 33% - от малко над 1000 EUR/кв.м през септември 2022 г. до 1300 EUR/кв.м към днешна дата. Увеличението при тристайните имоти е по-малко – 29% - отново от 1000 EUR/кв.м преди 3 години до почти 1300 EUR/кв.м днес. Предлагането на гарсониери почти липсва. Причината е, че при старото строителство почти липсва предлагане, а новото – не предлага подобни имоти, поради навлизането на нови архитектурни решения и липсата на печалба от тях за строителя. Затова повечето инвеститори, освен масовите 2- и 3-стайни апартаменти, предпочитат да оферират по-големи 4-стайни такива, вместо маломерни имоти. При апартаментите с 4 стаи се наблюдава по-голям процент поскъпване – 37%, а средната офертна цена към днешна дата приближава 1400 EUR/кв.м.

„През последните години Пловдив претърпява сериозно строителство. За съжаление, градската управа трудно отговаря инфраструктурно на това, което се случва и не само инвеститорите, но и градът като цяло страда. Има доста проекти, които се реализират. Четири то тях очакваме да се случат през идните 5-6 години и много сериозно да повлияят върху цените на недвижимите имоти“, казва Мирослав Язов, управител на агенция за недвижими имоти.

Продължението на бул. „Санкт Петербург“ покрай Тракия до Околовръстното шосе и пътя за Ягодово . Там зад Кауфланд има огромен терен, който стои незастроен. Хората, които живеят в онази част на Тракия обикалят квартала, за да стигнат до центъра. „Този пробив сериозно ще отпуши цялата местност. Там към момента има два строителни обекта, които се развиват. Очаквам техният брой да се увеличи. Там ще бъде и новата сграда на Математическата гимназия. Така че зоната се очертава като един от бъдещите модерни квартали на Пловдив. Дано да го направят с подходяща инфраструктура, така че да бъде лесно и удобно да стигнат до центъра“, казва Язов.

„Очаквам светло бъдеще за Пловдив. Общината започна да си върши работата. Въпреки, че трафикът е трагичен, ще видите, че след 5-6 години е се случи всичко това и градът ще стане по-привлекателен и ще се отвори към още повече европейски и да се надяваме, че ще дойдат и институционални инвеститори и ще стане още по-приятно място за живеене“, заключава Язов.

