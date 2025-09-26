Четири проекта променят цените на имотите в Пловдив

Модернизирането на Пловдив започна да се реализира година преди градът да бъде Столица на културата. Тогава се извърши мащабно обновяване на редица инфраструктурни съоръжения, което не само повиши качеството на живот, но и цените на имотите. Последните 3 години обаче градът е свидетел на мащабно строителство и то не само на единични жилищни сгради, а на цели комплекси.
Средно цените на квадратен метър жилищна площ се увеличиха с около 30%, сочат данните на най-големия сайт за недвижими имоти imot.bg. При двустайните поскъпването за последните 3 години е 33% - от малко над 1000 EUR/кв.м през септември 2022 г. до 1300 EUR/кв.м към днешна дата. Увеличението при тристайните имоти е по-малко – 29% - отново от 1000 EUR/кв.м преди 3 години до почти 1300 EUR/кв.м днес. Предлагането на гарсониери почти липсва. Причината е, че при старото строителство почти липсва предлагане, а новото – не предлага подобни имоти, поради навлизането на нови архитектурни решения и липсата на печалба от тях за строителя. Затова повечето инвеститори, освен масовите 2- и 3-стайни апартаменти, предпочитат да оферират по-големи 4-стайни такива, вместо маломерни имоти. При апартаментите с 4 стаи се наблюдава по-голям процент поскъпване – 37%, а средната офертна цена към днешна дата приближава 1400 EUR/кв.м.
„През последните години Пловдив претърпява сериозно строителство. За съжаление, градската управа трудно отговаря инфраструктурно на това, което се случва и не само инвеститорите, но и градът като цяло страда. Има доста проекти, които се реализират. Четири то тях очакваме да се случат през идните 5-6 години и много сериозно да повлияят върху цените на недвижимите имоти“, казва Мирослав Язов, управител на агенция за недвижими имоти.
- Продължението на бул. „Санкт Петербург“ покрай Тракия до Околовръстното шосе и пътя за Ягодово. Там зад Кауфланд има огромен терен, който стои незастроен. Хората, които живеят в онази част на Тракия обикалят квартала, за да стигнат до центъра. „Този пробив сериозно ще отпуши цялата местност. Там към момента има два строителни обекта, които се развиват. Очаквам техният брой да се увеличи. Там ще бъде и новата сграда на Математическата гимназия. Така че зоната се очертава като един от бъдещите модерни квартали на Пловдив. Дано да го направят с подходяща инфраструктура, така че да бъде лесно и удобно да стигнат до центъра“, казва Язов.
- Твърде малко се говори за новите полети на летище Пловдив. Вече ще има полети до Милано и до Братислава. През 2026 г. планират да го развития с до 8 дестинации. „Това в един момент ще стане изключително интересно, защото страшно много хора, имайки тази бърза транспортна свързаност с централна Европа, ще предпочетат да се преместят да живеят в Пловдив“, очаква Язов и допълва: „Очаквам, ако летище Пловдив се развие, да нарасне трафикът към града. Това ще отпуши нови карго зони, нови хотели, нови AirBnb апартаменти, които да се дават под наем и много хора ще дойдат да разгледат Пловдив или да се преместят да живеят“.
- Разширението на Околовръстното шосе. Това може би ще е най-бавно реализуемия проект от всички, но той ще подобри начина и скоростта на придвижване до и извън града. Ще намалее трафика. „Това за мен е ТОП проект. Около самото Околовръстно ще се развият много складове, производства, магазини, търговски центрове. Също така ще има и доста жилищни комплекси, които ще се появят и в Марково, и в Белащица. По този начин ще се разшири географията на града“, прогнозира специалистът.
- Малко известен е проектът по бул. „Петър Динеков“. Там целият квартал зад Централна гара е предвиден да бъде съборен и всичко да бъде изградено наново. Основно офисни сгради, най-вероятно и жилищни комплекси. Той е на центъра на града.
„Очаквам светло бъдеще за Пловдив. Общината започна да си върши работата. Въпреки, че трафикът е трагичен, ще видите, че след 5-6 години е се случи всичко това и градът ще стане по-привлекателен и ще се отвори към още повече европейски и да се надяваме, че ще дойдат и институционални инвеститори и ще стане още по-приятно място за живеене“, заключава Язов.
Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 честен ционист
10:38 26.09.2025
3 Аз Кочо
Това е рецептата за перфектен спад на цените.
Продължавайте момчета надеждата ни за евтини жилища сте вие, хахаха
Коментиран от #7
10:40 26.09.2025
4 И като гръмне балонът
Коментиран от #5
10:40 26.09.2025
5 Майна
До коментар #4 от "И като гръмне балонът":Чакат сигурно от 20 години да гръмне балона
Коментиран от #8
10:45 26.09.2025
6 Шоу ю уел
10:45 26.09.2025
7 честен ционист
До коментар #3 от "Аз Кочо":На територията на България пре спокойно могат да живеят 50мил човека.
Коментиран от #9, #10, #18
10:45 26.09.2025
8 Тръпчо
До коментар #5 от "Майна":Не, последният път гръмна 2009 в бг и цените започнаха да се възстановят през 2017. От тогава до сега са едва 8 години. Следва спад, както на всеки пазар
10:47 26.09.2025
9 Аз Кочо
До коментар #7 от "честен ционист":Хахах, ами докарай ги да живеят хахах ама никой не идва а хората бягат и намалявамр, по скоро ще живеят 1 млн души до 2030 хаха
Коментиран от #20
10:49 26.09.2025
10 Коста
До коментар #7 от "честен ционист":Планира се да станат. Украинци, араби, африканци... Само дето кой ще извади такива пари за апартамент? И кредити няма да им отпуснат. Ще стоят празни жилищата
Коментиран от #11
10:51 26.09.2025
11 честен ционист
До коментар #10 от "Коста":Тези апартаменти вероятно са вече собственост на западни фондове за отдаване под наем на жилища. Не ги мисли, кой ще извади пари да ги купи, едно е сигурно няма да е скъсан Ганчо.
Коментиран от #12, #13, #16
10:58 26.09.2025
12 Аз Кочо
До коментар #11 от "честен ционист":Хахаха, на кои западни фондове бе?
В бг няма имиграция има емиграция, 89 пр от хората са собственици и само 8 пр. са наематели.
Кой западен фонд ще инвестира тук??????
Западните фондове са в държави като Германия, сащ канада и т.н
Коментиран от #14
11:00 26.09.2025
13 Я кажи
До коментар #11 от "честен ционист":Поне един такъв фонд в България щото ми стана много интересно?
Вложенията на чужденци в имоти у нас отново намаляват. За периода от януари до юли тази година нетният поток от инвестиции на чуждестранни лица в недвижими имоти е отрицателен в размер на 11.5 млн. евро, при отрицателен нетен поток от 2.5 млн. евро за януари – юли 2024 г., отчете БНБ.
Тоест не само не купуват чужденци а тези които са купили тук продават и бягат хахахах
Коментиран от #19
11:02 26.09.2025
14 честен ционист
До коментар #12 от "Аз Кочо":В България има евакуация и зачистване като в Украйна. Няма празни пространства, а Пловдив е на 7000 год, там е щъкал много народ и ще бъде така и за напред. Някоя сутрин можеш да се събудиш с опашка от автомобили до Истанбул.
Коментиран от #17
11:03 26.09.2025
15 Момче пиеш
Каква евакуация бе?
И какво като Пловдив е на 8000 г А не на 7000 ?
Какво променя това за имотния пазар?
Пловдив не може да бие по сделки дори Варна и , ххааха
11:06 26.09.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Аз Кочо
До коментар #14 от "честен ционист":В България 40 пр от имотите са празни, а в София са 35 пр. България е лидер в Европа по имоти на глава от населението и втора в света по отрицателен прираст. Малинова долина е най голямата строителна площадка в ЕС в момента.
За кой бе за кой са тези празни имоте????
Кой ще ги купи и кой ше живее в тях а на кой ще ги продаде?????
11:10 26.09.2025
18 Ами тия
До коментар #7 от "честен ционист":у Столипиново с техната раждаемост могат да ни направят Нов Северен Бангладеш...
Коментиран от #21
11:33 26.09.2025
19 Мен
До коментар #13 от "Я кажи":Дам чужденците бягат но като влезем е еврото ще се върнат!!!!?????
Защо каква е причината? Имотите в бг се пазаруват в евро от 2000 насам и всеки чужденец може свободно да си купи имот независимо дали е от ЕС или извън ЕС.
Отново смешни партенки разпространявани от имотното лоби в цел всяване на паника и повишаване на продажбите а от там и на печалбите им.
11:36 26.09.2025
20 Не си прав
До коментар #9 от "Аз Кочо":Ромското население не само че не бяга, но се множи и процъвтява.
Даже два региона от България са сред малкото в Европа с естествен прираст на населението...
Коментиран от #22, #23
11:36 26.09.2025
21 Със тях
До коментар #18 от "Ами тия":Населението на България НАМАЛЯВА и СЕ ТОПИ.
11:37 26.09.2025
22 Със тях
До коментар #20 от "Не си прав":Населението на България НАМАЛЯВА и СЕ ТОПИ.
И това е тренд той е надолу въпреки раждаемостта им.
11:38 26.09.2025
23 Аз Кочо
До коментар #20 от "Не си прав":"Ромското население не само че не бяга"
Ромското население се изнася на талази, цяла Западна Европа е пълна с наши роми.
И продължават да се изнасят
Коментиран от #24
11:40 26.09.2025
24 Ходят за
До коментар #23 от "Аз Кочо":по две три години, след това се връщат и купуват къщи в малките градчета.
А с тяхната раждаемост един ден ще обърнат тренда и раждаемостта в България ще е положителна, даже на скоро имаше и статия за това.
Ама кой българин ще иска да живее в такава България...
11:55 26.09.2025