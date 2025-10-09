Новини
Строят първия аутлет град в България

Той ще се намира на един от входовете на София и ще отвори врати в края на 2026 година

През пролетта на 2010 г. (бел. ред. само 2 години след началото на финансовата криза) беше открит Sofia outlet center. В началото надеждите за бурното му развитие бяха големи - много от световните марки откриха магазини в него и продаваха дрехи и обувки от стари колекции с висок процент отстъпка. На последния етаж имаше зона за хранене с първите германски вурстчета и оригинална немска бира. С годините обаче сградата претърпя промяна и днес има много свободни площи, а от зоната за хранене на последния етаж няма и помен. Каква е причината за това, при положение, че местоположението е добро (бел. ред. на входа на София на бул. "Цариградско шосе"), е трудно да се каже.

Близо 15 години по-късно (бел. ред. и 5 години след пандемията причинена от коронавриуса) се прави втори опит да се даде живот на аутлет индустрията у нас. Инвестиционно дружество, което е специализирано в търговските паркове, направи "първа копка" на амбициозен проект за строеж не на една аутлет сграда, а на цяло градче от открит тип. То ще бъде разположено отново на един от входовете на София - бул. "Ботевградско шосе" на площ от 8500 кв.м. Плановете са да отвори врати в края на 2026 г. и да разполага с 40 магазина на водещи международни и български лайфстайл брандове, както и паркинг с 1800 паркоместа.

В съседство до новия проект е вече реализирания XOPark Sofia – най-големият ритейл парк на Балканите. Така двете зони се очаква да формират първата силна дестинация у нас, разположена на над 100 000 кв.м. търговска площ.

Защо именно сега се строи подобно аутлет селище у нас? Мода! През последните години това е сред най-бързо растящите модели при търговията на мода на дребно в Централна и Западна Европа.

„Нашата цел е не просто да изградим аутлет, а да създадем нова търговска дестинация, която комбинира автентична атмосфера и достъп до колекции на атрактивни цени от водещи брандове,“ посочи изпълнителният директор на инвестиционната компания, която ще построи градчето Стоян Колев.

Наред с вече познатите у нас търговски марки, ще дебютират и други доказани европейски компании от Италия, Испания и Австрия. Доказателство за интереса към новия аутлет, който тепърва започва да се строи, е фактът, че вече 70% от търговските му площи са отдадени под наем, а за останалите 30% преговорите са в напреднал етап.

