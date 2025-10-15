Новини
Шотландският голф клуб на Тръмп 13-та поредна година е на загуба

15 Октомври, 2025 12:11 569 2

  • голф-
  • доналд тръмп-
  • търнбери

Управлявашата компания успяла да намали годишните си загуби до 1,25 млн. USD от 1,9 млн. USD година по-рано

Шотландският голф клуб на Тръмп 13-та поредна година е на загуба - 1
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Голф клубът на президента на САЩ Доналд Тръмп в Търнбери, Южен Еършир, на западния бряг на Шотландия, понася загуби за 13-та поредна година, съобщи аг. Bloomberg съобщи това, позовавайки се на финансов доклад.

Trump International Golf Club Scotland Ltd., компанията, която управлява голф клубовете и развлекателните комплекси на американския лидер в Шотландия, е успяла да намали годишните си загуби до 1,25 млн. USD от 1,9 млн. USD година по-рано.

Според Ерик Тръмп, син на президента и главен изпълнителен директор на компанията, собствениците на клуба „са твърдо ангажирани с визията си за бъдещето на имота и уверено очакват положително подобрение във финансовото състояние с напредването на инвестиционните дейности“.

Тръмп закупи този голф клуб, открит през 1906 г., за 60 млн. USD и след това инвестира допълнителни 200 млн. USD в обновяването на комплекса.

Тръмп притежава два голф клуба в Шотландия. По-рано тази година той откри ново голф игрище в Абърдийншър, наречено „Маклауд“ на името на майка му, която носеше това моминско име. Мери Ан Маклауд е родена през 1912 г. на остров Луис във Външните Хебриди. На 18-годишна възраст емигрира в САЩ. През 1936 г. се омъжва за Фред Тръмп. Почина през 2000 г.

Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Байдън

    0 1 Отговор
    Нищо чудно… поредната пералня 🙈

    12:45 15.10.2025

  • 2 Аз кочо

    0 0 Отговор
    Къде клуб беше, да падът Тиа цини в столицата че не издържам вече

    12:52 15.10.2025