Родната къща на Доналд Тръмп отново на пазара

10 Ноември, 2025 12:10

Тя се намира в Куинс, Ню Йорк

Къщата, в която е живял в най-ранните си години президентът Доналд Тръмп, е обявена за продажба. Имотът, в стил Тюдор, се намира в Куинс, Ню Йорк. Поредният собственик се надява да спечели доста пари от факта, че някога в къщата е живял настоящият американски президент.

Тя е построена през 1940 г. от бащата на Тръмп – Фред Тръмп. Десет години по-късно семейството се мести в по-голяма къща. От тогава имотът е сменил собственика си няколко пъти. Последно е била продадена през февруари тази година срещу 835 000 USD в окаяно състояние, тъй като години наред е била необитаема. Настоящият собственик Томи Лин успява да я ремонтира основно за последните 8 месеца. Това е и причината да я обяви за продажба на значително по-висока цена – 2.3 млн. USD.

Предишният собственик – Майкъл Дейвис, партньор-основател на частна инвестиционна компания, базирана в Манхатън, купува имота за 1,39 млн. USD в изборната нощ на 2016 г. само часове преди обявяването на резултатите. В деня на встъпването в длъжност през януари 2017 г. той продава дома на купувач от Китай за 2,14 млн. USD.

„Единственото нещо за четене в къщата беше „Изкуството на сделката“, каза Дейвис в интервю, визирайки книгата на Тръмп.

Дейвис отдава имота под наем за известен период от време чрез AirBnb. След това къщата започва да се руши. „В къщата нямаше вода, нито ток“, каза Лин. „Не беше годна за живеене.“ Спукана тръба в мазето я беше покрила с мухъл. Покривът също беше за ремонт“, допълва той.

Лин е специализиран в строителството на апартаменти и таунхауси, но когато научил, че къщата се продава извън пазара, не могъл да пропусне сделката – нито историята ѝ. Той споделя, че покупката не е мотивирана от политика, но се надява, че фактът да притежаваш дом, в който някога е живял президент, ще привлече купувачи. Освен това, къщите в квартала рядко се продават за под 1 млн. USD, според брокера по недвижими имоти Джевон Гратино от Brown Harris Stevens.

Въпреки че домът е с площ от само 230 квадратни метра, плюс мазе от около 90 квадратни метра, четирите му нива го правят да изглежда много по-голям. До кухнята има слънчева стая с изглед към двора. В единия ъгъл се намира стара печка на дърва, за която на Лин и Гратино е казано, че е оригинална за имота.

Последният собственик инвестира близо 500 000 USD за ремонт, с което общата инвестиция достигна над 1,3 млн. USD.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg


САЩ
