Държавите с най-бърз ръст на сделките с имоти през 2025 година

Най-голям ръст на сделките с недвижими имоти през текущата година се наблюдава в Португалия, сочи проучване на специализирания сайт idealista. На годишна база 2025 г. спрямо 2024 г. се очаква ръст от 10%.

Прогнозата се основава на пазарната динамика, наблюдавана през първата половина на 2025 г., и прогнозира подобрение в условията за ипотечно кредитиране. Тази тенденция е отразена и в данни, публикувани от Португалския национален статистически институт (INE), които показват 24,9% увеличение на броя на сделките през първото полугодие на 2025 г. в сравнение със същия период на 2024 г.

През 2024 г. Португалия се класира на четвърто място по ръст на сделките (14,5%), след Турция (20%), Чехия (43%) и Люксембург (48%).

На другия край на класацията - държавите, които отбелязват най-голям спад в обема на сделките през 2024 г., до голяма степен поради недостиг на предлагане, са Франция, Австрия и Ирландия.

Друг извод от проучването се отнася до цената на квадратен метър недвижими имоти в страните от ЕС. Португалия изостава значително от средното за Европа с 3558 EUR/кв.м. През 2024 г. цената на квадратен метър в страната е била 1777 EUR/кв.м.

Пазарите с най-високи стойности в Европа са Швейцария (11 400 EUR/кв.м), Люксембург (8488 EUR/кв.м), Нидерландия (4445 EUR/кв.м), Австрия (3560 EUR/кв.м) и Франция (3217 EUR/кв.м).

Средно 75% от населението на ЕС живее в градски райони и този дял непрекъснато се увеличава в повечето страни. Проучването откроява Лисабон като част от тази тенденция, с цена на квадратен метър от 4340 EUR/кв.м, което е в съответствие с градове като Прага (4555 EUR/кв.м) и Виена (4184 EUR/кв.м) и е по-скъпо от Рим (3200 EUR/кв.м), Мадрид (3805 EUR/кв.м) или Брюксел (3337 EUR/кв.м).

Невероятно скъпи обаче са жилищата в градове като Берн (15 000 EUR/кв.м), Люксембург (12 462 EUR/кв.м) и Париж (9557 EUR/кв.м). Това са най-скъпите градове в ЕС.

ERA Group публикува положителна прогноза за сектора на недвижимите имоти до края на 2025 г. Тя предвижда умерен ръст на цените в повечето от изследваните региони, благодарение на стабилните лихвени проценти, стимулите за устойчиво развитие и нарастващото използване на цифрови платформи.

Неравностойният достъп до кредитиране обаче остава сериозно предизвикателство за устойчивостта на сектора на недвижимите имоти.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg