Какво да очакваме от пазара на жилища през 2026 година у нас?

Колкото повече наближава 2026 г., толкова по-актуален става въпросът какво ще се случи с цените на жилищата? Повечето анализатори са единодушни, че цените ще растат, но далеч с по-малки темпове от тези, на които станахме свидетели през 2025 г. Причината е, че се очаква спад в броя сделки. Някои от тях дават пример с 2021 г., когато е имало своеобразен бум при броя сделки, тъй като е било трудно вземането на ипотечен кредит през 2020 г. – началото на пандемията, причинена от коронавирус. Спадът на сделките през 2022 и 2023 гг. се дължеше на интензивното жилищно строителство, а цените отчетоха по-слабо покачване.

В действителност 2026 г. ще бъде много по-различна от 2025-та, тъй като факторът „предстоящо приемане на България в еврозоната“ вече ще е отминал. Едно, обаче е ясно, пазарът на жилища ще остане горещ. Това е световна тенденция и ние ще я следваме.

Според някои анализатори, има пряка връзка между БВП на глава от населението и цените на имотите, в частност на жилищата.

„Ако БВП за 2025 г. е с над 3% ръст, това ще позволи да задържим данъците, които в момента са най-ниските в еврозоната. Ако нивото на данъците се запази, ще е стимул повече европейски компании да правят бизнес в България. Това пък ще се отрази на БВП, което от своя страна ще повлияе на имотния пазар да расте. Повишаване на данъците ще отблъсне чуждестранни инвеститори. Ако държавата продължи да тегли кредити и да задлъжнява, съотношението „дълг-доход“ ще се влоши. А това ще означава данъците да се повишат“, казва Стоян Гочев, собственик на агенция RE/MAX City.

София произвежда брутен вътрешен продукт с около 200% повече, отколкото всеки друг град в страната. Целта трябва да е не само София да расте, с което и цените на имотите да вървят нагоре, а и другите градове да ускоряват своята местна икономика. „Иначе разликите между столицата и останалите населени места в страната ще се увеличават“, прогнозира той.

Най-важното при покупка на имот остава с каква цел се придобива той. Ако е с цел „първи дом“, то всяко време е подходящо за придобиването му. Ако обаче е с инвестиционна цел, трябва да се отчете възвръщаемостта от имота, като се видят какви ще са разходите за него и какви приходи може да донесе от отдаването му под наем.

