Какво ще движи пазара на имотите през 2026 г.: Прогноза от Imoti.com за цените, търсенето и новото строителство

Пазарът на недвижими имоти в България навлиза в 2026 г. с ясни признаци на устойчивост и по-висока степен на предвидимост. След няколко години на ускорени промени, стимулирани от инфлацията, растящите разходи за строителство и засиленото търсене в големите градове, секторът се насочва към по-спокойна, но стабилна фаза. По данни на Imoti.com, интересът към жилища в София, Пловдив, Варна и регионалните центрове остава силен, а новите проекти и инфраструктурни развития пренареждат предпочитанията на купувачите.

В следващите редове разглеждаме ключовите фактори, които ще определят имотния пазар през 2026 г., както и какво означава това за купувачи, продавачи и инвеститори.

1. Каква ще бъде посоката на цените през 2026 г.

След интензивния ръст през последните години, 2026 г. ще донесе умерено, но устойчиво поскъпване. Според анализите се очаква повишение между 5% и 8%, като най-осезаемо ще бъде в София, Варна и Пловдив. Ограниченият брой качествени парцели, стабилните доходи в технологичните и корпоративните сектори и интересът към енергийно ефективни жилища ще подкрепят цените.

В по-малките градове ръстът ще бъде по-плавен, но пазарът остава активен благодарение на вътрешна миграция и нарастващо локално търсене.

2. София продължава да бъде двигателят на пазара

Столицата запазва лидерската си позиция благодарение на концентрацията на работни места, образователни институции и модерна инфраструктура. Най-силна активност се наблюдава в районите около метрото, бизнес зоните и новите жилищни комплекси.

През 2026 г. особено търсени ще бъдат имоти в Кръстова вада, Манастирски ливади, Овча купел и Младост, където новите проекти предлагат по-висок стандарт на живот и достъп до услуги.

3. Регионалните центрове засилват позициите си

Имотите в Пловдив продължават да се отличават със стабилен и добре балансиран пазар. Търсенето расте в квартали с развита инфраструктура и в зоните около университетите, където жилищата запазват висока атрактивност. Новото строителство привлича млади купувачи, които търсят модерни апартаменти с удобен достъп до центъра и добра връзка с основните бизнес райони.

Варна се оформя като ключов играч в имотния сектор – комбинацията от крайбрежна локация, висок стандарт на живот и активен IT сектор продължава да привлича купувачи от страната и чужбина.

Градове като Русе, Бургас и Велико Търново също показват растящ интерес благодарение на хибридния модел на работа и по-достъпните цени.

4. Ваканционните имоти се превръщат във втори дом

Тенденцията купувачите да търсят имоти в курортни и полупланински райони се засилва. Все повече хора избират жилища в Созопол, Лозенец, Банско, Велинград и Поморие като място за целогодишно живеене, а не само за сезонен престой.

Фокусът се измества към имоти с:

добър интернет

енергийна ефективност

съвременни довършителни работи

удобства за дистанционна работа

Ваканционният пазар става по-зрял, като купувачите търсят дългосрочна функционалност.

5. Новото строителство задава стандарта за 2026 г.

Проектите, които ще бъдат завършени през 2026 г., включват все по-модерни решения – интелигентни системи, фотоволтаични инсталации, по-добра звуко- и топлоизолация, зелени вътрешни пространства и контрол на достъпа.

Купувачите обръщат внимание не само на квадратурата, но и на цялостния жизнен модел, който проектът предлага — удобства, сигурност, транспорт и общност.

6. Инвеститорите се завръщат, а имотите под наем остават доходни

Стабилизацията на лихвите и растящото търсене на качествени имоти под наем правят жилищата за инвестиция по-привлекателни от всякога.

В София и Пловдив доходността остава между 5% и 7%, като най-търсени са двустайните и тристайните апартаменти.

Международни специалисти, студенти, дистанционни служители и млади семейства поддържат устойчиво ниво на търсене, което дава на инвеститорите по-голяма сигурност.

7. Какво означават тези тенденции за купувачите през 2026 г.

Купувачите ще навлязат в година, в която конкуренцията ще бъде умерена, но добре информираните решения ще имат ключово значение. Силният интерес към качествени имоти означава, че добрите оферти ще се задържат кратко на пазара.

Все по-важно става: да се следят реалните данни; да се сравняват оферти в различни райони и да се избира имот според начина на живот, а не само според цената

Imoti.com остава най-големият източник на актуални обяви и пазарни наблюдения, което го прави важен инструмент за всеки купувач.

2026 г. ще бъде година на стабилност, еволюция и нови стандарти на жилищния пазар. Цените ще растат умерено, новото строителство ще доминира, а купувачите ще търсят по-високо качество и дългосрочна стойност. Имотният пазар става по-прозрачен, по-конкурентен и по-зрял — тенденция, която ще се засилва през следващите години.

