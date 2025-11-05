Новини
Правителството предостави имоти за имоти за изграждане на високотехнологична учебна и административна база

5 Ноември, 2025 20:27 443 2

  • технически университет-
  • правителство-
  • имоти-
  • прехвърляне

За целта се прехвърлят имоти от две министерства и една агенция

Снимка: БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Министерският съвет прие решение, с което се осигурява възможност за разширение и модернизация на базата на Технологично училище „Електронни системи“ (ТУЕС) към Техническия университет - София, както и за създаване на обща административна среда за структурите на Министерството на иновациите и растежа на територията на „София Тех Парк“.

В рамките на решението се предвижда прехвърляне на имоти между Министерството на отбраната, Държавна агенция „Архиви“ и Министерството на иновациите и растежа. Целта е по-ефективно и ефикасно използване на държавния имотен фонд, като на „София Тех Парк“ АД ще се предоставят сградите, които са с отпаднала необходимост за Министерството на отбраната. Част от тях ще бъдат обособени като иновативна учебна база за ТУЕС. Впоследствие, Министерството на отбраната ще получи освободените от МИР и неговите структури помещения, осигурявайки продължаване на ефективната му дейност, докато на Държавна агенция „Архиви“ ще бъде предоставен имот, на който да бъде изградено архивохранилище.

Разширената база и новата ѝ локация в рамките научно-технологичен парк ще осигури на ТУЕС възможност за разширяване на приема и подобряване на материалната база. По този начин ще се подготвят повече специалисти за нуждите на българската ИТ индустрия.

Позиционирането на образователни институции, високотехнологични компании, държавни структури и изследователски екипи на територията на „София Тех Парк“ ще създаде пряка връзка между образованието, науката, бизнеса и държавата. Това ще допринесе за повишаване на ефективността на публичните политики в областта на иновациите и ще ускори трансфера на знания и технологии към икономиката.

България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    1 0 Отговор
    Имоти прехвърлят, ама как не взеха ЕДИН
    учЕн във властта❗
    А бягат от МЕРИТОКРАЦИЯТА
    като дяволи от тамян‼️

    20:35 05.11.2025

  • 2 Хаха

    0 1 Отговор
    Бойко почна със заменките.

    20:45 05.11.2025