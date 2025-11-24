Поскъпването на жилищата е повсеместно

Ръст от 7% се наблюдава при броя сделки с имоти за първите девет месеца на текущата година спрямо същия период на миналата, или почти 57 600 броя покупко-продажби. Ръстът не е само в столицата и големите градове, но и в населени места като Благоевград. Предлагането е ограничено, търсенето е високо, а цените на дву- и тристайни жилища са се увеличи с двуцифрени проценти за периода януари-ноември, сочат данните на най-големия сайт за недвижими имоти imot.bg.
Един път и половина по-малко е броят на оферираните двустайни жилища спрямо тристайните. Това кара купувачите, решили да придобият по-малък апартамент да се насочат към тристайните само и само да съхранят спестените си пари в имоти, а не в депозит.
В близо половината квартали на Благоевград поскъпването на двустайни жилища е едноцифрен процент – Бялата висота, Еленово 1, Запад и Освобождение. А в Струмско и широк център одри се наблюдава леко поевтиняване, съответно от 9% и 3%.
Не такава, обаче е картината при тристайните жилища. Там масово се наблюдава поскъпване между 12% и 27%, а в някои квартали като Запад то надвишава 30%.
Търсенето на жилища е продиктувано главно от високата инфлация, която наблюдаваме през последните години и по-малко от фактора „влизане в еврозоната“, категорични са местни брокери.
Относно цените те са на мнение, че квадратният метър жилищна площ е достигнал пределната си цена – между 1000 EUR и 1500 EUR, по данни на сайта Imot.bg. Тези цени няма да спаднат през 2026 г., но темпът на поскъпване значително ще се забави, прогнозират специалисти.
|2-стайни
|3-стайни
|яну.25
|ное.25
|изм. %
|яну.25
|ное.25
|изм. %
|Ален мак
|801
|906
|+13
|923
|998
|+8
|Баларбаши
|957
|1 079
|+12
|1 237
|1 082
|-13
|Бялата висота
|1 023
|1 092
|+6
|897
|1 103
|+22
|Грамада
|955
|1 114
|+16
|979
|1 244
|+27
|Еленово 1
|1 018
|1 033
|+1
|824
|1 030
|+25
|Еленово 2
|971
|1 097
|+12
|887
|1 102
|+24
|Запад
|1 198
|1 316
|+9
|1086
|1 425
|+31
|Идеален център
|1 219
|1 503
|+23
|1 149
|1 461
|+27
|Орлова чука
|863
|1 033
|+19
|877
|1 056
|+20
|Освобождение
|853
|908
|+6
|878
|985
|+12
|Струмско
|856
|784
|-9
|834
|854
|+2
|Широк център
|1 288
|1 256
|-3
|1 177
|1 332
|+13
Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Аз Кочо
Коментиран от #3, #15
21:28 24.11.2025
2 Ръст на лъжите
Коментиран от #6
21:37 24.11.2025
4 Аз Кочо
21:45 24.11.2025
5 какво чудесно описание на балон
Това, че у Ботевград са се продали 50 къши показва, че мераклиите опират до покупки на места където цените са 5 пъти под хипернадценените апартамантчета по Сф и Вн. 40-50к срешу 200-250к.
И поскъпването не е 27% а е 270% за 3-4 години.
От тук насетне има само падане.
Освен ако не започнат да се продават кучешки колиби и кокошарници във видинско.
21:46 24.11.2025
6 зависи
До коментар #2 от "Ръст на лъжите":Като цяло информацията е така снесена, че наистина лъже и манипулира.
Но е опряна на някои факти:
1. Има повишени цени и то много завишени.
2. Хванали се навъдицата ФОМО купуват вече и из провинцията като улави. Защото парите не стигат за града.
Какво спестяват:
1. Причината да има търсене по периферията.
2. Залежалите непогледнати оферти по 200к - десеткихиляди апартаментчета. Така и ще си останат.
3. Десеткихилядите недостроени сгради, които отчаяно търсят купувачи.
Хващат ти един от сигналите за пукване на балона и ти намекват, че тепърва същия ще се надува.
Безценно
21:50 24.11.2025
9 Да,бе
Коментиран от #14
22:05 24.11.2025
11 синоптик
Коментиран от #16
22:06 24.11.2025
13 Ти си
Думата има много широко понятие .....
22:07 24.11.2025
14 Глупости
До коментар #9 от "Да,бе":Цените падат навсякъде по света тоест парите не губят стойност а жилищата го орея и тук ще дойде трябва време
22:19 24.11.2025
15 Къща във Бавария
До коментар #1 от "Аз Кочо":Е 2.5 пъти по евтина от барака в пернишко хахаха
Вуе заредиш съм се с пуканки и чакам....... Да се оа къж
22:21 24.11.2025
16 Мокой
До коментар #11 от "синоптик":Абсолютно вярно! Гледам сериалите, където хората търсят дом по света. И, например, на Бахамите човек може да си купи прилична къща над 100 кв. м. за 350-400 000 лева. В Габрово, в новострояща се кооперация в един от кварталите, 4-стаен апартамент струва около 320 000 лв.
Коментиран от #18
22:22 24.11.2025
17 Амадо
22:28 24.11.2025
18 синоптик
До коментар #16 от "Мокой":Знам ,че е вярно , от извесно време оглеждам и планувам да се изнесем .
22:38 24.11.2025
19 Бат Венце Сикаджията
23:01 24.11.2025
20 Москвич Трабантов
23:10 24.11.2025
