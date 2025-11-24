Поскъпването на жилищата е повсеместно

Ръст от 7% се наблюдава при броя сделки с имоти за първите девет месеца на текущата година спрямо същия период на миналата, или почти 57 600 броя покупко-продажби. Ръстът не е само в столицата и големите градове, но и в населени места като Благоевград. Предлагането е ограничено, търсенето е високо, а цените на дву- и тристайни жилища са се увеличи с двуцифрени проценти за периода януари-ноември, сочат данните на най-големия сайт за недвижими имоти imot.bg.

Един път и половина по-малко е броят на оферираните двустайни жилища спрямо тристайните. Това кара купувачите, решили да придобият по-малък апартамент да се насочат към тристайните само и само да съхранят спестените си пари в имоти, а не в депозит.

В близо половината квартали на Благоевград поскъпването на двустайни жилища е едноцифрен процент – Бялата висота, Еленово 1, Запад и Освобождение. А в Струмско и широк център одри се наблюдава леко поевтиняване, съответно от 9% и 3%.

Не такава, обаче е картината при тристайните жилища. Там масово се наблюдава поскъпване между 12% и 27%, а в някои квартали като Запад то надвишава 30%.

Търсенето на жилища е продиктувано главно от високата инфлация, която наблюдаваме през последните години и по-малко от фактора „влизане в еврозоната“, категорични са местни брокери.

Относно цените те са на мнение, че квадратният метър жилищна площ е достигнал пределната си цена – между 1000 EUR и 1500 EUR, по данни на сайта Imot.bg. Тези цени няма да спаднат през 2026 г., но темпът на поскъпване значително ще се забави, прогнозират специалисти.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg