Новини
Имоти »
Поскъпването на жилищата е повсеместно
  Тема: Недвижими имоти

Поскъпването на жилищата е повсеместно

24 Ноември, 2025 21:19 1 211 21

  • жилища-
  • благоевград-
  • цени-
  • imot.bg

В Благоевград увеличението е с двуцифрени проценти

Поскъпването на жилищата е повсеместно - 1
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Ръст от 7% се наблюдава при броя сделки с имоти за първите девет месеца на текущата година спрямо същия период на миналата, или почти 57 600 броя покупко-продажби. Ръстът не е само в столицата и големите градове, но и в населени места като Благоевград. Предлагането е ограничено, търсенето е високо, а цените на дву- и тристайни жилища са се увеличи с двуцифрени проценти за периода януари-ноември, сочат данните на най-големия сайт за недвижими имоти imot.bg.

Един път и половина по-малко е броят на оферираните двустайни жилища спрямо тристайните. Това кара купувачите, решили да придобият по-малък апартамент да се насочат към тристайните само и само да съхранят спестените си пари в имоти, а не в депозит.

В близо половината квартали на Благоевград поскъпването на двустайни жилища е едноцифрен процент – Бялата висота, Еленово 1, Запад и Освобождение. А в Струмско и широк център одри се наблюдава леко поевтиняване, съответно от 9% и 3%.

Не такава, обаче е картината при тристайните жилища. Там масово се наблюдава поскъпване между 12% и 27%, а в някои квартали като Запад то надвишава 30%.

Търсенето на жилища е продиктувано главно от високата инфлация, която наблюдаваме през последните години и по-малко от фактора „влизане в еврозоната“, категорични са местни брокери.

Относно цените те са на мнение, че квадратният метър жилищна площ е достигнал пределната си цена – между 1000 EUR и 1500 EUR, по данни на сайта Imot.bg. Тези цени няма да спаднат през 2026 г., но темпът на поскъпване значително ще се забави, прогнозират специалисти.

2-стайни 3-стайни
яну.25 ное.25 изм. % яну.25 ное.25 изм. %
Ален мак 801 906 +13 923 998 +8
Баларбаши 957 1 079 +12 1 237 1 082 -13
Бялата висота 1 023 1 092 +6 897 1 103 +22
Грамада 955 1 114 +16 979 1 244 +27
Еленово 1 1 018 1 033 +1 824 1 030 +25
Еленово 2 971 1 097 +12 887 1 102 +24
Запад 1 198 1 316 +9 1086 1 425 +31
Идеален център 1 219 1 503 +23 1 149 1 461 +27
Орлова чука 863 1 033 +19 877 1 056 +20
Освобождение 853 908 +6 878 985 +12
Струмско 856 784 -9 834 854 +2
Широк център 1 288 1 256 -3 1 177 1 332 +13

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg


Благоевград / България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Аз Кочо

    3 5 Отговор
    Нннеееееееее,стигааааааа

    Коментиран от #3, #15

    21:28 24.11.2025

  • 2 Ръст на лъжите

    8 2 Отговор
    Опашки се извиват от желаещи

    Коментиран от #6

    21:37 24.11.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Аз Кочо

    3 1 Отговор
    ААаааааааааууууууууууу

    21:45 24.11.2025

  • 5 какво чудесно описание на балон

    6 1 Отговор
    В момента има хора които са готови да кпят каквото и да е където и да е.
    Това, че у Ботевград са се продали 50 къши показва, че мераклиите опират до покупки на места където цените са 5 пъти под хипернадценените апартамантчета по Сф и Вн. 40-50к срешу 200-250к.
    И поскъпването не е 27% а е 270% за 3-4 години.
    От тук насетне има само падане.
    Освен ако не започнат да се продават кучешки колиби и кокошарници във видинско.

    21:46 24.11.2025

  • 6 зависи

    5 3 Отговор

    До коментар #2 от "Ръст на лъжите":

    Като цяло информацията е така снесена, че наистина лъже и манипулира.
    Но е опряна на някои факти:

    1. Има повишени цени и то много завишени.
    2. Хванали се навъдицата ФОМО купуват вече и из провинцията като улави. Защото парите не стигат за града.

    Какво спестяват:
    1. Причината да има търсене по периферията.
    2. Залежалите непогледнати оферти по 200к - десеткихиляди апартаментчета. Така и ще си останат.
    3. Десеткихилядите недостроени сгради, които отчаяно търсят купувачи.

    Хващат ти един от сигналите за пукване на балона и ти намекват, че тепърва същия ще се надува.
    Безценно

    21:50 24.11.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Да,бе

    6 4 Отговор
    Не поскъпват жилищата,а просто парите се обезценяват...Рязко.

    Коментиран от #14

    22:05 24.11.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 синоптик

    5 3 Отговор
    За толкова пари , спокойно си купувате на канарските острови , вечно лято !

    Коментиран от #16

    22:06 24.11.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Ти си

    2 0 Отговор
    Какво да разбирам под "жилище" ?
    Думата има много широко понятие .....

    22:07 24.11.2025

  • 14 Глупости

    3 2 Отговор

    До коментар #9 от "Да,бе":

    Цените падат навсякъде по света тоест парите не губят стойност а жилищата го орея и тук ще дойде трябва време

    22:19 24.11.2025

  • 15 Къща във Бавария

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "Аз Кочо":

    Е 2.5 пъти по евтина от барака в пернишко хахаха
    Вуе заредиш съм се с пуканки и чакам....... Да се оа къж

    22:21 24.11.2025

  • 16 Мокой

    5 0 Отговор

    До коментар #11 от "синоптик":

    Абсолютно вярно! Гледам сериалите, където хората търсят дом по света. И, например, на Бахамите човек може да си купи прилична къща над 100 кв. м. за 350-400 000 лева. В Габрово, в новострояща се кооперация в един от кварталите, 4-стаен апартамент струва около 320 000 лв.

    Коментиран от #18

    22:22 24.11.2025

  • 17 Амадо

    2 2 Отговор
    Шъ прудам всеки ден един вика падът цинити на другия ден рипът. Не издържаааам вечииии

    22:28 24.11.2025

  • 18 синоптик

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Мокой":

    Знам ,че е вярно , от извесно време оглеждам и планувам да се изнесем .

    22:38 24.11.2025

  • 19 Бат Венце Сикаджията

    3 2 Отговор
    Омръзна ми да слушам, чета и чувам за имоти. В държава в която нищо друго няма, освен да се препродават имоти за комисионни или снаряди за Украйна май много много друго не е останало. Според някакъв си брокер, от незнам си коя агенция парите били инфлационни и това вдигало търсенето и цените. По големи глупости не бях чел. Това е като да ми кажеш Еврото ни направи богати. Миши Божичко Годподи мой, може ли някой да ми обясни как става по богат, когато заплатата ти от 1500 лева стане 740 Евро? И как инфлацията те прави по богат, че ти и остават и пари за харчене и апартаменти?

    23:01 24.11.2025

  • 20 Москвич Трабантов

    5 0 Отговор
    Следва да се отбележи, че в сайта имот точка бг се отразяват реалните пожелания на продавачите, а не реалните цени. Има голяма разлика в двете неща.

    23:10 24.11.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.