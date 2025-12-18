Новини
Къщите капсули се монтират за един ден

18 Декември, 2025

Един от най-големите онлайн търговци в Русия започна продажбата им на дребно

Къщите капсули се монтират за един ден - 1
Снимка: Shutterstock
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Един от големите руски онлайн магазини - Wildberries, започна продажби на капсулни жилища. „Търговецът вече предлага капсулни жилища с технология за онлайн пробване. Клиентите вече могат да поръчат готов дом онлайн и да изберат удобен начин на доставка – вземане или доставка от продавача“, се казва в изявлението.

Жилищата могат да бъдат оборудвани с дизайнерски мебели, първокласни довършителни материали, система за интелигентен дом, сауна с печка на дърва, солена стена и други функции. Монтажът отнема един ден, а мобилният дизайн позволява жилището да бъде транспортирано навсякъде в Русия и чужбина.

Онлайн магазинът също така представи инструмент за 3D визуализация на обяви за жилища като част от старта. Тази функционалност е достъпна в потребителското приложение на търговския център. Инструментът е наличен в списъка с продукти, като се показва като икона на куб.

Цената на къщите зависи от избраната моделна гама и допълнителните опции, които купувачът може да персонализира.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg


Русия
  • 1 Мъни толкс

    3 9 Отговор
    Ти сериозна ли рекламираш руски онлайн магазини, продаващи китайски бунгала? Пропаднала работа братче!

    Коментиран от #3

    13:32 18.12.2025

  • 2 А пък ние монтираме

    7 0 Отговор
    цели три дни един чушкопек!

    13:36 18.12.2025

  • 3 Стефан

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Мъни толкс":

    Действително странна реклама за това явно сте взели някоя рубла

    13:41 18.12.2025

  • 4 Чичак

    0 3 Отговор
    Нищо не продават... мечти...плащаш и получаваш един к..

    13:41 18.12.2025