Къщите капсули се монтират за един ден

Един от големите руски онлайн магазини - Wildberries, започна продажби на капсулни жилища. „Търговецът вече предлага капсулни жилища с технология за онлайн пробване. Клиентите вече могат да поръчат готов дом онлайн и да изберат удобен начин на доставка – вземане или доставка от продавача“, се казва в изявлението.

Жилищата могат да бъдат оборудвани с дизайнерски мебели, първокласни довършителни материали, система за интелигентен дом, сауна с печка на дърва, солена стена и други функции. Монтажът отнема един ден, а мобилният дизайн позволява жилището да бъде транспортирано навсякъде в Русия и чужбина.

Онлайн магазинът също така представи инструмент за 3D визуализация на обяви за жилища като част от старта. Тази функционалност е достъпна в потребителското приложение на търговския център. Инструментът е наличен в списъка с продукти, като се показва като икона на куб.

Цената на къщите зависи от избраната моделна гама и допълнителните опции, които купувачът може да персонализира.

