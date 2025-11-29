Интересът към къщите около зимните курорти отново е налице (ВИДЕО)

От всички имоти, публикувани с видео клип в imot.bg, се избират най-интересните и се публикуват допълнително и в Facebook, TikTok, Instagram и YouTube каналите на сайт No 1 за имоти.
Днес Ви представяме, специално подбран за Вас клип, публикуван през изтеклата седмица - къща в Разлог, чиято цена е наполовина на апартамент в София. Двуетажната къща разполага с 3 спални. Имотът е разположен на ключово място - на 10 км от Банско и на 2.5 км от голф игрище Ian Woosman.
Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg
12:05 29.11.2025
12:07 29.11.2025
12:12 29.11.2025