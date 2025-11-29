Новини
Интересът към къщите около зимните курорти отново е налице (ВИДЕО)
  Тема: Недвижими имоти

29 Ноември, 2025 12:03 366 3

  • imot.bg-
  • къща-
  • разлог-
  • продажба

Къща в Разлог се продава срещу 130 000 EUR

Интересът към къщите около зимните курорти отново е налице (ВИДЕО) - 1
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

От всички имоти, публикувани с видео клип в imot.bg, се избират най-интересните и се публикуват допълнително и в Facebook, TikTok, Instagram и YouTube каналите на сайт No 1 за имоти.

Днес Ви представяме, специално подбран за Вас клип, публикуван през изтеклата седмица - къща в Разлог, чиято цена е наполовина на апартамент в София. Двуетажната къща разполага с 3 спални. Имотът е разположен на ключово място - на 10 км от Банско и на 2.5 км от голф игрище Ian Woosman.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg


България
Оценка 1 от 1 гласа.
Оценка 1 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Налице е

    2 0 Отговор
    да се краде

    12:05 29.11.2025

  • 2 ГЕПИ Младежи

    2 0 Отговор
    На опашка сме

    12:07 29.11.2025

  • 3 Хахаха

    0 0 Отговор
    Тези са откачили. За 90 квадрата в Разлог, като вземеш предвид, че вторият етаж е подпокривно пространство.

    12:12 29.11.2025