С присъединяването към еврозоната се открива огромен пазар на имоти

Как влизането в еврозоната ще се отрази на пазара на имоти? - това е горещата тема през януари 2026 г. Йордан Йорданов, инвеститор, съсобственик и управляващ директор на агенция “Нов Дом 1”, отговаря на въпросите, които си задават продавачи и купувачи.
Каква е ситуацията в момента?
Според данни на Евростат за третото тримесечие на 2025 г. цените на жилищата в ЕС са се покачили с 5,5% на годишна база, а в еврозоната съответно с 5,1 на сто. България е е тройката на страните с най-голямо увеличение с 15.4 процента - след Унгария (+21.1%) и Португалия (+17.7%). А за 10-годишен период - от 2015 до 2025 г. цените у нас са се утроили (+156%), но отново не са най-високите в ЕС.
Българският пазар е силно перспективен, с голям потенциал за печалба от инвестиции в имоти, и в процес на силно регулиране, но и на дигитализация. Интересът на завръщащите се българи и чужденци стимулира търсенето и предлагането. Дългосрочно покачване, свързано с повишаване на стандарта на живот Краткосрочно, като се има предвид липсата на държавен бюджет, цените ще запазят нивата си през първите няколко месеца.
Експертът прогнозира в дългосрочен план увеличаване на цените на имотите като следствие на повишаване на стандарта на живот, на възможностите и съответно на желанията на хората да живеят в по-големи и комфортни имоти. “Очакваме търсенето да се повиши, особено на по-качествени и по просторни имоти.
Разбира се, в случая е важно да се запази конкурентното предимство на България относно ниските данъчни ставки или всичко може да се обърка. Към днешна дата България е най-добрата страна за инвестиции в недвижими имоти в целия ЕС с оглед инвестиция с цел препродажба, Този сегмент в момента движи пазара нагоре”, пояснява Йорданов.
Но, има и други фактори, които стимулират ръста на цените.
Голямото завръщане и отварянето на пазара за чуждестранни граждани
Завръщането на близо 100 000 българи в страната през последните пет години подсилва търсенето. С влизането на страната в еврозоната нараства и търсенето на имоти от чужденци граждани на Европейския съюз. По-достъпните цени и отличните условия на живот ще доведат много чуждестранни клиенти на имотния пазар у нас.
Ето кои са предимствата на България като пазар за имоти, според предприемача: “Вече говорим за по-голям европейски пазар, в спокойна, сигурна, свободна страна с хубави широко скроени хора, вкусна храна, отличен нощен живот. Това ще увеличи интереса към нас и се очаква проектите за нови имоти да стават все по-добри. Затова започнахме набирането и подготвянето на брокери с английски език с оглед отличното обслужване на чуждестранните клиенти, които очакваме. Тази тенденция се наблюдава в столицата и в Бургас”.
По-силна регулация и дигитализация
Йорданов сравнява опита на други новоприсъединили се държави към еврозоната от гледна точка на предлагането на имоти и цените им, с България. Според него ситуацията в Хърватска е най-близо до тази у нас. Той пояснява, че предстои затягане на правилата за сделките, особено в частта на администрирането на личните данни, попълване на всякакви декларации в частта със задължителни мерки по Закона за мерките срещу изпиране на пари (ЗМИП), проверка на клиенти. Това води до утежняване на бюрокрацията и се търсят по-улеснени начини за работа по електронен път.
Увеличаване на инвестициите в имоти и повече “работещи пари”
Но нагласите на клиентите към покупка на имоти се променят положително. Според съсобственика на “Нов Дом 1” все повече хора инвестират в недвижима собственост, “защото получават възможност за реализиране на отлични печалби и висока доходност”. “Повечето “работещи” пари вече са факт. С отпадането на валутния борд БНБ освободи резервите на банките в размер над 7.5 милиарда евро, които са готови за кредитиране. На този етап очакваме запазване на лихвените нива а дори е редно и да паднат под 2%”, прогнозира той.
Неговите съвети към клиентите и инвеститорите са следните: “Открива се огромен пазар, защото с еврозоната доверието в България ще се повиши. На този пазар е важно да се консултирате и работите с професионалисти. По-добре повече и излишна информация, отколкото по-малко и недостатъчна, защото говорим за много пари, а грешките могат да ни костват много.”
----------------------
"Нов Дом 1" е агенция за недвижими имоти. Те предлагат съдействие при купуване, продажба, отдаване под наем и инвестиции в недвижими имоти с реализиране на висока печалба, гарантирайки на своите клиенти максимална сигурност и спокойствие по време и след сключване на сделката. Компанията изкупува имоти директно и финансира различни проекти, създавайки перспективни възможности за своите клиенти.
С три офиса в София - "Лидер","България" и "Изток", един офис в Пловдив - "Париж", както и два офиса във Варна, "Червен площад" и "Ренесанс", "Нов Дом 1" се нарежда сред изявените агенции на пазара на недвижими имоти. През 2022 година от около 3200 агенции в страната, те са в ТОП 10 по обороти и в ТОП 6 по реализирана печалба. Успехът се дължи на висококвалифицирания им екип от брокери и юристи, които се стремят да предлагат на своите клиенти най-изгодните и сигурни предложения на пазара в различните му сегменти.
1 Кирил
Коментиран от #10
12:39 28.01.2026
2 Коиловци брадърс
12:42 28.01.2026
3 Бойко Разбойко
12:43 28.01.2026
4 койдазнай
Няма улици,
няма отстояния до съседни сгради,
няма места за паркиране,
няма детски градини,
няма училища,
Няма поликлиники,
няма инфраструктура,
няма зелени площи,
и обитамата площ на жилищата е произволно завишена - от 50 до 200%
Поради това, те не стават за живеене. Иначе имотите са много перспективна инвестиция и за това повечето българи имат по няколко апартамента, които ще продадат, когато се вдигнат цените. На много места, количеството на необитаемите имоти е под 50%, което още повече насърчава търсенето.
12:44 28.01.2026
5 Любопитен
12:45 28.01.2026
6 Мокри сънища
12:45 28.01.2026
7 ухилен мишок: оцет ли е пил тоз
12:48 28.01.2026
8 Софийски селянин,Пенсионер
12:54 28.01.2026
9 Аз Кочо
Нетният поток от инвестиции на чуждестранни граждани и фирми в недвижими имоти е отрицателен в размер на 18,6 млн. евро (в т. ч. отрицателен поток от 19,9 млн. евро за Русия), при отрицателен нетен поток от 11,6 млн. евро за януари-ноември 2024 г. Това означава, че руснаците продават имотите си в страната ни на българи.
Значи чужденците се отървават сега от имотите им в България на смешни цени плащани от българи но ще се върнат да си ги купят на още по смешни цени надути от българските "инвеститори"
12:55 28.01.2026
10 Цецо Асенов
До коментар #1 от "Кирил":Пазара в България незначителен затова не се отразява в пресата никъде по света. Последният път ни отразиха за да кажат че най бедната страна в ЕС е на второ място след Португалия, където купува цял свят, по поскъпване на имотите
След нас е втората най бедна страна в ЕС Унгария в която хората също са си загубили разсъдъка.
13:00 28.01.2026
11 Бреее
13:06 28.01.2026
12 Старец
13:07 28.01.2026
13 Тръпчо
Не точете ножевете защото тези пари могат да бъдат паркирани на лихва от 2 пр в ЕЦБ БЕЗ НИКАКЪВ РИСК. До сега банките ги държаха в БНБ с лихва 0 и това беше задължително.
Освен това банките имат още около 35 млд евро да отпускат кредити но няма толкова желаещи за тях. Пазара в бг е малък и няма толкова сделки за да се раздадат тези пари.
И какво стана с партенката за 80.млд лева под матраците която беше развенчана от БНБ?
Защо вече не я повтаряте? Хахаха
13:08 28.01.2026
15 Продавач
13:13 28.01.2026
16 Тома
13:17 28.01.2026
17 Въпрос
А защо няма опашки пред нотариусите от белгийци, швейцарци, холанци и австрийци за изповядване на тези блестящи инветиционни сделки?
13:18 28.01.2026
18 Селянин
13:21 28.01.2026