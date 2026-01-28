Новини
С присъединяването към еврозоната се открива огромен пазар на имоти

С присъединяването към еврозоната се открива огромен пазар на имоти

28 Януари, 2026 12:31, обновена 28 Януари, 2026 12:39 928 18

Йордан Йорданов, инвеститор, съсобственик и управляващ директор на агенция “Нов Дом 1”, отговаря на въпросите, които си задават продавачи и купувачи

С присъединяването към еврозоната се открива огромен пазар на имоти - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Как влизането в еврозоната ще се отрази на пазара на имоти? - това е горещата тема през януари 2026 г. Йордан Йорданов, инвеститор, съсобственик и управляващ директор на агенция “Нов Дом 1”, отговаря на въпросите, които си задават продавачи и купувачи.

Каква е ситуацията в момента?

Според данни на Евростат за третото тримесечие на 2025 г. цените на жилищата в ЕС са се покачили с 5,5% на годишна база, а в еврозоната съответно с 5,1 на сто. България е е тройката на страните с най-голямо увеличение с 15.4 процента - след Унгария (+21.1%) и Португалия (+17.7%). А за 10-годишен период - от 2015 до 2025 г. цените у нас са се утроили (+156%), но отново не са най-високите в ЕС.

Българският пазар е силно перспективен, с голям потенциал за печалба от инвестиции в имоти, и в процес на силно регулиране, но и на дигитализация. Интересът на завръщащите се българи и чужденци стимулира търсенето и предлагането. Дългосрочно покачване, свързано с повишаване на стандарта на живот Краткосрочно, като се има предвид липсата на държавен бюджет, цените ще запазят нивата си през първите няколко месеца.

Експертът прогнозира в дългосрочен план увеличаване на цените на имотите като следствие на повишаване на стандарта на живот, на възможностите и съответно на желанията на хората да живеят в по-големи и комфортни имоти. “Очакваме търсенето да се повиши, особено на по-качествени и по просторни имоти.

Разбира се, в случая е важно да се запази конкурентното предимство на България относно ниските данъчни ставки или всичко може да се обърка. Към днешна дата България е най-добрата страна за инвестиции в недвижими имоти в целия ЕС с оглед инвестиция с цел препродажба, Този сегмент в момента движи пазара нагоре”, пояснява Йорданов.

Но, има и други фактори, които стимулират ръста на цените.

Голямото завръщане и отварянето на пазара за чуждестранни граждани

Завръщането на близо 100 000 българи в страната през последните пет години подсилва търсенето. С влизането на страната в еврозоната нараства и търсенето на имоти от чужденци граждани на Европейския съюз. По-достъпните цени и отличните условия на живот ще доведат много чуждестранни клиенти на имотния пазар у нас.

Ето кои са предимствата на България като пазар за имоти, според предприемача: “Вече говорим за по-голям европейски пазар, в спокойна, сигурна, свободна страна с хубави широко скроени хора, вкусна храна, отличен нощен живот. Това ще увеличи интереса към нас и се очаква проектите за нови имоти да стават все по-добри. Затова започнахме набирането и подготвянето на брокери с английски език с оглед отличното обслужване на чуждестранните клиенти, които очакваме. Тази тенденция се наблюдава в столицата и в Бургас”.

По-силна регулация и дигитализация

Йорданов сравнява опита на други новоприсъединили се държави към еврозоната от гледна точка на предлагането на имоти и цените им, с България. Според него ситуацията в Хърватска е най-близо до тази у нас. Той пояснява, че предстои затягане на правилата за сделките, особено в частта на администрирането на личните данни, попълване на всякакви декларации в частта със задължителни мерки по Закона за мерките срещу изпиране на пари (ЗМИП), проверка на клиенти. Това води до утежняване на бюрокрацията и се търсят по-улеснени начини за работа по електронен път.

Увеличаване на инвестициите в имоти и повече “работещи пари”

Но нагласите на клиентите към покупка на имоти се променят положително. Според съсобственика на “Нов Дом 1” все повече хора инвестират в недвижима собственост, “защото получават възможност за реализиране на отлични печалби и висока доходност”. “Повечето “работещи” пари вече са факт. С отпадането на валутния борд БНБ освободи резервите на банките в размер над 7.5 милиарда евро, които са готови за кредитиране. На този етап очакваме запазване на лихвените нива а дори е редно и да паднат под 2%”, прогнозира той.

Неговите съвети към клиентите и инвеститорите са следните: “Открива се огромен пазар, защото с еврозоната доверието в България ще се повиши. На този пазар е важно да се консултирате и работите с професионалисти. По-добре повече и излишна информация, отколкото по-малко и недостатъчна, защото говорим за много пари, а грешките могат да ни костват много.”

"Нов Дом 1" е агенция за недвижими имоти. Те предлагат съдействие при купуване, продажба, отдаване под наем и инвестиции в недвижими имоти с реализиране на висока печалба, гарантирайки на своите клиенти максимална сигурност и спокойствие по време и след сключване на сделката. Компанията изкупува имоти директно и финансира различни проекти, създавайки перспективни възможности за своите клиенти.

С три офиса в София - "Лидер","България" и "Изток", един офис в Пловдив - "Париж", както и два офиса във Варна, "Червен площад" и "Ренесанс", "Нов Дом 1" се нарежда сред изявените агенции на пазара на недвижими имоти. През 2022 година от около 3200 агенции в страната, те са в ТОП 10 по обороти и в ТОП 6 по реализирана печалба. Успехът се дължи на висококвалифицирания им екип от брокери и юристи, които се стремят да предлагат на своите клиенти най-изгодните и сигурни предложения на пазара в различните му сегменти.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg


България
  • 1 Кирил

    12 2 Отговор
    Пазар има голям, взимат се скъпи имоти за милион с крадени пари предимно от политически елит.

    Коментиран от #10

    12:39 28.01.2026

  • 2 Коиловци брадърс

    10 0 Отговор
    Китайците са много години напред във всичко, а ние още разчитаме на попупко-продажби и спекула.

    12:42 28.01.2026

  • 3 Бойко Разбойко

    8 0 Отговор
    Колко струва къща в Барселона в брой в банкноти по 500 евро.

    12:43 28.01.2026

  • 4 койдазнай

    11 0 Отговор
    Българските имоти са изключително перспективни, но има някои проблеми.
    Няма улици,
    няма отстояния до съседни сгради,
    няма места за паркиране,
    няма детски градини,
    няма училища,
    Няма поликлиники,
    няма инфраструктура,
    няма зелени площи,
    и обитамата площ на жилищата е произволно завишена - от 50 до 200%

    Поради това, те не стават за живеене. Иначе имотите са много перспективна инвестиция и за това повечето българи имат по няколко апартамента, които ще продадат, когато се вдигнат цените. На много места, количеството на необитаемите имоти е под 50%, което още повече насърчава търсенето.

    12:44 28.01.2026

  • 5 Любопитен

    18 3 Отговор
    Не само това - присъединяването към еврозоната значи срив на българските имоти, понеже в еврозоната те са доста по-евтини и по-добри и дават достъп до пазар на труда с по-високи доходи от българските много професии...

    12:45 28.01.2026

  • 6 Мокри сънища

    12 1 Отговор
    Мечти, мечти, далаверата приключи. Изпраха се скритите левчета, сега следва продажба, макар и с малки загуби

    12:45 28.01.2026

  • 7 ухилен мишок: оцет ли е пил тоз

    9 0 Отговор
    По-достъпните цени и отличните условия на живот ще доведат много чуждестранни клиенти

    12:48 28.01.2026

  • 8 Софийски селянин,Пенсионер

    5 1 Отговор
    И много имоти два на един без комин..

    12:54 28.01.2026

  • 9 Аз Кочо

    7 2 Отговор
    До кога ще бълвате глупости?

    Нетният поток от инвестиции на чуждестранни граждани и фирми в недвижими имоти е отрицателен в размер на 18,6 млн. евро (в т. ч. отрицателен поток от 19,9 млн. евро за Русия), при отрицателен нетен поток от 11,6 млн. евро за януари-ноември 2024 г. Това означава, че руснаците продават имотите си в страната ни на българи.

    Значи чужденците се отървават сега от имотите им в България на смешни цени плащани от българи но ще се върнат да си ги купят на още по смешни цени надути от българските "инвеститори"

    12:55 28.01.2026

  • 10 Цецо Асенов

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "Кирил":

    Пазара в България незначителен затова не се отразява в пресата никъде по света. Последният път ни отразиха за да кажат че най бедната страна в ЕС е на второ място след Португалия, където купува цял свят, по поскъпване на имотите
    След нас е втората най бедна страна в ЕС Унгария в която хората също са си загубили разсъдъка.

    13:00 28.01.2026

  • 11 Бреее

    6 0 Отговор
    Най-накрая изтипосаха събирателния образ на вуетата, аферим, реклама след реклама, а бизнеса с имоти се е запътил към Орландовци

    13:06 28.01.2026

  • 12 Старец

    8 1 Отговор
    Какво се изпра с имотите това е . Очаквайте след 5 години пустеещи чисто нови комплекси. Никой европеец няма да купи имот в Пловдив, по скъп от същия във Виена или Париж. Алчноста на строители, брокери и инвеститори ще ги удави. Строи се без всякаква инфраструктора. Кооперации набутани една до друга. Да не дава господ, едно по мощно земетресение и всичко ще се срути като колода с карти. За качество, няма да говоря. Плочи течат, мазилка се пука,изолация пада само да кихне някой до нея. Парко места само за тротинетки. Всичко е една голяма бутафория на безбожни цени.

    13:07 28.01.2026

  • 13 Тръпчо

    5 1 Отговор
    ." С отпадането на валутния борд БНБ освободи резервите на банките в размер над 7.5 милиарда"

    Не точете ножевете защото тези пари могат да бъдат паркирани на лихва от 2 пр в ЕЦБ БЕЗ НИКАКЪВ РИСК. До сега банките ги държаха в БНБ с лихва 0 и това беше задължително.

    Освен това банките имат още около 35 млд евро да отпускат кредити но няма толкова желаещи за тях. Пазара в бг е малък и няма толкова сделки за да се раздадат тези пари.

    И какво стана с партенката за 80.млд лева под матраците която беше развенчана от БНБ?

    Защо вече не я повтаряте? Хахаха

    13:08 28.01.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Продавач

    3 0 Отговор
    Време е да оберем печалбите от спекулата, н няма кОпувачи, и ежедневните рекламни статии не помагат, отстъпки и пак нЕма клиенти

    13:13 28.01.2026

  • 16 Тома

    1 0 Отговор
    С приемането на еврото и изтупване на дюшеците с левове от далавери няма кой вече да вдига цените на имотите до тавана

    13:17 28.01.2026

  • 17 Въпрос

    5 0 Отговор
    "Към днешна дата България е най-добрата страна за инвестиции в недвижими имоти в целия ЕС с оглед инвестиция с цел препродажба"
    А защо няма опашки пред нотариусите от белгийци, швейцарци, холанци и австрийци за изповядване на тези блестящи инветиционни сделки?

    13:18 28.01.2026

  • 18 Селянин

    2 0 Отговор
    Който продал, продал. Сега се почва голямото предлагане и ниското търсене. Продуктовото позициониране не върши никаква работа. Имам приятел брокер. Чуди се кой път да хваща. Телефона му рязко спря да звъни след нова година. През два дни го проверява дали не е повреден.

    13:21 28.01.2026