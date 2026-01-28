С присъединяването към еврозоната се открива огромен пазар на имоти

Как влизането в еврозоната ще се отрази на пазара на имоти? - това е горещата тема през януари 2026 г. Йордан Йорданов, инвеститор, съсобственик и управляващ директор на агенция “Нов Дом 1”, отговаря на въпросите, които си задават продавачи и купувачи.

Каква е ситуацията в момента?

Според данни на Евростат за третото тримесечие на 2025 г. цените на жилищата в ЕС са се покачили с 5,5% на годишна база, а в еврозоната съответно с 5,1 на сто. България е е тройката на страните с най-голямо увеличение с 15.4 процента - след Унгария (+21.1%) и Португалия (+17.7%). А за 10-годишен период - от 2015 до 2025 г. цените у нас са се утроили (+156%), но отново не са най-високите в ЕС.

Българският пазар е силно перспективен, с голям потенциал за печалба от инвестиции в имоти, и в процес на силно регулиране, но и на дигитализация. Интересът на завръщащите се българи и чужденци стимулира търсенето и предлагането. Дългосрочно покачване, свързано с повишаване на стандарта на живот Краткосрочно, като се има предвид липсата на държавен бюджет, цените ще запазят нивата си през първите няколко месеца.

Експертът прогнозира в дългосрочен план увеличаване на цените на имотите като следствие на повишаване на стандарта на живот, на възможностите и съответно на желанията на хората да живеят в по-големи и комфортни имоти. “Очакваме търсенето да се повиши, особено на по-качествени и по просторни имоти.

Разбира се, в случая е важно да се запази конкурентното предимство на България относно ниските данъчни ставки или всичко може да се обърка. Към днешна дата България е най-добрата страна за инвестиции в недвижими имоти в целия ЕС с оглед инвестиция с цел препродажба, Този сегмент в момента движи пазара нагоре”, пояснява Йорданов.

Но, има и други фактори, които стимулират ръста на цените.

Голямото завръщане и отварянето на пазара за чуждестранни граждани

Завръщането на близо 100 000 българи в страната през последните пет години подсилва търсенето. С влизането на страната в еврозоната нараства и търсенето на имоти от чужденци граждани на Европейския съюз. По-достъпните цени и отличните условия на живот ще доведат много чуждестранни клиенти на имотния пазар у нас.

Ето кои са предимствата на България като пазар за имоти, според предприемача: “Вече говорим за по-голям европейски пазар, в спокойна, сигурна, свободна страна с хубави широко скроени хора, вкусна храна, отличен нощен живот. Това ще увеличи интереса към нас и се очаква проектите за нови имоти да стават все по-добри. Затова започнахме набирането и подготвянето на брокери с английски език с оглед отличното обслужване на чуждестранните клиенти, които очакваме. Тази тенденция се наблюдава в столицата и в Бургас”.

По-силна регулация и дигитализация

Йорданов сравнява опита на други новоприсъединили се държави към еврозоната от гледна точка на предлагането на имоти и цените им, с България. Според него ситуацията в Хърватска е най-близо до тази у нас. Той пояснява, че предстои затягане на правилата за сделките, особено в частта на администрирането на личните данни, попълване на всякакви декларации в частта със задължителни мерки по Закона за мерките срещу изпиране на пари (ЗМИП), проверка на клиенти. Това води до утежняване на бюрокрацията и се търсят по-улеснени начини за работа по електронен път.

Увеличаване на инвестициите в имоти и повече “работещи пари”

Но нагласите на клиентите към покупка на имоти се променят положително. Според съсобственика на “Нов Дом 1” все повече хора инвестират в недвижима собственост, “защото получават възможност за реализиране на отлични печалби и висока доходност”. “Повечето “работещи” пари вече са факт. С отпадането на валутния борд БНБ освободи резервите на банките в размер над 7.5 милиарда евро, които са готови за кредитиране. На този етап очакваме запазване на лихвените нива а дори е редно и да паднат под 2%”, прогнозира той.

Неговите съвети към клиентите и инвеститорите са следните: “Открива се огромен пазар, защото с еврозоната доверието в България ще се повиши. На този пазар е важно да се консултирате и работите с професионалисти. По-добре повече и излишна информация, отколкото по-малко и недостатъчна, защото говорим за много пари, а грешките могат да ни костват много.”

