Предстоящите избори, съдебната власт, служебния кабинет и икономическите предизвикателства в страната коментира лидерът на СДС Румен Христов.
„Властта не се издава, тя се печели. Предстоят избори и тези, които направят добър резултат и мнозинство в парламента, ще имат преимуществото да попълнят позициите в държавната власт със свои представители“, каза Христов пред БНТ.
Той отбеляза, че не подкрепя масови уволнения:
„Между хората в държавната администрация има професионалисти… Масови уволнения не са най-доброто решение. Не съм привърженик на масовите чистки. В държавната администрация има професионалисти, но разбира се, има и партийни назначения.“
По повод избора на нов състав на ВСС Христов поясни:
„Въпросът е на преговори. Мнозинството за избор на нов Висш съдебен съвет се нуждае от 160 гласа и трудно ще се мине без нас. Важното е да се изберат достойни хора.“
Относно изборните сценарии, Христов коментира, че все още е рано да се говори за компромиси.
„Все още е рано да говорим за компромиси. Първо се готвим за изборите. Имаме добри юристи и бивши министри с опит, разговорите ще бъдат водени там.“
По отношение на коалициите след изборите, той подчерта, че не се виждат в конфигурация.
Христов поясни защо СДС не е атакувала президента активно досега.
„Аз го критикувам, когато като президент се възползваш от институцията, за да трупаш дивиденти за бъдеща политическа формация. Сега той е на терен - това е коректно и редно.“
Относно избирателните листи, Христов коментира:
„Намирането на 300–400 души без 'петна' не е лесна работа. Компромати не, но ще светнем на лампичка за избирателите, че не всичко е цветя и рози.“
Христов коментира и готовността на СДС да бъде в опозиция:
„О, да, готови сме. Имаме сериозен опит да бъдем конструктивна опозиция. Не е лесно, но сме подготвени.“
По отношение на министрите в служебния кабинет той допълни, че министърът на отбраната Атанас Запрянов е получил благословия да остане и че се доверява на няколко души заради тяхната евроатлантическа ориентация.
За инфлацията и поскъпването на храните, Румен Христов коментира, че животът поскъпва не заради въвеждането на еврото, а заради спекула на производители и търговци.
