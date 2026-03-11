Новини
Румен Христов: Властта не се издава, тя се печели

Румен Христов: Властта не се издава, тя се печели

11 Март, 2026 10:18 443 17

  • румен христов-
  • сдс-
  • всс

По отношение на коалициите след изборите, той подчерта, че не се виждат в конфигурация

Румен Христов: Властта не се издава, тя се печели - 1
Кадър БНТ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Предстоящите избори, съдебната власт, служебния кабинет и икономическите предизвикателства в страната коментира лидерът на СДС Румен Христов.

„Властта не се издава, тя се печели. Предстоят избори и тези, които направят добър резултат и мнозинство в парламента, ще имат преимуществото да попълнят позициите в държавната власт със свои представители“, каза Христов пред БНТ.

Той отбеляза, че не подкрепя масови уволнения:

„Между хората в държавната администрация има професионалисти… Масови уволнения не са най-доброто решение. Не съм привърженик на масовите чистки. В държавната администрация има професионалисти, но разбира се, има и партийни назначения.“

По повод избора на нов състав на ВСС Христов поясни:

„Въпросът е на преговори. Мнозинството за избор на нов Висш съдебен съвет се нуждае от 160 гласа и трудно ще се мине без нас. Важното е да се изберат достойни хора.“

Относно изборните сценарии, Христов коментира, че все още е рано да се говори за компромиси.

„Все още е рано да говорим за компромиси. Първо се готвим за изборите. Имаме добри юристи и бивши министри с опит, разговорите ще бъдат водени там.“

По отношение на коалициите след изборите, той подчерта, че не се виждат в конфигурация.

Христов поясни защо СДС не е атакувала президента активно досега.

„Аз го критикувам, когато като президент се възползваш от институцията, за да трупаш дивиденти за бъдеща политическа формация. Сега той е на терен - това е коректно и редно.“

Относно избирателните листи, Христов коментира:

„Намирането на 300–400 души без 'петна' не е лесна работа. Компромати не, но ще светнем на лампичка за избирателите, че не всичко е цветя и рози.“

Христов коментира и готовността на СДС да бъде в опозиция:

„О, да, готови сме. Имаме сериозен опит да бъдем конструктивна опозиция. Не е лесно, но сме подготвени.“

По отношение на министрите в служебния кабинет той допълни, че министърът на отбраната Атанас Запрянов е получил благословия да остане и че се доверява на няколко души заради тяхната евроатлантическа ориентация.

За инфлацията и поскъпването на храните, Румен Христов коментира, че животът поскъпва не заради въвеждането на еврото, а заради спекула на производители и търговци.


  • 1 Ламата ще се съюзи с когото и да е

    5 0 Отговор
    По отношение на коалициите след изборите, той подчерта, че не се виждат в конфигурация
    -;-
    Ламата от Банкя ще се съюзи и с невъзможното, само и само да е във властта!

    10:21 11.03.2026

  • 2 фактология

    5 0 Отговор
    какво означава абревеатурата- сдс? по последни данни означава съюз на държавна сигурност/сдс/

    10:26 11.03.2026

  • 3 хехе

    7 0 Отговор
    когато тиквата няма какво даже винаги праща тоя сме.ник

    10:27 11.03.2026

  • 4 А тоя кой беше?

    7 0 Отговор
    И какво мнение може да има?Господин Никой

    10:27 11.03.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Град Симитли

    4 1 Отговор
    "...По отношение на министрите в служебния кабинет той допълни, че министърът на отбраната Атанас Запрянов е получил благословия да остане и че се доверява на няколко души заради тяхната евроатлантическа измекярщина...".

    10:30 11.03.2026

  • 7 A шайката

    6 0 Отговор
    ви я купува ! Но ти срама нямаш и там си кюташ за пари , власт и привилегии .

    10:33 11.03.2026

  • 8 ШЕФА

    8 0 Отговор
    Ето този от снимката е типичен пример за това как един некадърник,лъжец и крадец може цял живот да смуче като пиявица от държавната хранилка без да е направил абсолютно нищо за тази държава,и на всичко отгоре не е в затвора.

    Коментиран от #16

    10:33 11.03.2026

  • 9 Кирил Петков

    1 0 Отговор
    Аз и татко Петко друго знаем ... Ала-бала чудеса прави

    10:41 11.03.2026

  • 10 Абе

    2 0 Отговор
    печели се с калинките,мисирките,тулупите и фондацията костов - Белене ви е мястото

    10:42 11.03.2026

  • 11 Яяяяяя

    1 0 Отговор
    Този не е наясно, че на властови позиции се назначава и го правят тези които поръчват музиката, плаща населението , както обикновено.

    10:43 11.03.2026

  • 12 Правилно

    1 0 Отговор
    Правилно,ти печелиш,кото си се залепил за ГЕРБ.

    10:46 11.03.2026

  • 13 Ти ли бе

    1 0 Отговор
    Точно ти да говориш как се печели власт риба лепка, смехуран!

    10:47 11.03.2026

  • 14 Скрий се, аграр

    0 0 Отговор
    Завършва специалност „Аграрна икономика“. На 71 години...БЕЗ ДУМИ, НАЛИ?!

    10:48 11.03.2026

  • 15 Пенчо

    0 0 Отговор
    И власт не се дава от нея се пада!

    10:48 11.03.2026

  • 16 Точно

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "ШЕФА":

    Браво точно казано!

    10:49 11.03.2026

  • 17 Хмм

    1 0 Отговор
    знаем как - с надписани гласове, ГЕРБ е на второ място по надписани гласове, 40% сгрешени протоколи, това си е за касиране, невалидни бюлетини, чували с изрезки от вестници, всичко това според КС

    10:51 11.03.2026

