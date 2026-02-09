Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Имоти »
Българите по-малко ще купуват жилища и ще ремонтират имотите си

Българите по-малко ще купуват жилища и ще ремонтират имотите си

9 Февруари, 2026 17:15 1 215 9

  • imot.bg-
  • жилища-
  • цени-
  • ремонт-
  • спад

Прогнозата е за идните 12 месеца на база данни на НСИ

Българите по-малко ще купуват жилища и ще ремонтират имотите си - 1
Снимка: М. Богданова ©
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Бумът около придобиването на жилища през 2025 г., като че ли приключа и 2026-та ще е значително по-спокойна откъм сделки. Най-новите данни на Националния статистически институт показват, че през тази година българинът ще купува по-малко жилища, а също така ще се въздържа и от ремонти на имотите си.

Причините за това се дължат на общата икономическа картина в страната. На първо място се регистрира спад от 0.8 пункта в доверието на потребителите спрямо октомври 2025 г.

Друг фактор е финансовото състояние на домакинствата. Тенденциите в градовете и селата са различни. В последните песимизмът намалява, а градските домакинства са по-негативно настроени спрямо три месеца по-рано. Прогнозите за следващата година и за двете групи обаче остават по-резервирани.

Причина за свиване на потреблението на жилища и строително ремонтни дейности идва и от факта, че цените на стоките и услугите се повишават. Средно със 17% е поскъпването при апартаментите през 2025 г., сочат данните на най-големия сайт за недвижими имоти imot.bg.

От големите градове, най-малко е увеличението в Бургас – 14%. Следва Пловдив – 15.7% и Варна – близо 19%.

Трите основни причини за поскъпването бяха влизането на страната в еврозоната, независимо, че офертните цени винаги са се обявявали в евро, ограничено предлагане и не на последно място поскъпването на строителните и ремонтни дейности.

Официалните данни за поскъпването на строителните материали все още не са публикувани, но по предварителни данни разходите за изграждане на жилище са се увеличили между 15% и 18% за 2025 г.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg


България
Поставете оценка:
Оценка 4 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    14 4 Отговор
    Идва Голяма икономическа криза.Балона на имотите, изкуственият интелект и облигациите се пука.

    17:17 09.02.2026

  • 2 Факти

    12 5 Отговор
    Българите по-малко ще купуват жилища и ще ремонтират имотите си, защото са в леврозоната

    17:19 09.02.2026

  • 3 Амиии

    11 3 Отговор
    Услугите в строителството т. н. "труд" достигна невиждан нагъл спекулативен ръст! Пробват се да обявяват двойни цени т. е. колкото беше в лева сега искат в евро!? Вече За ремонт искат толкова, колкото е струвал самия апартамента преди 1-2 години! Качество умопомрачително!

    17:55 09.02.2026

  • 4 Чичо Али Хаменей

    8 2 Отговор
    Много Българи няма да купуват, а ще си загубят накупените с кредити итонгови кутии, и ще лапат калая здраво.

    Коментиран от #7

    18:04 09.02.2026

  • 5 Аз Кочо

    3 2 Отговор
    То аз досега не мога да купа с тиа цени че през 2026 ште купя,пълни глупости

    Коментиран от #6

    18:09 09.02.2026

  • 6 Ревло

    2 3 Отговор

    До коментар #5 от "Аз Кочо":

    С кво ши купиш вее, с чушки смех смех гуем ха ха

    18:16 09.02.2026

  • 7 Карабино рязанъ

    2 2 Отговор

    До коментар #4 от "Чичо Али Хаменей":

    Ти щи лапа ш калая, и то докрая

    Коментиран от #8

    18:17 09.02.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Аз Каврък

    2 0 Отговор
    Още сме при мама в децката.

    19:34 09.02.2026