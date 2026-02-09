Българите по-малко ще купуват жилища и ще ремонтират имотите си

Бумът около придобиването на жилища през 2025 г., като че ли приключа и 2026-та ще е значително по-спокойна откъм сделки. Най-новите данни на Националния статистически институт показват, че през тази година българинът ще купува по-малко жилища, а също така ще се въздържа и от ремонти на имотите си.
Причините за това се дължат на общата икономическа картина в страната. На първо място се регистрира спад от 0.8 пункта в доверието на потребителите спрямо октомври 2025 г.
Друг фактор е финансовото състояние на домакинствата. Тенденциите в градовете и селата са различни. В последните песимизмът намалява, а градските домакинства са по-негативно настроени спрямо три месеца по-рано. Прогнозите за следващата година и за двете групи обаче остават по-резервирани.
Причина за свиване на потреблението на жилища и строително ремонтни дейности идва и от факта, че цените на стоките и услугите се повишават. Средно със 17% е поскъпването при апартаментите през 2025 г., сочат данните на най-големия сайт за недвижими имоти imot.bg.
От големите градове, най-малко е увеличението в Бургас – 14%. Следва Пловдив – 15.7% и Варна – близо 19%.
Трите основни причини за поскъпването бяха влизането на страната в еврозоната, независимо, че офертните цени винаги са се обявявали в евро, ограничено предлагане и не на последно място поскъпването на строителните и ремонтни дейности.
Официалните данни за поскъпването на строителните материали все още не са публикувани, но по предварителни данни разходите за изграждане на жилище са се увеличили между 15% и 18% за 2025 г.
Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
17:17 09.02.2026
2 Факти
17:19 09.02.2026
3 Амиии
17:55 09.02.2026
4 Чичо Али Хаменей
Коментиран от #7
18:04 09.02.2026
5 Аз Кочо
Коментиран от #6
18:09 09.02.2026
6 Ревло
До коментар #5 от "Аз Кочо":С кво ши купиш вее, с чушки смех смех гуем ха ха
18:16 09.02.2026
7 Карабино рязанъ
До коментар #4 от "Чичо Али Хаменей":Ти щи лапа ш калая, и то докрая
Коментиран от #8
18:17 09.02.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Аз Каврък
19:34 09.02.2026