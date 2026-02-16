С колко поскъпнаха жилищата в Бургас

Пазарът на жилища в Бургас продължава да се развива с бързи темпове. Още, влизайки в града, може да се натъкнете на строителството на много на брой и големи жилищни сгради. Към момента повечето са на етап груб строеж. Бурното строителство е в резултат на високо търсене както с цел живеене, така и с инвестиционни намерения, отчитат анализатори. Това, от своя страна, обяснява и поскъпването на жилищата през последната година.

Акцентът продължава да е върху 2-стайните апартаменти. Там и поскъпването е по-осезаемо спрямо тристайните. Увеличението се движи в широкия диапазон между 12% и 25%, сочат данните на най-големия сайт за недвижими имоти imot.bg. Най-силно поскъпване при жилищата с 2 стаи е в Славейков и Изгрев, съответно 25% и 22%. С 21% по-скъпо се оферират към началото на 2026 г. спрямо началото на 2025-та имотите в Зорница и Сарафово. Няколко са причините за по-силното поскъпване – добра инфраструктура и в близост до центъра на морския град. Също така има и доста оферти за жилища от първичния пазар.

В центъра на Бургас предлагането е силно ограничено. Оферират се малко над 50 имота. Това е и причина за изминалите 12 месеца да не се наблюдава промяна в средната офертна цена малко над 2000 EUR. Поевтиняване има и в части от Меден рудник – между 1% и 6%.

При 3-стайните жилища поскъпването е силно сегментирано. Зависи до голяма степен от степента на развитие на новото строителство. Очертават се 2 групи квартали по отношение на ръста в цената на квадратен метър жилищна площ. Едните са Зорница, Крайморие и части от Меден рудник, където увеличението през изминалата година е между 4% и 7%. В шест квартала, сред които центъра и съседните на него квартали като Братя Миладинови и Възраждане увеличението е между 10% и 20%. Единствено в Изгрев поскъпването е 26%.

И през 2025-та акцентът на жилищния пазар в Бургас беше върху 2-стайните жилища. Търсенето им беше основно от млади семейства за лично ползване. Не малка част търсеха апартаменти с 2 стаи и с цел инвестиция. Те обаче се насочваха в райони като Лазур, Свобода и центъра, който благодарение на близостта си до морския бряг, са печеливши за отдаване под наем на краткосрочен принцип.

2-стайни 3-стайни квартал яну.25 яну.26 изм. % яну.25 яну.26 изм. % Братя Миладинови 1 692 1 904 12 1 605 1 803 12 Възраждане 1 620 1 943 19 1 759 2 094 19 Долно Езерово 963 1 119 16 952 880 -8 Зорница 2 107 2 554 21 2 020 2 114 4 Изгрев 1 297 1 590 22 1 277 1 618 26 Крайморие 1 302 1 509 15 1 240 1 336 7 Лазур 2 217 2 562 15 2 169 2 421 11 Меден рудник - зона А 1 052 1 246 18 1 023 1 090 6 Меден рудник - зона Б 1 102 1 107 - 952 1 124 18 Меден рудник - зона В 927 1 097 19 902 1 102 22 Меден рудник - зона Г 1 011 1 002 -1 977 1 199 22 Меден рудник - зона Д 1 092 1 032 -6 968 1 032 6 Сарафово 1 327 1 616 21 1 329 1 585 19 Славейков 1 530 1 923 25 1 477 1 787 20 Център 2 057 2 037 -1 2 115 2 400 13

Активен пазар с дълбоко ценово сегментиране. Така накратко може да се опише ситуацията на жилища в Бургас за 2025 г. Апартаментите с 2 стаи останаха най-предпочитани от купувачите, а 3-стайните се търсеха от определена група купувачи – най-често такива, които искат по-голям имот, вследствие на нарастване броя на членовете на семейството.

Спад в цените на разглежданите типове жилища през идните 12 месеца няма да има, единодушни са анализатори. Ако има такъв, то той ще е за определени типове жилища в определени квартали.

Добрата новина за решилите да купуват е, че поскъпването няма да е толкова голямо, като това през 2025 г. Това ще даде шанс на клиентите за по-голям избор. Поскъпването ще е до 10%. Ако пазарът следва очаквания „умерен ръст“, 2-стайните в утвърдени квартали като Зорница и Център реалистично могат да преминат прага от 2 700–2 800 EUR/кв.м още в рамките на година. При 3-стайните психологическата граница от 2 500 EUR/кв.м в централните части изглежда напълно достижима дори при консервативен сценарий от 5%.

Търсенето ще остане фокусирано върху качествени жилища в привлекателни квартали, докато по-малките и разположени в периферията на града имоти може да показват по-скромен растеж.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg