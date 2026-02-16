С колко поскъпнаха жилищата в Бургас

Пазарът на жилища в Бургас продължава да се развива с бързи темпове. Още, влизайки в града, може да се натъкнете на строителството на много на брой и големи жилищни сгради. Към момента повечето са на етап груб строеж. Бурното строителство е в резултат на високо търсене както с цел живеене, така и с инвестиционни намерения, отчитат анализатори. Това, от своя страна, обяснява и поскъпването на жилищата през последната година.
Акцентът продължава да е върху 2-стайните апартаменти. Там и поскъпването е по-осезаемо спрямо тристайните. Увеличението се движи в широкия диапазон между 12% и 25%, сочат данните на най-големия сайт за недвижими имоти imot.bg. Най-силно поскъпване при жилищата с 2 стаи е в Славейков и Изгрев, съответно 25% и 22%. С 21% по-скъпо се оферират към началото на 2026 г. спрямо началото на 2025-та имотите в Зорница и Сарафово. Няколко са причините за по-силното поскъпване – добра инфраструктура и в близост до центъра на морския град. Също така има и доста оферти за жилища от първичния пазар.
В центъра на Бургас предлагането е силно ограничено. Оферират се малко над 50 имота. Това е и причина за изминалите 12 месеца да не се наблюдава промяна в средната офертна цена малко над 2000 EUR. Поевтиняване има и в части от Меден рудник – между 1% и 6%.
При 3-стайните жилища поскъпването е силно сегментирано. Зависи до голяма степен от степента на развитие на новото строителство. Очертават се 2 групи квартали по отношение на ръста в цената на квадратен метър жилищна площ. Едните са Зорница, Крайморие и части от Меден рудник, където увеличението през изминалата година е между 4% и 7%. В шест квартала, сред които центъра и съседните на него квартали като Братя Миладинови и Възраждане увеличението е между 10% и 20%. Единствено в Изгрев поскъпването е 26%.
И през 2025-та акцентът на жилищния пазар в Бургас беше върху 2-стайните жилища. Търсенето им беше основно от млади семейства за лично ползване. Не малка част търсеха апартаменти с 2 стаи и с цел инвестиция. Те обаче се насочваха в райони като Лазур, Свобода и центъра, който благодарение на близостта си до морския бряг, са печеливши за отдаване под наем на краткосрочен принцип.
|2-стайни
|3-стайни
|квартал
|яну.25
|яну.26
|изм. %
|яну.25
|яну.26
|изм. %
|Братя Миладинови
|1 692
|1 904
|12
|1 605
|1 803
|12
|Възраждане
|1 620
|1 943
|19
|1 759
|2 094
|19
|Долно Езерово
|963
|1 119
|16
|952
|880
|-8
|Зорница
|2 107
|2 554
|21
|2 020
|2 114
|4
|Изгрев
|1 297
|1 590
|22
|1 277
|1 618
|26
|Крайморие
|1 302
|1 509
|15
|1 240
|1 336
|7
|Лазур
|2 217
|2 562
|15
|2 169
|2 421
|11
|Меден рудник - зона А
|1 052
|1 246
|18
|1 023
|1 090
|6
|Меден рудник - зона Б
|1 102
|1 107
|-
|952
|1 124
|18
|Меден рудник - зона В
|927
|1 097
|19
|902
|1 102
|22
|Меден рудник - зона Г
|1 011
|1 002
|-1
|977
|1 199
|22
|Меден рудник - зона Д
|1 092
|1 032
|-6
|968
|1 032
|6
|Сарафово
|1 327
|1 616
|21
|1 329
|1 585
|19
|Славейков
|1 530
|1 923
|25
|1 477
|1 787
|20
|Център
|2 057
|2 037
|-1
|2 115
|2 400
|13
Активен пазар с дълбоко ценово сегментиране. Така накратко може да се опише ситуацията на жилища в Бургас за 2025 г. Апартаментите с 2 стаи останаха най-предпочитани от купувачите, а 3-стайните се търсеха от определена група купувачи – най-често такива, които искат по-голям имот, вследствие на нарастване броя на членовете на семейството.
Спад в цените на разглежданите типове жилища през идните 12 месеца няма да има, единодушни са анализатори. Ако има такъв, то той ще е за определени типове жилища в определени квартали.
Добрата новина за решилите да купуват е, че поскъпването няма да е толкова голямо, като това през 2025 г. Това ще даде шанс на клиентите за по-голям избор. Поскъпването ще е до 10%. Ако пазарът следва очаквания „умерен ръст“, 2-стайните в утвърдени квартали като Зорница и Център реалистично могат да преминат прага от 2 700–2 800 EUR/кв.м още в рамките на година. При 3-стайните психологическата граница от 2 500 EUR/кв.м в централните части изглежда напълно достижима дори при консервативен сценарий от 5%.
Търсенето ще остане фокусирано върху качествени жилища в привлекателни квартали, докато по-малките и разположени в периферията на града имоти може да показват по-скромен растеж.
Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg
1 Последния Софиянец
Коментиран от #4
19:28 16.02.2026
2 Аз Кочо
19:30 16.02.2026
3 купувачи взеха да се разбуждат
19:31 16.02.2026
4 Вместо да чакаш да се слезе
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Следващата статия и да се изкажеш пръв и неподготвен по темата, кажи дали ще ви удържиш на обещанието да се махнеш от чата ако в България е построена поне една панелка по наме време?
Построени са цели 17 през 2023.
Сега ще се махнеш ли ?
19:33 16.02.2026
5 Ех блаженни са вярвашите
Моля, кажи нова сграда панелна в БЪЛГАРИЯ. Една ми покажи, ОБЕЩАВАМ да не влизам повече в този форум, САМО ЕДНА. ЕДИН ПРОЕКТ, ЕДИН АПАРТАМЕНТ
Да, в България продължават да се изграждат сгради чрез сглобяемо строителство, макар те да се различават значително от социалистическите „панелки“.
През 2023 г. в страната са завършени 17 нови панелни сгради.
Основните локации, където се концентрира такова строителство, са:
Област Пловдив: Регионът традиционно държи водещи позиции по брой нови сгради, включително и такива по индустриализирани методи.
Област Бургас: Тук също се отчитат нови жилищни сгради от панелен тип, често в периферията на градовете или в индустриални зони.
Област Варна: Морската столица е третият голям център, в който според статистиката на Националния статистически институт (НСИ) се появяват нови панелни структури.
Днес често се използват сглобяеми стоманобетонни елементи за нискоетажни жилищни сгради или термопанели (сандвич-панели) за индустриални обекти, произвеждани от компании като Технопанел
Към 2025 г. ситуацията на пазара е следната:
Модерно панелно строителство: Макар и рядко за големи жилищни блокове, през последните години (включително 2023–2024 г.) са регистрирани нови обекти от типа „панелни сгради“. Те обаче използват съвременни стоманобетонни панели, които отговарят на новите изисквания за енергийна ефективност и сеизмична устойчивост.
Довиждане вие...
19:36 16.02.2026
6 Сталин
19:37 16.02.2026
7 Аз Кочо
Търси момче търси може и да измислиш някоя друга лупост хахаха
19:41 16.02.2026
8 Спецназ
струва колкото къща в Болоня с градинка и заградено игрище и басейнче!
БАЛОНА СЕ НАДУВА!
Внимавайте вие, които можете да внимавате че е има МЯУ!
Коментиран от #9
19:41 16.02.2026
9 Амадо
До коментар #8 от "Спецназ":Кой бе, в бъгъ си е най убу а новуту кату у нас нема никаде по света затова цинити ши растот да настигнем запъдъ. Тепърва ши растот при я купих нмаоик нема начин да съм се прецакАл
19:47 16.02.2026
10 Кузман Илиев
Когато ние си вкараме парите в банката, тя може да даде 10 пъти повече кредит, отколкото има пари като депозит при нея.
В България се наблюдава един нездрав кредит, едно нездраво раздуване на ипотечното кредитиране. "С 30% на годишна основа растат ипотечните кредити в България. Има една такава много сериозна експанзия, защото хората са уплашени и не знаят къде да си сложат парите. Затова ги вкараха в банковата система, която ги рециклира и ги вкара в ипотеки. Така се напомпва един имотен пазар, който неустойчиво набъбва като цени", подчерта финансовият анализатор.
По думите му банковият сектор не си налага ограничения върху отпускането на кредити, защото за него това са активи и печалба. За здравето на една икономика, изключително важно е дали тя произвежда и изнася, с което като изнася взима пари. Внасяме все повече и изнасяме все по-малко, защото не произвеждаме. Ние вече не произвеждаме храна, не можем да си я финансираме сами, когато я внасяме, затова и търговският дефицит расте. Ние сме шампиони по деиндустриализация, защото имаме един от най-силните спадове, на моменти и най-силния, на промишления индекс в Европа
19:50 16.02.2026