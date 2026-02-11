Покупка на апартамент „на зелено“: ключови рискове и как да ги избегнете според Imoti.com

Покупката на апартаменти на зелено изглежда изгодна: по-ниска стартова стойност, избор на етаж и изложение, нова сграда и по-добра енергийна ефективност. Но реалният риск идва от това, че купувате бъдещ резултат – проект, срокове и обещано качество. Затова подходът трябва да е „проверка + договор + контрол“, а не емоционално решение на база визуализации и хубав шоурум.

1. Проверете инвеститора и строителя с реални факти, не с впечатления

Най-силната ви защита е репутацията, подкрепена с факти. Потърсете поне 2–3 завършени проекта на същия инвеститор: вижте фасада, общи части, входове, асансьори, отводняване, паркинг, поддръжка. Ако е възможно, говорете със собственици – те ще кажат дали има течове, проблеми с шумоизолация, некачествени дограми или постоянни „дребни“ ремонти. Практиката показва, че най-честите разминавания са именно в детайлите – това, което не личи на рендъри, но се усеща всеки ден.

2. Разберете етапите на строителството и какво значат за вас

Когато се купува имот в процес на изграждане, е критично да знаете как се измерва напредъкът. В България най-често се говори за Акт 14 (груб строеж), Акт 15 (приемане на строежа) и Акт 16 (разрешение за ползване/въвеждане в експлоатация) – това са ориентирите, които реално показват докъде е стигнала сградата и кога може да се ползва законно.

3. Документация: „има разрешение“ не е достатъчно

Преди капаро проверете: собствеността на терена, тежести/ипотеки, наличие на валидно разрешение за строеж, кой е възложителят, кой е строителят и кой упражнява строителен надзор. Ако има промени по проект, искайте ясно отразяване в документацията. При съмнение – правна проверка от адвокат, защото проблемите рядко излизат на нотариалния акт; те започват от неясни клаузи и пропуски по-рано.

4. Какво да търсите в предварителния договор

Това е документът, който ви „държи“ защитени до прехвърлянето. В качествен предварителен договор трябва да има: точен предмет (идентификация на жилището по проект), крайна цена и какво включва, срокове по етапи (не само „до…“), неустойки при забава, условия за разваляне, описана степен на завършеност (вътре и в общите части), правила за промени и как се остойностяват. Юристите посочват, че именно тук купувачите губят най-много, когато договорът е общ и едностранен.

5. Цени: сравнявайте „пакет“, не числото в обявата

Когато гледате цени, не сравнявайте само €/кв.м. Сравнявайте какво получавате: включено ли е паркомясто/гараж, склад, завършеност (шпакловка/замазка или „до ключ“), клас дограма, отопление, изолации, асансьор, общи части, озеленяване, такси за присъединяване. Евтината оферта може да надвиши бюджета по-късно с доплащания. Добра практика е да поискате писмена спецификация и да я прикачите към договора като приложение.

6. Мерки, които реално намаляват риска

Не плащайте голяма част от сумата „в началото“ – разпределете риска.

Помислете за ескроу сметка или банкова гаранция при по-рискови проекти – това добавя финансова защита, ако възникне проблем.

Обвържете плащанията с измерими етапи (например след Акт 14/15/16), вместо с фиксирани дати.

Опишете качеството с конкретика (материали/марки/параметри), не с общи фрази „лукс/висок клас“.

Запишете ясна процедура за приемо-предаване и срок за отстраняване на дефекти.

7. Как да оцените риска в сроковете още преди да е късно

Забавянията са най-честият проблем. В договора трябва да има междинни срокове (за груб строеж, за предаване към надзор, за въвеждане в експлоатация), плюс неустойка, която реално мотивира спазване. Добра идея е и право на разваляне при забавяне над определен период, вместо да чакате безкрайно.

8. Подходящ ли е този тип покупка за вас

Ако ви трябва жилище веднага, имот в строеж може да ви постави под времеви натиск. Но ако планирате 12–24 месеца напред и искате по-нов продукт, изборът може да е рационален – стига да управлявате риска с документи, плащания по етапи и независима проверка. Най-важното е да не разчитате на усещане, а на структуриран процес.

9. Как Imoti.com помага да изберете по-информирано

Когато сравнявате много оферти, най-лесно се губите в детайли. Тук помага систематичният подход: филтриране по район, тип строителство, етап, параметри и сравнение на сходни имоти, за да видите къде офертата е реалистична и къде има компромис, маскиран като изгодна сделка. Използвайте платформата не само за търсене, а и за ориентация – кои проекти са близки като характеристики и как се движи пазарът в конкретния квартал.

Покупката на апартаменти на зелено е добър ход, когато е направена с твърда рамка: проверен инвеститор, изчистена документация, силен предварителен договор и плащане, което следва реалния напредък. Разгледайте актуални оферти в Imoti.com, сравнете проектите по обективни критерии и направете следващата стъпка към сигурна покупка с увереност.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg