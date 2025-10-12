Елените: Собственици на имоти са против събаряне на хотела, построен върху река

След бедствието в черноморския курорт Елените - собственици на апартаменти в хотел „Негреско” са готови да съдят държавата, след като стана ясно, че сградата трябва да бъде съборена. От ДНСК обясниха, че зданието има нужните документи, но не е ясно как са получени, след като построено върху коритото на река - нещо, което е забранено, съобщава Нова телевизия. Темата с наводнението в Елените коментира и премиерът Росен Желязков.
В хотел „Негреско” в Елените има около 200 собственици. Казват, че всички апартаменти там са частни. „Купих го на публичен продан, обявен от НАП”, обясни Евгения Викторова, собственик на апартамент от Казахстан.
Евгения носи всички документи за жилището. „Знам, че тази сграда има Акт 16, удостоверение за въвеждане за експлоатация”, обяснява тя.
Че държавата е готова да събори два обекта в курорта, потвърдиха от ДНСК. „Ще бъдат съставени констативни актове за премахване на тези два незаконни обекта. Това са аквапаркът и корекцията на река Козлука, река Дращела”, заяви инж. Лиляна Петрова, началник на ДНСК.
Всъщност именно заради тази корекция на реката ще се наложи събарянето и на хотела - защото е построен върху нея. Собственици на имоти обаче са готови да подават жалби.
„Има всички разрешения и съм сигурна в подписите на държавните служители”, подчерта Евгения Викторова.
„В краен случай, ако България не ни чуе и не реагира на нашите молби - трябва да отидем и по-далеч. Защото това фактически е моя собственост и това не се отнася само за мен”, категорична е Анна Латьшева, собственик на апартамент от Беларус.
В същото време, пред кметове от цялата страна, премиерът Росен Желязков обеща държавата да направи ясен модел и да затегне контрола и санкциите, когато става дума за намеса на човешката дейност в природата.
„В резултат на проливните дъждове настъпи това, което се дава сега като един есенциален пример за стихията, която до известна степен е и подпомогната от човешката дейност в Елените. Имахме много бърза реакция, но отново се сетихме да хвърлим камъка в блатото на това, което се е случило от края на 90-те години”, заяви премиерът Росен Желяков.
Държавата вече има информация от областните управители за това къде е нужно да се прави прочистване или корекции на речни корита.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
20:33 12.10.2025
2 Шиши
20:34 12.10.2025
3 Пич
Коментиран от #5
20:35 12.10.2025
4 наташи
20:36 12.10.2025
5 ичке
До коментар #3 от "Пич":я лекинку са наведи и хвани долната тръба на парното
Коментиран от #7
20:39 12.10.2025
6 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
"ДА, ДА, АМА НЕ! "- както казваше бай Петко❗
В резултат на ПРЕСТЪПНА човешка дейност след проливен дъжд настъпи това което....."
20:40 12.10.2025
7 Ти си
До коментар #5 от "ичке":По тръбите ! Джуркай !
20:42 12.10.2025
8 Пръцко
Коментиран от #11
20:43 12.10.2025
9 Ко речи?
20:43 12.10.2025
10 Ариведерчи
Коментиран от #33
20:44 12.10.2025
11 Пръцко
До коментар #8 от "Пръцко":Даже и преливник си има по средата!!! :))
20:44 12.10.2025
12 Аааааа
Имената им гордо може да развеете пред парламента на стената на плача. Така и народните избранници ще имат възможността да изберат с какво да окичат името си.
20:50 12.10.2025
13 Ветеран от Протеста
20:54 12.10.2025
14 Аз Кочо
От алчност хората се самозатриват. Със сигурност е пълно със сгради.навсякъде в България които са на този без наводнение.. Строи се през пръсти с евтини материали и кражба на бетон и арматура, точно както и магистралите. Алчността ще ви съсипе
Коментиран от #17, #18
20:57 12.10.2025
15 Хамалин
21:02 12.10.2025
16 Аааааа
Повечето хора явно го приемат ,,меко" - свикнаха на приказките на ББ и разните му сателити, кирчовци, слависти и други статисти. Дори плевенчани, ксто мухльовци приеха да се гаврят с тях.
До кога бре? Приказки големи, а като ви правят на маймуни е приемливо! Поредният случай, поредното мълчаливо съгласие.
21:03 12.10.2025
17 Аз Мочо
До коментар #14 от "Аз Кочо":Какво им е на основите ??? Трябва да се подсушават ли...нали затова са основи (микро умнико).
Коментиран от #26
21:04 12.10.2025
18 Крали Марко
До коментар #14 от "Аз Кочо":Как са закупили имоти там,като е Хотел бе...Имат ли електромери,водомери..Това автоматично променя Предназначението на имота.Все едно да живееш в помещение проектирано за магазин....Ако не е хотел,трябва да е жилищен блок....Кооперация...Айде сега разберете какво е!!!!
Коментиран от #22, #28
21:04 12.10.2025
19 тома
21:10 12.10.2025
20 Гост
21:12 12.10.2025
21 Дали стихията не беше слаба?
21:13 12.10.2025
22 Да,да
До коментар #18 от "Крали Марко":Иди в св.Константин и Елена и виж какво е! Да не забравиш водомерите!
21:15 12.10.2025
23 Яяяяяя
Коментиран от #29
21:17 12.10.2025
24 И.НИКОЛОВ
СЛЕД КАТО ДЪРЖАВАТА ПЛАТИ АПАРТАМЕНТИТЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ.
21:24 12.10.2025
25 Сатана Z
21:24 12.10.2025
26 Глупак
До коментар #17 от "Аз Мочо":Защо искат да го съборят как мислиш, защото реката е минала през покрива ли хаха
21:26 12.10.2025
27 123456
21:27 12.10.2025
28 Аз Кочо
До коментар #18 от "Крали Марко":В България в тези комплекси се продават отделно апартаменти и понеже българите и руснаците гледат да купят по евтинко купуват имоти там. Това е българската безумна реалност
21:28 12.10.2025
29 Крали Марко
До коментар #23 от "Яяяяяя":В момента краен собственик на Елените е офшорна фирма ,регистрирана на кипърски безработен Мунчо...Кого ще съдиш ???
21:34 12.10.2025
30 Бизнесмен - капиталист
21:35 12.10.2025
31 Христо
21:38 12.10.2025
32 Само че
21:40 12.10.2025
33 Цък
До коментар #10 от "Ариведерчи":И аз съм съгласен. Ще се отървем от наглите украйнци.
21:43 12.10.2025