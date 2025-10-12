Новини
Елените: Собственици на имоти са против събаряне на хотела, построен върху река

Елените: Собственици на имоти са против събаряне на хотела, построен върху река

12 Октомври, 2025 20:31 1 543 33

ДНСК обясниха, че сградата има нужните документи, но не е ясно как са получени

Елените: Собственици на имоти са против събаряне на хотела, построен върху река - 1
Снимка: БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

След бедствието в черноморския курорт Елените - собственици на апартаменти в хотел „Негреско” са готови да съдят държавата, след като стана ясно, че сградата трябва да бъде съборена. От ДНСК обясниха, че зданието има нужните документи, но не е ясно как са получени, след като построено върху коритото на река - нещо, което е забранено, съобщава Нова телевизия. Темата с наводнението в Елените коментира и премиерът Росен Желязков.

В хотел „Негреско” в Елените има около 200 собственици. Казват, че всички апартаменти там са частни. „Купих го на публичен продан, обявен от НАП”, обясни Евгения Викторова, собственик на апартамент от Казахстан.

Евгения носи всички документи за жилището. „Знам, че тази сграда има Акт 16, удостоверение за въвеждане за експлоатация”, обяснява тя.

Че държавата е готова да събори два обекта в курорта, потвърдиха от ДНСК. „Ще бъдат съставени констативни актове за премахване на тези два незаконни обекта. Това са аквапаркът и корекцията на река Козлука, река Дращела”, заяви инж. Лиляна Петрова, началник на ДНСК.

Всъщност именно заради тази корекция на реката ще се наложи събарянето и на хотела - защото е построен върху нея. Собственици на имоти обаче са готови да подават жалби.

Има всички разрешения и съм сигурна в подписите на държавните служители”, подчерта Евгения Викторова.

„В краен случай, ако България не ни чуе и не реагира на нашите молби - трябва да отидем и по-далеч. Защото това фактически е моя собственост и това не се отнася само за мен”, категорична е Анна Латьшева, собственик на апартамент от Беларус.

В същото време, пред кметове от цялата страна, премиерът Росен Желязков обеща държавата да направи ясен модел и да затегне контрола и санкциите, когато става дума за намеса на човешката дейност в природата.

„В резултат на проливните дъждове настъпи това, което се дава сега като един есенциален пример за стихията, която до известна степен е и подпомогната от човешката дейност в Елените. Имахме много бърза реакция, но отново се сетихме да хвърлим камъка в блатото на това, което се е случило от края на 90-те години”, заяви премиерът Росен Желяков.

Държавата вече има информация от областните управители за това къде е нужно да се прави прочистване или корекции на речни корита.

Бургас / България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    35 1 Отговор
    Главният архитект Димов на община Несебър е за затвора.Съдиха го 2013 г но след две години утихнаха нещата и прекратиха делото.

    20:33 12.10.2025

  • 2 Шиши

    37 0 Отговор
    Е как са получени документите?С пари.

    20:34 12.10.2025

  • 3 Пич

    29 6 Отговор
    Типично !!! Престъпленията на държавата ще плащат хората !!! Роско - тъп , та му лесно !!!

    Коментиран от #5

    20:35 12.10.2025

  • 4 наташи

    22 2 Отговор
    ше пият една топла фанта

    20:36 12.10.2025

  • 5 ичке

    2 4 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    я лекинку са наведи и хвани долната тръба на парното

    Коментиран от #7

    20:39 12.10.2025

  • 6 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    20 0 Отговор
    "В резултат на проливните дъждове настъпи това, което се дава сега като един есенциален пример за стихията, която до...."
    "ДА, ДА, АМА НЕ! "- както казваше бай Петко❗

    В резултат на ПРЕСТЪПНА човешка дейност след проливен дъжд настъпи това което....."

    20:40 12.10.2025

  • 7 Ти си

    6 2 Отговор

    До коментар #5 от "ичке":

    По тръбите ! Джуркай !

    20:42 12.10.2025

  • 8 Пръцко

    19 0 Отговор
    Тъп, по-тъп, най-тъп, купувач на имот в Еленино, който като място, а и особено на вид си е язовирен бент, който си чака водата, че да напълни коритото :))

    Коментиран от #11

    20:43 12.10.2025

  • 9 Ко речи?

    17 5 Отговор
    "... собственик на апартамент от Беларус" Да се оплаче на Лукашенко.

    20:43 12.10.2025

  • 10 Ариведерчи

    17 10 Отговор
    Аз, пък съм против присъствието на въпросните собственици в България. Събаряне на катуна и екстрадация на ушанестите. Надявам се следващия порой да отнесе кварталите на ушанестите в Св. Влас, Поморие, Камчия и т.н. комплекси, където не се чува българска реч, а българите са гонени и тормозени от ушанести.

    Коментиран от #33

    20:44 12.10.2025

  • 11 Пръцко

    10 0 Отговор

    До коментар #8 от "Пръцко":

    Даже и преливник си има по средата!!! :))

    20:44 12.10.2025

  • 12 Аааааа

    15 0 Отговор
    Да вкарат в затвора бивши/настоящи кметове, архитекти, експерти, а собствениците да заведат дела срещу тях за престъпление по служба/измама в особено големи размери. Отговорните лица, като поработят 300г. да изплатят разрушените хотели, да получат и забрана за заемане на длъжности в държавни учреждения.
    Имената им гордо може да развеете пред парламента на стената на плача. Така и народните избранници ще имат възможността да изберат с какво да окичат името си.

    20:50 12.10.2025

  • 13 Ветеран от Протеста

    3 12 Отговор
    Рускинята от Казахстан заплашва ,че ще отиде и По- Далече ,тоест направо до Путин да праща танковете.....Половината от населението на Окупирания Св Казахстан са етнически руснаци.Няма нито едно училище да се учи на Казахски Официален език е Руския език .Асимилацията е пълна !!!

    20:54 12.10.2025

  • 14 Аз Кочо

    14 0 Отговор
    Оставете им хотела на собствениците.и.без това едва ли ще има лупаци.да отидат да почиват в сграда чиито основи са пропити с вода.
    От алчност хората се самозатриват. Със сигурност е пълно със сгради.навсякъде в България които са на този без наводнение.. Строи се през пръсти с евтини материали и кражба на бетон и арматура, точно както и магистралите. Алчността ще ви съсипе

    Коментиран от #17, #18

    20:57 12.10.2025

  • 15 Хамалин

    8 1 Отговор
    Бута-а-а-й!!!

    21:02 12.10.2025

  • 16 Аааааа

    9 0 Отговор
    Добре де, какво значение има какви са собствениците - руси, рижи, арапи, бг, все тая. Не може, това е абсолютно недопустимо представители на държавата да подвеждат хората.
    Повечето хора явно го приемат ,,меко" - свикнаха на приказките на ББ и разните му сателити, кирчовци, слависти и други статисти. Дори плевенчани, ксто мухльовци приеха да се гаврят с тях.
    До кога бре? Приказки големи, а като ви правят на маймуни е приемливо! Поредният случай, поредното мълчаливо съгласие.

    21:03 12.10.2025

  • 17 Аз Мочо

    3 2 Отговор

    До коментар #14 от "Аз Кочо":

    Какво им е на основите ??? Трябва да се подсушават ли...нали затова са основи (микро умнико).

    Коментиран от #26

    21:04 12.10.2025

  • 18 Крали Марко

    11 0 Отговор

    До коментар #14 от "Аз Кочо":

    Как са закупили имоти там,като е Хотел бе...Имат ли електромери,водомери..Това автоматично променя Предназначението на имота.Все едно да живееш в помещение проектирано за магазин....Ако не е хотел,трябва да е жилищен блок....Кооперация...Айде сега разберете какво е!!!!

    Коментиран от #22, #28

    21:04 12.10.2025

  • 19 тома

    4 0 Отговор
    Ами щом има подписи ще съдите тези които са се подписали а закона не дава да има строежи върху река

    21:10 12.10.2025

  • 20 Гост

    4 1 Отговор
    Собственици на въздух,не на имоти. Ше пият по една студена васерка и толкова.

    21:12 12.10.2025

  • 21 Дали стихията не беше слаба?

    3 0 Отговор
    Ако беше бутнала хотела сега нямаше да водим този разговор.

    21:13 12.10.2025

  • 22 Да,да

    4 0 Отговор

    До коментар #18 от "Крали Марко":

    Иди в св.Константин и Елена и виж какво е! Да не забравиш водомерите!

    21:15 12.10.2025

  • 23 Яяяяяя

    5 0 Отговор
    Защо държавата? Има си продавач, строител да отговарят

    Коментиран от #29

    21:17 12.10.2025

  • 24 И.НИКОЛОВ

    2 4 Отговор
    РЕДНО Е ДА СЕ ПРЕМАХНЕ ХОТЕЛА И АК.ПАРКА.
    СЛЕД КАТО ДЪРЖАВАТА ПЛАТИ АПАРТАМЕНТИТЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ.

    21:24 12.10.2025

  • 25 Сатана Z

    3 1 Отговор
    Излиза,че хотел под падаща река може,а хотел над река не може?Ти да видиш.

    21:24 12.10.2025

  • 26 Глупак

    3 0 Отговор

    До коментар #17 от "Аз Мочо":

    Защо искат да го съборят как мислиш, защото реката е минала през покрива ли хаха

    21:26 12.10.2025

  • 27 123456

    1 0 Отговор
    Абзурдистан !

    21:27 12.10.2025

  • 28 Аз Кочо

    4 0 Отговор

    До коментар #18 от "Крали Марко":

    В България в тези комплекси се продават отделно апартаменти и понеже българите и руснаците гледат да купят по евтинко купуват имоти там. Това е българската безумна реалност

    21:28 12.10.2025

  • 29 Крали Марко

    1 1 Отговор

    До коментар #23 от "Яяяяяя":

    В момента краен собственик на Елените е офшорна фирма ,регистрирана на кипърски безработен Мунчо...Кого ще съдиш ???

    21:34 12.10.2025

  • 30 Бизнесмен - капиталист

    1 0 Отговор
    Ако загубя, губи цяла България. Ако спечеля - ще спечеля само са себе си!

    21:35 12.10.2025

  • 31 Христо

    1 0 Отговор
    А не е ли редно собственикът, който им е продал апартаментите, да им върне парите?

    21:38 12.10.2025

  • 32 Само че

    0 0 Отговор
    Продавачите обаче избягаха в Турция и оттам нататък не се знае.Маринела се страхувала от ареста,от предишния път получила депресия Но защо избягаха на следващия ден след пороя ,още на 04.10.Знаят си нещата и беж.Купувачите са били подведени от алчността на тези олигарси.Да ,имат нито.актояе ,платили са,но самите документи дали са истински.Апартаменти има,разрешителни редовни - не.Тяка,че не знам тази собственичка която твърди за акт 16 ,че била сигурна в автентичността.

    21:40 12.10.2025

  • 33 Цък

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Ариведерчи":

    И аз съм съгласен. Ще се отървем от наглите украйнци.

    21:43 12.10.2025