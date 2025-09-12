Новини
Украйна определи парцела, върху който Rheinmetall ще изгради завода си

12 Септември, 2025 09:21

Rheinmetall е най-голямата отбранителна компания в Германия

Украйна определи парцела, върху който Rheinmetall ще изгради завода си - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова

Украйна отпусна земя на германския отбранителен концерн Rheinmetall за изграждане на завод за производство на боеприпаси, обяви украинският министър на отбраната Денис Шмигал.

„От последния ни разговор финализирахме процедурите за стартиране на ново съвместно производство. На 9 септември беше отпуснат терен в безопасен район на Украйна, където ще бъде построен нов завод за производство на снаряди Rheinmetall за нуждите на Силите за отбрана на Украйна“, написа той в своя Telegram канал след среща с ръководителя на концерна Армин Папергер в кулоарите на оръжейното изложение DSEI 2025 в Лондон.

Rheinmetall е най-голямата отбранителна компания в Германия. Концернът доставя и военна техника, включително танкове и боеприпаси.

Украйна
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кая Калас

    21 0 Отговор
    Няма да изкара и един ден!

    09:22 12.09.2025

  • 2 Пич

    18 0 Отговор
    Да се чете - Украйна определи парцела върху който Русия ще изпитва оръжията си за тотално унищожение !!!

    09:26 12.09.2025

  • 3 Умирам от смях

    12 0 Отговор
    Много хубаав завод ще стане. Много ще е жалко ако в деня на откриване да паднат два, три искандера върху заводчето

    09:26 12.09.2025

  • 4 дядо поп

    12 0 Отговор
    Докато го открият , я камилата я камиларя , а когато го открият ще дойде един Орешник да им оправи инфраструктурата.

    09:29 12.09.2025

  • 5 бай Бай

    11 0 Отговор
    А коя е най-голямата нападателна компания на Германия?
    Те все отбранителни, ангелчета....

    09:31 12.09.2025

  • 6 Боже, Боже

    4 0 Отговор
    ще се покана от смях! Парцел в Украйна за завод за оръжие и то на безопасно място!? Освен в мечтите на бандерите - друго безопасно място не виждам.

    09:49 12.09.2025