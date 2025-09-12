Украйна определи парцела, върху който Rheinmetall ще изгради завода си

Украйна отпусна земя на германския отбранителен концерн Rheinmetall за изграждане на завод за производство на боеприпаси, обяви украинският министър на отбраната Денис Шмигал.

„От последния ни разговор финализирахме процедурите за стартиране на ново съвместно производство. На 9 септември беше отпуснат терен в безопасен район на Украйна, където ще бъде построен нов завод за производство на снаряди Rheinmetall за нуждите на Силите за отбрана на Украйна“, написа той в своя Telegram канал след среща с ръководителя на концерна Армин Папергер в кулоарите на оръжейното изложение DSEI 2025 в Лондон.

Rheinmetall е най-голямата отбранителна компания в Германия. Концернът доставя и военна техника, включително танкове и боеприпаси.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg