Случай, в който е изключително трудно да продадеш имот

Пазарът на ваканционни имоти отдавна се рекламира като сигурна инвестиция и гаранция за спокойни почивки във всяка точка на планетата, развила се като отлична дестинация за туризъм и почивка. Реалността обаче често се оказва съвсем различна, особено когато става дума за т.нар. таймшер (timeshare) имоти, които се прехвърлят по наследство.
Според експерти, продажбата на таймшер е изключително трудна, тъй като вторичният пазар е пренаситен, а интересът към подобни предложения е минимален. На практика това означава, че стойността на таймшер имотите често е символична или дори нулева, докато задълженията остават напълно реални.
Основният проблем се крие в самата същност на този тип имоти. Те не представляват класическа недвижима собственост, а по-скоро договорно право на ползване, което е обвързано с постоянни разходи. В много случаи собствениците са задължени да плащат годишни такси за поддръжка, както и допълнителни суми при ремонти или обновяване на комплекса. Още по-сериозен е фактът, че тези договори често са дългосрочни или безсрочни, което позволява задълженията да преминат към наследниците.
Така вместо да получат актив, наследниците реално се сдобиват с финансово задължение, от което трудно могат да се освободят. В някои държави законодателството все пак предвижда възможност за отказ от наследство чрез т.нар. „disclaimer of interest“. Това е официална процедура, при която наследникът заявява, че не желае да придобие съответния актив. За да бъде валиден отказът обаче, той трябва да бъде направен в писмена форма, в определен срок – обикновено до около девет месеца – и при условие, че наследникът не е използвал имота или не е извлякъл каквато и да е полза от него.
Ако тези условия не бъдат спазени, отказът може да се окаже невъзможен и задълженията остават в сила. Именно тук се крие и един от най-сериозните рискове – липсата на достатъчна информираност. За много възрастни собственици таймшерът е ценен актив и символ на семейни спомени, но за следващото поколение той често се превръща в нежелано бреме.
Експертите предупреждават, че дори всички наследници да се откажат от имота, това не винаги решава проблема напълно. В някои случаи той остава част от имотната маса или преминава обратно към компанията, но финансовите задължения невинаги изчезват автоматично.
Таймшерите продължават да се предлагат като достъпна алтернатива на второ жилище, но реално често се оказват неликвидни активи, които трудно могат да бъдат продадени или прехвърлени. Вместо инвестиция, те се превръщат в дългосрочно задължение.
Изводът е, че не всяка възможност за „сигурна ваканционна инвестиция“ е действително изгодна. В много случаи границата между актив и пасив е изключително тънка, а при таймшер имотите тя често се преминава неусетно, като цената се плаща от следващото поколение.
1 Поръсен с джоджен
Най-трудно ми е да разбера защо подяволите казвате нещо на български и после ми го "превеждате" на английски все едно така ще го разбера по-ясно...
09:04 19.03.2026
2 Амадо
Коментиран от #3, #4
09:17 19.03.2026
3 Гост
До коментар #2 от "Амадо":Сега на първа фас пауза Койчо ще ти дръпне една тирада
Коментиран от #5
09:23 19.03.2026
4 Аз Кочо
До коментар #2 от "Амадо":Хубав девиз, монти вече купи, а ще спечелиш евентуално когато си върнеш кредита и ако цента до тогава е същата. Може и да си вътре ххах
Коментиран от #7
09:31 19.03.2026
5 Аз Кочо
До коментар #3 от "Гост":Кочо сега отваря очички, тепърва ше пие кафе, после на разходка. А твоята фас пауза като гледам е свършила
09:32 19.03.2026
6 Аз Кочо
Коментиран от #9
09:34 19.03.2026
7 Ревло
До коментар #4 от "Аз Кочо":Бачкай и не давай акъл на дедо - защото требе още неколко фурни с бел хлеб да изедеш
Коментиран от #8
09:41 19.03.2026
8 Тапирчо
До коментар #7 от "Ревло":След като закачаш лъва ще стоиш без опашка, това е положението. Хъ хъ хъ
Коментиран от #10
09:44 19.03.2026
9 Плачко
До коментар #6 от "Аз Кочо":Стария Амадо не продава - бизнеса му върви добре/макар и да не е голям/,радва се на внуци и си радва жените/законната и другите/ а ти бачкай и гледай да си платиш наима
Коментиран от #11
09:45 19.03.2026
10 Лигльо
До коментар #8 от "Тапирчо":Бачкай там и се намали
09:47 19.03.2026
11 Аз Кочо
До коментар #9 от "Плачко":Ти не си фактор, ти ще печелиш и ще губиш на хартия. А ако тръгнеш да продаваш тогава ще си в играта и ще разбереш Ко е риен не ва плю.
Хахах
Коментиран от #12
09:51 19.03.2026
12 Лигльо
До коментар #11 от "Аз Кочо":Хиляди пъти ти казах,че НЕ продавам - нещата ми вървят прекрасно,даже онзи ден палих свещ против уроки.А ти Хленчо се фани да бачкаш и стига цинкя
Коментиран от #13, #14
09:55 19.03.2026
13 Глупак
До коментар #12 от "Лигльо":Затова ти отговорих че ти печелиш и губиш само на хартия, затова не си фактор на пазара
09:56 19.03.2026
14 Разбрахме де
До коментар #12 от "Лигльо":Че не можеш да прУдадеш, ама нас какво ни брига това. На тия цени продаване няма, това го разбраха и каспичанските ти роднини брокери, само ти не
10:29 19.03.2026