Печалната съдба на проектите на Невзоров в Украйна

Съдбата на жилищните комплекси на корпорация „КУБ“ (и свързаната с нея компания „Одеком Девелопмент“) на Олег Невзоров в Одеса е трагична за инвеститорите: сградите не са съборени, а са се превърнали във "вечни" строежи с поредица от криминални дела, двойни продажби и изземвания на имущество.

Купувачите на апартаменти са останали измамени, тъй като средствата са изтеглени, а самият предприемач е избягал в чужбина.

„Гагарин Плаза“

Проектът в Одеса е един от ключовите и същевременно най-резонансните обекти в портфолиото на корпорацията КУБ. Този комплекс се превърна във визитна картичка на предприемача Невзолов, но му донесе и скандална репутация както в Украйна, така и в чужбина. Комплексът е построен на едно от най-скъпите места в Одеса - на Гагариновото плато в елитния квартал „Аркадия“, на няколкостотин метра от Черно море. Съоръжението се състои от две 22-етажни жилищни секции и голяма търговска инфраструктура, включително едноименния търговско-развлекателен център.

Първоначално строителството на „Гагарин Плаза“ е замразено поради сериозни проблеми на предишни предприемачи, което предизвиква вълна от възмущение сред инвеститорите. След като съоръжението е прехвърлено под управлението на Олег Невзоров и неговата корпорация КУБ, комплексът е завършен и пуснат в експлоатация, което първоначално затвърждава позициите на бизнесмена на пазара.

Въпреки успешното завършване на "Гагарин Плаза", около фигурата на Олег Невзоров и финансовите схеми на проекта възникват много правни проблеми и мащабен скандал, свързан с мащабна схема за двойни продажби и съдебни запори.

Първоначално комплексът е проект на фалиралата компания „Прогрес-строй“. През 2015 г. фирмата на Олег Невзоров „Одеком Девелопмент“ поема довършването на обекта чрез кооператива „Престиж VII“. Сградата е завършена и подготвена за експлоатация, но паралелно с това започват престъпни финансови манипулации.

През ноември 2018 г. гръмва огромен скандал, след като украинската прокуратура разкрива, че главата на „Одеком“ Олег Невзоров е продал едни и същи апартаменти по два пъти по измамен начин. Жилищата, които вече са били платени от първоначалните инвеститори, са препродадени на нищо неподозиращи нови купувачи с цел бърза печалба и източване на средства.

По искане на прокуратурата, съдия Виталий Куцаров от Приморския районен съд в Одеса налага официален съдебен арест (запор) върху 14 от апартаментите, станали обект на двойна продажба. Впоследствие, в рамките на по-широките разследвания срещу Невзоров за финансови измами и укриване на данъци, цялото му лично имущество и това на негови близки роднини в Украйна е блокирано от съда.

Служители на реда разследват случаи на фалшифициране на финансови документи за получаване на заеми, обезпечени с недвижими имоти. А в украинските медии започват да наричат ​​Невзоров „скандалния предприемач от Одеса“.

В публичното пространство Невзоров и неговите адвокати лансират защитната теза, че неговите компании никога не са били първоначални поръчители на строежа и затова не носят вина за дублираните договори, прехвърляйки отговорността на старите собственици. На официалния си сайт и в пиар публикации той продължава да представя обекта като „успешно завършен и спасен от забвение“.

Поради съдебните запори, десетки апартаменти в „Гагарин Плаза I“ остават с неясен статут и блокирани за разпореждане, а измамените купувачи са въвлечени в дългогодишни дела в Украйна, за да докажат кой е легитимният собственик.

„Aqua Marine“

Жилищният комплекс в Одеса (намира се на 16-та станция на Големия фонтан) е един от най-известните и шумни строителни проекти и скандали в южния регион на Украйна. Проектът е позициониран като елитен комплекс край морето с развита инфраструктура, но се превръща в символ на мащабни строителни измами. Първоначално комплексът е наречен жилищен комплекс "Златен плаж". Строителството му е започнато от друга компания още през 2000-те години, но поради финансовите измами на предишните собственици, строителството спира напълно, оставяйки стотици хора без жилище. Около недовършената сграда е създадена сервизна кооперация "ЖБК Морской 1", председател на управителния съвет на която е Олег Невзоров. Неговата компания за развитие, Odecom Development / KUB Corporation, се заема със „завършването и реанимацията“ на съоръжението, преименувайки го на жилищен комплекс Aqua Marine. Невзоров обещава на инвеститорите бързо завършване на проекта.

Срещу него обаче избухват масови протести от измамени вложители. Купувачите го обвиняват в двойни продажби на едни и същи апартаменти, както и в изнудване да доплащат до 50% от стойността на вече купени имоти под заплаха, че ще загубят жилищата си.

"Ривиера Сити"

Жилищният комплекс „Ривиера Сити“ (който по-късно предприемачът започва активно да преименува и разширява под името „Ривиера Гардънс“) в село Фонтанка близо до Одеса е поредният мащабен и скандален проект на строителната група. Проектът е замислен като модерен, комфортен жилищен район близо до морето и най-големия търговски център в региона, „Ривиера“, но бързо се превръща в епицентър на социални експлозии, съдебни производства и комунален терор.

Първоначално комплексът е построен от друг предприемач (компания, свързана с кооперация „Ривиера Сити“), но поради финансова несъстоятелност и дългове, съоръжението спира, превръщайки се в дългосрочен строителен проект. Инвеститорите организират множество протести пред Одеската областна държавна администрация. На тогавашния етап Олег Невзоров се включва в решаването на проблема, представяйки се като „експерт по реанимацията на дългосрочни строителни проекти“. Неговата структура „Одеком Девелопмент“ влиза в обекта, обещавайки да завърши строителството, но същевременно ребрендира комплекса, наричайки новите линии „Ривиера Гардънс“.

Повтаряйки схемата, която Невзоров преди това е внедрил в жилищен комплекс Aqua Marine, от хора, които вече са изкупили напълно апартаментите си, са поискани допълнителни пари. Предприемачът е поискал да плати допълнително по 17 долара за всеки квадратен метър под претекст „средства за довършване“. Тези, които са отказали да платят допълнителния данък, са били заплашвани с едностранно прекратяване на договорите.

През януари 2021 г. къщите в жилищен комплекс Riviera City / Riviera Gardens са напълно изключени от електричество и отопление през зимния период. Компанията на Невзоров е изключила електричеството от жилищни сгради, където вече са живели десетки семейства с деца, за да принуди недоволните инвеститори да подпишат робски договори с управляващото дружество, контролирано от предприемача, и да платят гореспоменатия „рекет“. Жителите се оплакват, че къщите са въведени в експлоатация с недовършени инженерни мрежи. Комплексът дълго време не е имал правилна директна връзка с градската електропреносна мрежа, което е принуждавало хората да плащат по индустриалната (много по-висока) тарифа за ток, а компанията на Невзоров е използвала това като лост за натиск.

Успоредно с протестите на жителите на Фонтанка, украинските правоохранителни органи разследват финансовите измами на корпорация КУБ. Компаниите на Невзоров са заподозрени в укриване на данъци в особено големи размери, а имуществото на самия бизнесмен и неговите роднини е иззето от съдилищата въз основа на банкови искове поради неплатени заеми.

Машинациите и методите за натиск върху инвеститорите (доплащания, сложни договори, манипулации със статута на земя и мрежи), които Олег Невзоров е разработил в предградията на Одеса в жилищен комплекс „Ривиера Сити“, по-късно са в основата на дейността му в България.

"Таировски градини"

Това е мащабен жилищен квартал в Одеса, проектиран по концепцията "град в града". Проектът е придобил широка популярност благодарение на модерната си инфраструктура, но дейността на предприемача както в Украйна, така и в чужбина е съпътствана от големи финансови и правни скандали.

Проектът е позициониран като иновативен жилищен район в южната част на Украйна със своята търговска инфраструктура, зони за отдих и затворени дворове. Въпреки започването на войната, компанията обяви въвеждането в експлоатация на отделни секции от микрорайона.

Комплексът е строен дълго време с минимални капиталови инвестиции от самия Невзоров. Неговият дял в уставния капитал е бил само 200 гривни, което е направило невъзможно получаването на каквито и да е финансови гаранции за купувачите. Проектът е обект на проверки от украинските данъчни служби и финансови разследвания.

По материали на разследващи украински медии

