"Хвани ме, ако можеш": Събарянето на незаконния комплекс край Варна може да струва милиони на данъкоплатците, ако КУБ се окаже "кух"

2 Юни, 2026 08:52, обновена 2 Юни, 2026 09:20

Процедурата по премахването на сградите и цената й би предизвикала безпрецедентно социално напрежение

Процедурата по премахването на незаконния жилищен комплекс в местността Баба Алино край Варна е регламентирана строго в Закона за устройство на територията (ЗУТ), но казусът е усложнен заради мащаба на нарушенията, изсичането на защитена гора и наличието на частни купувачи.

Как ще протече събарянето и извозването?

Процесът се управлява от Община Варна. Служители на общината описват самостоятелно всяка една от 104-те сгради. Издават се официални констативни актове за незаконно строителство. Кметът на Варна издава заповеди за премахване по чл. 225 или чл. 225а от ЗУТ.

Всички заповеди подлежат на съдебно обжалване от инвеститора и новите собственици. Реалното събаряне може да започне едва след като съдът потвърди заповедите с влязло в сила решение.

Ако нарушителят не премахне сградите доброволно, Община Варна обявява обществена поръчка за избор на фирма изпълнител. Сградите се събарят механизирано с тежка строителна техника. Изпълнителят е длъжен да сортира и транспортира строителните отпадъци до специализирано депо. Поради обема на бетона, това ще изисква сериозна логистика и засилен контрол, за да се избегне замърсяване на околните гори.

Облагородяване и залесяване на терена

Тъй като теренът от над 100 декара по документи е защитена гора (част от НАТУРА), след извозването на бетона държавата ще изисква рекултивация - премахване на натрошения бетон и подложния слой от земната повърхност, насипване на хумусен (плодороден) почвен слой и алесяване. Регионалната дирекция по горите и Държавното горско стопанство ще координират засаждането на нови дървесни видове, съвместими с местната екосистема, за да се възстанови унищоженият горски фонд.

Кой поема финансовите разходи?

Законът е категоричен, че финансовата тежест пада изцяло върху извършителя. Понеже инвеститорът едва ли ще събори комплекса доброволно, Община Варна ще плати първоначално за събарянето и извозването от своя бюджет. След това Общината изисква по съдебен път всички похарчени средства от нарушителя. Основната отговорност за разходите е на инвеститора "КУБ Корпорация" и нейния собственик Олег Невзоров.

Потърпевшите граждани, които вече са закупили имоти с нотариални актове, рискуват да загубят инвестициите си без директно обезщетение от държавата. Те ще трябва да водят дълги частни съдебни дела срещу инвеститора, за да си върнат парите.

Съществува огромен риск голяма част от разходите в крайна сметка да останат за сметка на варненските данъкоплатци, въпреки че законът предвижда механизми за споделена финансова отговорност. Ако инвеститорът „КУБ Корпорация“ на Олег Невзоров откаже да плати (или дружеството бъде умишлено фалирано и източено, което е масова практика у нас), веригата на финансова отговорност и реалните последици ще протекат по следния начин:

Кой друг носи финансова отговорност по закон?

Според чл. 225а, ал. 5 от ЗУТ, принудителното премахване на незаконни обекти е за сметка на извършителя, но законът въвежда солидарна отговорност. Тъй като част от имотите (къщи и апартаменти) вече са разпродадени и прехвърлени на физически лица с нотариални актове, според българското законодателство собственикът на земята и постройките е съвъзложител.

Така общината има правово основание да предяви финансови претенции директно към гражданите, купували в комплекса, за премахването на техните собствени постройки.

Ако комплексът е имал назначен официален строителен надзор или външен изпълнител (различен от самото дружество-инвеститор), те също носят солидарна отговорност, ако са допуснали строителството да продължи след заповеди за спиране.

Ако никоя от страните не плати доброволно?

Въз основа на влязлата в сила заповед за премахване и фактурите от фирмата, съборила сградите, Общината вади изпълнителен лист срещу „КУБ Корпорация“ и управителите ѝ. Публичен или частен съдебен изпълнител (ЧСИ) налага запори на банкови сметки, фирмени дялове и останалото имущество на дружеството.

Защо варненските данъкоплатци могат да платят сметката?

Проблемът е в практическата събираемост на сумите, която в подобни казуси често е близка до нула, поради няколко причини. „КУБ Корпорация“ (или свързаното дружество „Форест Клуб Варна“) лесно могат да бъдат прехвърлени на безимотни лица или обявени в несъстоятелност. Когато сметките на фирмата са празни и тя няма други активи, Общината няма какво да конфискува. Собственикът е чужд гражданин. Според разследващите органи собственикът Олег Невзоров е със запори и дела за некоректен платец, а към края на май 2026 г. има данни, че може да е напуснал страната. Това прави персоналното му преследване и събирането на милиони левове от него практически невъзможно.

Социалният абсурд с купувачите

Ако Общината реши да вземе парите от подведените купувачи (гражданите), това ще доведе до огромно социално напрежение. Тези хора вече са загубили спестяванията си за покупка на имот и малко вероятно е да имат възможност да платят десетки хиляди левове за неговото събаряне.

Крайният резултат

Тъй като законът задължава Общината първо да премахне опасния и незаконен обект, кметството ще плати милионите левове за багери, извозване и залесяване авансово от общинския бюджет. Ако след години съдебни дела се окаже, че фирмата на Невзоров е празна черупка, тези средства ще останат изцяло за сметка на бюджета на град Варна – пари, които иначе биха отишли за улични ремонти, детски градини и благоустройство.

ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Хасковски каунь

    31 4 Отговор
    Другарю Радев, другарю Премиер,
    Сега ще те видя дали имаш топки. От този случай трябва да започнеш разграждането модела на двамата самозабравили се БОКО и ШОПАРКО

    Коментиран от #7, #27

    09:21 02.06.2026

  • 2 Пенчо

    29 2 Отговор
    Естествено, че ще е кух!

    Коментиран от #8

    09:22 02.06.2026

  • 3 Сила

    19 0 Отговор
    "Господин за един ден "
    Реалността в БГ то ...

    09:23 02.06.2026

  • 4 що да се събаря

    27 6 Отговор
    територията никога повече няма да е истинска гора, най голямата свиня е човека

    Коментиран от #13

    09:25 02.06.2026

  • 5 Само питам

    31 3 Отговор
    И няма ли процедура по която виновните да си платят разрушаването ? Под " виновни " за престъпния строеж разбирам украинския КУБ , и бг евроатлантическите правителства , които са мълчаливи съучастници . Парламента уж "работи" , а няма закон , с който да се накаже това украинско престъпление ?!

    Коментиран от #10

    09:26 02.06.2026

  • 6 Потрес

    30 0 Отговор
    А защо на данъкоплатците, хващайте всички тикви, прасета и понита, съд, присъда и те да плащат, имат премного пари заграбени през годините и сега!

    09:28 02.06.2026

  • 7 Тити на Кака

    27 6 Отговор

    До коментар #1 от "Хасковски каунь":

    Нормално е един тъППопитек с мозък на каунь да не знае, че цялото това строителство се случи през 2024/25 година, когато Варна се управлява от смелите борци срещу корупцията ПП-ДС.
    Нормално е каунът да не знае, че кметът Коцко се опита да узакони неузаконимите имоти с помощта на скандално незаконен ПУП на района.
    Какво нещо са кауните, а 😂😂😂

    09:29 02.06.2026

  • 8 Да бе ,да ! 😜

    17 0 Отговор

    До коментар #2 от "Пенчо":

    Как ще е кухо Кубчето , като е една от най-големите строителни фирми в Украйна ?!

    09:29 02.06.2026

  • 9 Варна е руска губерния!

    5 15 Отговор
    Плащайте!

    09:29 02.06.2026

  • 10 престъплението

    24 2 Отговор

    До коментар #5 от "Само питам":

    е на буци, шиши, кокорчо, гешеф, сарафоф и другите мълчали и папкали

    09:29 02.06.2026

  • 11 честен ционист

    20 1 Отговор
    На бас, че ще съборят само едно-две барбекюта, за пред камерите.. Останалото няма да посмеят.

    09:29 02.06.2026

  • 12 Ами

    15 7 Отговор
    да се конфискуват от наглите укристанци и да се дадат на разни фондации за деца!

    Коментиран от #16

    09:30 02.06.2026

  • 13 Потрес

    24 1 Отговор

    До коментар #4 от "що да се събаря":

    Ако го оставят единственото предназначение трябва да бъде музей, "Световен Музей на Корупцията"!
    Поне, ще генерира приходи от туризъм!

    09:32 02.06.2026

  • 14 Ам тъй де

    15 0 Отговор
    Естествено че ние ще плащаме за далаверите на корумпираните държавни чиновници. Открай време е така и така ке биде. Кога в Бъл (Х) ария са хващали баш далавераджиите и са ги осъждали? Тука ако трябва да ги хващат и съдят, ще излезнат поне 50 чиляка. Ако се тръгне отдолу нагоре, трябва да влянат у дранголника, общинари, кметюи, там службаши у мвр-та, и у дансуи, та чак до сламените премиери Джилязкувци и Гюровци. И за капак една сексоложка трябва да изгонят, а тя си е полубожество и всички и се кланят

    09:33 02.06.2026

  • 15 Механик

    15 5 Отговор
    Тоест, "за да не ви излезе скъпо, по-добре си оставете посройките. Нека си ги ползват укрите"
    Така ли!?
    Събаряй!

    09:34 02.06.2026

  • 16 Ура,,Ура

    7 1 Отговор

    До коментар #12 от "Ами":

    Добре! Но ако не са строени по БДС и стане някоя беля ти ли ще отговаряш?

    09:35 02.06.2026

  • 17 Ганя Путинофила

    6 5 Отговор
    Бетонният град призрак до Царево на руско- българската мафия вече 20 години стои!

    Коментиран от #26

    09:36 02.06.2026

  • 18 Оооо

    11 4 Отговор
    Трябва да се спази закона и да се събарят. Точка. Независимо колко ще струва.

    09:37 02.06.2026

  • 19 И кво ?

    12 0 Отговор
    Оная , дето практикува сексология от украинското посолство още ли не е изхвърлена от България ?

    Коментиран от #36

    09:38 02.06.2026

  • 20 Новичок

    8 0 Отговор
    Видяхте ли подробната статистика ??? Пфу... Tъпи автори ей.Иначе по-темата ,да платят всичките чиновници от шефа на кадастъра до разните им там абревиатури които са облажили от строителството.Ако са изхарчили рушветите да работят те там с ръчни колички да извозват бетона.

    09:39 02.06.2026

  • 21 Това

    9 0 Отговор
    Това ако беше в Китай си го представям като процес един час както Чаушеску и жена му, после връзване на ръцете и извеждане отзад на двора, останалото е ясно...

    09:39 02.06.2026

  • 22 Гражданин

    8 1 Отговор
    Предлагам комплекса да стане ВИП затвор ,но се притеснявам , че няма да поеме всичките крадци на държавната хранилка

    09:41 02.06.2026

  • 23 Камион

    7 3 Отговор
    Да се обследват и ако са читави - конфискация, не събаряне. Да станат общинска собственост. Я детски лагер, я почивна станция. А тези, които са го допуснали, барабар с инвеститорът - минимум глоби в солен размер.

    09:42 02.06.2026

  • 24 Тома

    12 0 Отговор
    Да плащат тези от властта които имат подарък къщи и апартаменти от куб за добре свършена работа.

    09:44 02.06.2026

  • 25 А Камчия?

    6 4 Отговор
    Евродепутата Станишев я продаде на руснаците!

    09:44 02.06.2026

  • 26 Елементарно , бе Уотсън !

    10 0 Отговор

    До коментар #17 от "Ганя Путинофила":

    До Царево : През 2010 г. ДАНС арестува и експулсира инвесторите Папуров и Циганов от България. Те бяха обявени за " заплаха за националната сигурност "/ Време е за същата мярка и за украинската сган !

    09:45 02.06.2026

  • 27 Много просто

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "Хасковски каунь":

    Радев изобщо няма се снимава с тази простотия. Да си решават нвстните власти, които са сгазели лука. А купувачите на имоти трябва да се проверят, колко са платили, на какви цени и откъде им са парите. Така, че всеки случай може да е индивидуален.

    09:46 02.06.2026

  • 28 урко

    10 0 Отговор
    Най-вероятно това селище никога няма да бъде премахнато. Ако кметчето на Варна изобщо благоволи да издаде заповед за събаряне, тя ще се обжалва дълги години от всевъзможни хора, докато накрая всичко се потули. Накрая и държавата е плати на частните собственици с нотариални актове и това е. А украинеца не го търсете вече, той е отишъл да "инвестира" в друга разградена държава някъде в Африка

    09:46 02.06.2026

  • 29 М А Л А Я. Р О С СИ Я

    1 6 Отговор
    Такъв огромен надпис стои в Поморие!

    Коментиран от #37

    09:47 02.06.2026

  • 30 мдаа

    11 0 Отговор
    Това, което трябва да се направи още днес, е налагане на възбрани и запори на личното имущество на кмета, главния и районния архитект, бившата началничка на кадастъра и нотариусите, които са изповядали сделките. С действията си те са нанесли имуществени вреди на общината в особено големи размери и отговарят за непозволено увреждане с цялото си имущество. Незабавно повдигане на обвинение за длъжностни престъпления и задържане под стража. Те отлично са знаели какво правят, но са предпочели личното си благоденствие пред съвестното изпълнение на задълженията си. В този казус трябва да се ангажира цялата държавна власт, защото ако това се размине и всичко остане за сметка на варненци, същата история ще се повтори още следващата година. Радев, Шишков, действайте бързо и решително, защото няма никакво време за шикалкавене. Заповедите за премахване могат да се обжалват в рамките на 1-2 години, но забраната за ползване на сградите е принудителна административна мярка, която влиза в сила веднага, а те да ходят да обжалват колкото си искат.

    09:49 02.06.2026

  • 31 Нотариусите кога?

    8 0 Отговор
    Кога ще бъдат арестувани?

    09:51 02.06.2026

  • 32 Навремето имаше Белене

    7 0 Отговор
    Не е ли по-логично да го отнесат чиновниците от А до Я, които са си затваряли очите.
    Егати и държавата да построиш 100 сгради незаконно и чак сега да се разбере.

    10:00 02.06.2026

  • 33 Шикългрубер

    4 1 Отговор
    Коцев , който до сега нищо не построи във Варна , щял да руши...

    10:00 02.06.2026

  • 34 Пич

    5 1 Отговор
    Какви глупости само!!! За съжаление, отново не съм доволен, че ги предвидих съвсем точно!!! Най нагло ви обясняват, че трябва да се съгласите това беззаконие да бъде узаконено!!! Е....... толкова са нови дъртите комунисти, и толкова са корумпирани и Радевите!!!

    10:06 02.06.2026

  • 35 Чичо Тони

    1 0 Отговор
    А защо изобщо се съмнявате, че тази "корпорация" КУБ е куха??? Тя е разследвана за N на брой подобни строежи в Украйна (Одеса) и не случайно се е преместила в България. Първо правило на подобни измамници е да си държат събраните пари далече от властта (офшорки) и да ползват кухи фирми. Така, че бития бит ...

    10:16 02.06.2026

  • 36 Дзак

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "И кво ?":

    Не сте ли заедно?

    10:19 02.06.2026

  • 37 Ганя Путинофила

    0 2 Отговор

    До коментар #29 от "М А Л А Я. Р О С СИ Я":

    Ганя русофила гледа жирафа и казва:
    " Е, нема такова животно"!

    10:21 02.06.2026

  • 38 Тошо

    1 0 Отговор
    Украинец да си в днешно време, ама с пари.Можеш да си правиш каквото искаш и никой не те закача.Строиш незаконно ,переш пари, нарушаваш Правилника за движение по пътищата, биеш , млатиш и никой не те бара за нищо.Политически имунитет, ама не за всички.Бедните укри гинат на фронта като мухи

    10:22 02.06.2026

  • 39 Започнат ли да протакат нещата, значи,

    1 0 Отговор
    че накрая ще ги озаконят!? Тук не става дума само за строителството, този ункраински анклав, ако се узакони, става чужда земя! Ако това правителство допусне това самоуправство, значи целият български народ е прецакан!? Радев ???

    10:28 02.06.2026

  • 40 Рускинята от Одеса

    0 0 Отговор
    каза, пред телевизията, че са купили и земята, а чужденци нямат право да купуват земя!

    10:31 02.06.2026