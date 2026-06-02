"Хвани ме, ако можеш": Събарянето на незаконния комплекс край Варна може да струва милиони на данъкоплатците, ако КУБ се окаже "кух"

Процедурата по премахването на незаконния жилищен комплекс в местността Баба Алино край Варна е регламентирана строго в Закона за устройство на територията (ЗУТ), но казусът е усложнен заради мащаба на нарушенията, изсичането на защитена гора и наличието на частни купувачи.
Как ще протече събарянето и извозването?
Процесът се управлява от Община Варна. Служители на общината описват самостоятелно всяка една от 104-те сгради. Издават се официални констативни актове за незаконно строителство. Кметът на Варна издава заповеди за премахване по чл. 225 или чл. 225а от ЗУТ.
Всички заповеди подлежат на съдебно обжалване от инвеститора и новите собственици. Реалното събаряне може да започне едва след като съдът потвърди заповедите с влязло в сила решение.
Ако нарушителят не премахне сградите доброволно, Община Варна обявява обществена поръчка за избор на фирма изпълнител. Сградите се събарят механизирано с тежка строителна техника. Изпълнителят е длъжен да сортира и транспортира строителните отпадъци до специализирано депо. Поради обема на бетона, това ще изисква сериозна логистика и засилен контрол, за да се избегне замърсяване на околните гори.
Облагородяване и залесяване на терена
Тъй като теренът от над 100 декара по документи е защитена гора (част от НАТУРА), след извозването на бетона държавата ще изисква рекултивация - премахване на натрошения бетон и подложния слой от земната повърхност, насипване на хумусен (плодороден) почвен слой и алесяване. Регионалната дирекция по горите и Държавното горско стопанство ще координират засаждането на нови дървесни видове, съвместими с местната екосистема, за да се възстанови унищоженият горски фонд.
Кой поема финансовите разходи?
Законът е категоричен, че финансовата тежест пада изцяло върху извършителя. Понеже инвеститорът едва ли ще събори комплекса доброволно, Община Варна ще плати първоначално за събарянето и извозването от своя бюджет. След това Общината изисква по съдебен път всички похарчени средства от нарушителя. Основната отговорност за разходите е на инвеститора "КУБ Корпорация" и нейния собственик Олег Невзоров.
Потърпевшите граждани, които вече са закупили имоти с нотариални актове, рискуват да загубят инвестициите си без директно обезщетение от държавата. Те ще трябва да водят дълги частни съдебни дела срещу инвеститора, за да си върнат парите.
Съществува огромен риск голяма част от разходите в крайна сметка да останат за сметка на варненските данъкоплатци, въпреки че законът предвижда механизми за споделена финансова отговорност. Ако инвеститорът „КУБ Корпорация“ на Олег Невзоров откаже да плати (или дружеството бъде умишлено фалирано и източено, което е масова практика у нас), веригата на финансова отговорност и реалните последици ще протекат по следния начин:
Кой друг носи финансова отговорност по закон?
Според чл. 225а, ал. 5 от ЗУТ, принудителното премахване на незаконни обекти е за сметка на извършителя, но законът въвежда солидарна отговорност. Тъй като част от имотите (къщи и апартаменти) вече са разпродадени и прехвърлени на физически лица с нотариални актове, според българското законодателство собственикът на земята и постройките е съвъзложител.
Така общината има правово основание да предяви финансови претенции директно към гражданите, купували в комплекса, за премахването на техните собствени постройки.
Ако комплексът е имал назначен официален строителен надзор или външен изпълнител (различен от самото дружество-инвеститор), те също носят солидарна отговорност, ако са допуснали строителството да продължи след заповеди за спиране.
Ако никоя от страните не плати доброволно?
Въз основа на влязлата в сила заповед за премахване и фактурите от фирмата, съборила сградите, Общината вади изпълнителен лист срещу „КУБ Корпорация“ и управителите ѝ. Публичен или частен съдебен изпълнител (ЧСИ) налага запори на банкови сметки, фирмени дялове и останалото имущество на дружеството.
Защо варненските данъкоплатци могат да платят сметката?
Проблемът е в практическата събираемост на сумите, която в подобни казуси често е близка до нула, поради няколко причини. „КУБ Корпорация“ (или свързаното дружество „Форест Клуб Варна“) лесно могат да бъдат прехвърлени на безимотни лица или обявени в несъстоятелност. Когато сметките на фирмата са празни и тя няма други активи, Общината няма какво да конфискува. Собственикът е чужд гражданин. Според разследващите органи собственикът Олег Невзоров е със запори и дела за некоректен платец, а към края на май 2026 г. има данни, че може да е напуснал страната. Това прави персоналното му преследване и събирането на милиони левове от него практически невъзможно.
Социалният абсурд с купувачите
Ако Общината реши да вземе парите от подведените купувачи (гражданите), това ще доведе до огромно социално напрежение. Тези хора вече са загубили спестяванията си за покупка на имот и малко вероятно е да имат възможност да платят десетки хиляди левове за неговото събаряне.
Крайният резултат
Тъй като законът задължава Общината първо да премахне опасния и незаконен обект, кметството ще плати милионите левове за багери, извозване и залесяване авансово от общинския бюджет. Ако след години съдебни дела се окаже, че фирмата на Невзоров е празна черупка, тези средства ще останат изцяло за сметка на бюджета на град Варна – пари, които иначе биха отишли за улични ремонти, детски градини и благоустройство.
1 Хасковски каунь
Сега ще те видя дали имаш топки. От този случай трябва да започнеш разграждането модела на двамата самозабравили се БОКО и ШОПАРКО
09:21 02.06.2026
2 Пенчо
09:22 02.06.2026
3 Сила
Реалността в БГ то ...
09:23 02.06.2026
4 що да се събаря
09:25 02.06.2026
5 Само питам
6 Потрес
7 Тити на Кака
До коментар #1 от "Хасковски каунь":Нормално е един тъППопитек с мозък на каунь да не знае, че цялото това строителство се случи през 2024/25 година, когато Варна се управлява от смелите борци срещу корупцията ПП-ДС.
Нормално е каунът да не знае, че кметът Коцко се опита да узакони неузаконимите имоти с помощта на скандално незаконен ПУП на района.
Какво нещо са кауните, а 😂😂😂
09:29 02.06.2026
8 Да бе ,да ! 😜
До коментар #2 от "Пенчо":Как ще е кухо Кубчето , като е една от най-големите строителни фирми в Украйна ?!
09:29 02.06.2026
9 Варна е руска губерния!
10 престъплението
До коментар #5 от "Само питам":е на буци, шиши, кокорчо, гешеф, сарафоф и другите мълчали и папкали
09:29 02.06.2026
11 честен ционист
12 Ами
09:30 02.06.2026
13 Потрес
До коментар #4 от "що да се събаря":Ако го оставят единственото предназначение трябва да бъде музей, "Световен Музей на Корупцията"!
Поне, ще генерира приходи от туризъм!
09:32 02.06.2026
15 Механик
Така ли!?
Събаряй!
09:34 02.06.2026
16 Ура,,Ура
До коментар #12 от "Ами":Добре! Но ако не са строени по БДС и стане някоя беля ти ли ще отговаряш?
09:35 02.06.2026
17 Ганя Путинофила
09:36 02.06.2026
19 И кво ?
26 Елементарно , бе Уотсън !
До коментар #17 от "Ганя Путинофила":До Царево : През 2010 г. ДАНС арестува и експулсира инвесторите Папуров и Циганов от България. Те бяха обявени за " заплаха за националната сигурност "/ Време е за същата мярка и за украинската сган !
09:45 02.06.2026
27 Много просто
До коментар #1 от "Хасковски каунь":Радев изобщо няма се снимава с тази простотия. Да си решават нвстните власти, които са сгазели лука. А купувачите на имоти трябва да се проверят, колко са платили, на какви цени и откъде им са парите. Така, че всеки случай може да е индивидуален.
09:46 02.06.2026
29 М А Л А Я. Р О С СИ Я
Коментиран от #37
09:47 02.06.2026
32 Навремето имаше Белене
Егати и държавата да построиш 100 сгради незаконно и чак сега да се разбере.
10:00 02.06.2026
36 Дзак
До коментар #19 от "И кво ?":Не сте ли заедно?
10:19 02.06.2026
37 Ганя Путинофила
До коментар #29 от "М А Л А Я. Р О С СИ Я":Ганя русофила гледа жирафа и казва:
" Е, нема такова животно"!
10:21 02.06.2026
