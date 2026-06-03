Над 55 000 четвъртокласници на НВО по български език и литература

Започва националното външно оценяване след 4. клас.

Над 55 000 четвъртокласници ще покажат днес знанията си по български език. Изпитът започва в 10:00 часа. За 60 минути децата трябва да решат тест от 25 задачи. За учениците със специални образователни потребности времето за решаване на теста е с 30 минути повече.

Задачите по български език включват 13 езикови, 11 литературни и една задача за създаване на текст. Утре ще се проведе и изпитът по математика.

Резултатите от двете малки матури ще бъдат обявени до 15 юни.