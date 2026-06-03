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Вече са ясни водещите на новия сезон на "Гласът на България"

Вече са ясни водещите на новия сезон на "Гласът на България"

3 Юни, 2026 07:20 595 4

  • водещи-
  • гласът на българия-
  • боряна братоева-
  • владимир зомбори

„Връщаме се с огромно желание и още повече енергия. Този сезон ще бъде много емоционален, много музикален и... доста непредвидим", споделят Боряна Братоева и Владимир Зомбори

Вече са ясни водещите на новия сезон на "Гласът на България" - 1
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Актьорите Боряна Братоева и Владимир Зомбори отново ще са водещи на „Гласът на България", пише bgdnes.bg.

Вече са ясни водещите на новия сезон на "Гласът на България"

След успешния си първи сезон като водещи двамата се завръщат, готови да поведат зрителите през най-вълнуващите моменти на шоуто.

С много хумор, бързи реплики и онази естествена химия, която не може да се режисира, Боряна и Владо отново ще бъдат в центъра на всичко, което се случва на сцената и зад кулисите — от големите емоции до най-неочакваните моменти.

Тя — лъчезарна и остроумна, той — харизматичен и директен. Заедно са комбинация, която прави атмосферата в „Гласът на България" още по-жива, близка и истинска.

„Връщаме се с огромно желание и още повече енергия. Този сезон ще бъде много емоционален, много музикален и... доста непредвидим", споделят Боряна Братоева и Владимир Зомбори.

Новият сезон на „Гласът на България" обещава впечатляващи таланти, силни истории и моменти, които ще се помнят дълго след последния аплауз.


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