Вече са ясни водещите на новия сезон на "Гласът на България"

Актьорите Боряна Братоева и Владимир Зомбори отново ще са водещи на „Гласът на България", пише bgdnes.bg.
След успешния си първи сезон като водещи двамата се завръщат, готови да поведат зрителите през най-вълнуващите моменти на шоуто.
С много хумор, бързи реплики и онази естествена химия, която не може да се режисира, Боряна и Владо отново ще бъдат в центъра на всичко, което се случва на сцената и зад кулисите — от големите емоции до най-неочакваните моменти.
Тя — лъчезарна и остроумна, той — харизматичен и директен. Заедно са комбинация, която прави атмосферата в „Гласът на България" още по-жива, близка и истинска.
„Връщаме се с огромно желание и още повече енергия. Този сезон ще бъде много емоционален, много музикален и... доста непредвидим", споделят Боряна Братоева и Владимир Зомбори.
Новият сезон на „Гласът на България" обещава впечатляващи таланти, силни истории и моменти, които ще се помнят дълго след последния аплауз.
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