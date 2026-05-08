Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г. вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Имоти »
Amazon налива по 15 милиарда евро на година във Франция

Amazon налива по 15 милиарда евро на година във Франция

8 Май, 2026 14:21 561 2

  • amazon-
  • инвестиции-
  • франция

Планът е за идните 3 години

Amazon налива по 15 милиарда евро на година във Франция - 1
Снимка: Shutterstock
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Американската компания Amazon възнамерява да инвестира 15 млрд. EUR в проекти във Франция през следващите три години, съобщиха от пресслужбата на френското подразделение на компанията.

„Amazon обявява инвестиция от над 15 млрд. EUR във Франция за три години (2026-2028). Това ще бъде най-голямата инвестиция от компания в страната“, се казва в изявлението.

Средствата ще бъдат използвани за създаване на необходимата инфраструктура, включително изграждане на нови логистични центрове, както и за развитие на възможностите на Amazon в областта на облачните услуги и изкуствения интелект. Компанията също възнамерява да създаде 7000 работни места в страната с безсрочни трудови договори в цялата страна.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg


Франция
Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Цвете

    1 0 Отговор
    ПРЕПРАТЕТЕ СТАТИЯТА НА ДИКТАТОРА В МОСКВА, КОЙТО ПЛЮЕ ПО ЕВРОПА. НАЙ КРАСИВАТА ЕВРОПЕЙСКА СТОЛИЦА. ЗАТОВА Е КОПИРАТ ПО СВЕТА И СИ " ГРАДЯТ " МАЛЪК ПАРИЖ. 👏👏👏

    15:04 08.05.2026

  • 2 Цвете

    1 0 Отговор
    ПРЕПРАТЕТЕ СТАТИЯТА НА ДИКТАТОРА В МОСКВА, КОЙТО ПЛЮЕ ПО ЕВРОПА. НАЙ КРАСИВАТА ЕВРОПЕЙСКА СТОЛИЦА. ЗАТОВА Е КОПИРАТ ПО СВЕТА И СИ " ГРАДЯТ " МАЛЪК ПАРИЖ. 👏👏👏

    15:04 08.05.2026