Amazon налива по 15 милиарда евро на година във Франция

Американската компания Amazon възнамерява да инвестира 15 млрд. EUR в проекти във Франция през следващите три години, съобщиха от пресслужбата на френското подразделение на компанията.

„Amazon обявява инвестиция от над 15 млрд. EUR във Франция за три години (2026-2028). Това ще бъде най-голямата инвестиция от компания в страната“, се казва в изявлението.

Средствата ще бъдат използвани за създаване на необходимата инфраструктура, включително изграждане на нови логистични центрове, както и за развитие на възможностите на Amazon в областта на облачните услуги и изкуствения интелект. Компанията също възнамерява да създаде 7000 работни места в страната с безсрочни трудови договори в цялата страна.

