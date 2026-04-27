България е на челна позиция по поскъпване на имоти в Европа

Основателно или не, но поскъпването на жилищата в България продължава. За последните 10 години то възлиза на 157%, сочат данните на Eurostat, към последното тримесечие на 2025 г. Дали този процент ще спадне, когато излязат резултатите за първото тримесечие на 2026 г., предстои да видим. Така имотният сегмент остава сред най-динамичните сектори от българската икономика. Ако темповете на поскъпване е задържат на нивата от последните години, то проблемът с достъпността до жилища на средностатическият българин ще се увеличи и дори ниските лихви по ипотечните заеми няма да могат да тушират негативния ефект от поскъпването, прогнозират анализатори.

Средното поскъпване на апартаментите сред държавите членки на ЕС е близо 65% за периода 2015-2025 гг. Със 157% България се нарежда в ТОП 4 на държавите с най-силно поскъпване. Първото място е за Унгария – 290%, второто и третото са за Португалия и литва, съответно с ръст в цената на квадратен метър жилищна площ от 180% и 168%.

Данните сочат, че динамиката на пазара не стихва към края на 2025 г. годишният ръст спрямо 2024 г. в ЕС е 5.5%.

В другия край на класацията е Финландия. За последните 10 години единствено там се отчита лек спад от 3% в цената на жилищата.

