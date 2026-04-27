България е на челна позиция по поскъпване на имоти в Европа

Основателно или не, но поскъпването на жилищата в България продължава. За последните 10 години то възлиза на 157%, сочат данните на Eurostat, към последното тримесечие на 2025 г. Дали този процент ще спадне, когато излязат резултатите за първото тримесечие на 2026 г., предстои да видим. Така имотният сегмент остава сред най-динамичните сектори от българската икономика. Ако темповете на поскъпване е задържат на нивата от последните години, то проблемът с достъпността до жилища на средностатическият българин ще се увеличи и дори ниските лихви по ипотечните заеми няма да могат да тушират негативния ефект от поскъпването, прогнозират анализатори.
Средното поскъпване на апартаментите сред държавите членки на ЕС е близо 65% за периода 2015-2025 гг. Със 157% България се нарежда в ТОП 4 на държавите с най-силно поскъпване. Първото място е за Унгария – 290%, второто и третото са за Португалия и литва, съответно с ръст в цената на квадратен метър жилищна площ от 180% и 168%.
Данните сочат, че динамиката на пазара не стихва към края на 2025 г. годишният ръст спрямо 2024 г. в ЕС е 5.5%.
В другия край на класацията е Финландия. За последните 10 години единствено там се отчита лек спад от 3% в цената на жилищата.
1 Последния Софиянец
Коментиран от #27
15:22 27.04.2026
2 също и по мизерни пенции и заплати
15:24 27.04.2026
3 Каква
15:24 27.04.2026
4 Аз кочо
15:26 27.04.2026
5 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.....
15:27 27.04.2026
6 Имотният пазар
15:28 27.04.2026
7 Брокер
Коментиран от #19
15:30 27.04.2026
8 И имоти
Коментиран от #13
15:31 27.04.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Джендър Британия 🇬🇧🏳️🌈
15:32 27.04.2026
13 Пенсионер
До коментар #8 от "И имоти":Който е внасял пари а не е взимал под масата е с добра пенсия
Коментиран от #16
15:34 27.04.2026
14 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
4 ДЕКАРА ДВОР
15:35 27.04.2026
15 БеГемот
15:36 27.04.2026
16 честен ционист
До коментар #13 от "Пенсионер":Пенсията ти представлява месечни заеми, които държавата тегли без спирка последните 5г. Какво си внасял няма никакво значение. Лихвите ще останат за внуците ти.
15:36 27.04.2026
17 ипотекар
Коментиран от #20, #29
15:38 27.04.2026
18 В ТЕЗИ ПАНЕЛКИ ОТ СНИМКАТА
15:39 27.04.2026
19 Лопата Орешник
До коментар #7 от "Брокер":И след всяко издишване следва вдишване! И всяко следващо вдишване е по дълбоко! Така че ще страдат алчните, които тръгнаха на всяко петно кооперация да вдигат и да се зоват инвеститори! Ще страдат и тези, които купиха само за да продадат след няколко месеца за печалба! Хората, които са имали нужда от дом, те си имат дом вместо да плащат наем и не им пука! Тъй или инак следващият цикъл, който е неизбежен ще надуе цените още по високо! Освен това особено уязвими са апартаментите! При тях има брутално пренасищане! Друго си е къщата с половн един декар лична земя!! Винаги се търси и не се произвежда!! Та сценарий много, случаи различни!
Коментиран от #21
15:40 27.04.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Да де
До коментар #19 от "Лопата Орешник":Ама некой треба и да копа,а работливите баби и дядовци умреа.Джен зито абсурд да копа,вместо да затваря компоти,играе на компа!!!
Коментиран от #25
15:46 27.04.2026
22 Сър Уинстън
До коментар #20 от "Асгард":Това, което става не е обикновен цикъл. Ще бъде зануляване невиждано от столетия ...
15:50 27.04.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Така е,обачИ...
До коментар #20 от "Асгард":Тия имоти,които тогава стигнаха не 1500,а 2000 еврака на квадрат никога,поне досега НЕ успяха да възстановят цената си,т.е сега са продават за около 1800,защото вече са стари и амортизирани,а след тях се построиха много нови,за които искат сега 2500-3000 еврака!!!
Коментиран от #28
15:51 27.04.2026
25 Лопата Орешник
До коментар #21 от "Да де":Е що бе човек? Наистина ако искаш зелено дворче , овощки и малко зарзаватче , трябва малко градински фитнес!! Но има и по градски решения! Една морава с косачка и пръскачка робот, да си вършат нещата, един навес с барбекю и пак имаш хубаво лично пространство, зеленинка и тишина! Но ако искаш хубаво да напълниш зимника , право думаш, мотика му е майката!!
15:52 27.04.2026
26 провинциалист
До коментар #23 от "Голям майтап":"А за последните десет години с колко се увеличи средната работна заплата" - това ще да е основата на пазарната икономика - вземи колкото можеш от хората и го оправдавай както дойде.
15:53 27.04.2026
27 Русофилче сладко, ненагледно...
До коментар #1 от "Последния Софиянец":А ние ще изпратим помощ на Украйна за да може да се изприщиш от злоба, русофилска такава, неподправена. Това руските орки, никога няма да станете хора, никакъв шанс... а аз си мислех, че най-скъпият апартамент е на щерката на Путин... я пак си помисли.... да не би този украинец да има нощно шкфче със златни кюлчета, този сценарий вече сте го играли... не вървиш, мило оркче непоръбено.
15:56 27.04.2026
28 Асгард
До коментар #24 от "Така е,обачИ...":Да бе , новопостроени или на зелено през 2009 вече ще ги бутат от старост, а на дедо Тодор панделки от 65та година още се търгуват! Дрънкаш ги ей тъй!
15:56 27.04.2026
29 Гост
До коментар #17 от "ипотекар":Най малко ,даже ще дават и по един гараж бонус
16:08 27.04.2026
30 Истината
16:14 27.04.2026
31 Хи хи
16:18 27.04.2026
32 Хахахаха
16:20 27.04.2026
33 статистиката не казва
Коментиран от #35
16:21 27.04.2026
34 Българин
16:21 27.04.2026
35 Хахахаха
До коментар #33 от "статистиката не казва":Е, знаеш ли колко левове се изпраха миналата година? Пералнята България върви, прането на пари върви с пълна сила.
16:22 27.04.2026
36 Май май
16:24 27.04.2026