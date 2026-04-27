България е на челна позиция по поскъпване на имоти в Европа

27 Април, 2026 15:21 792 36

За 10 години увеличението е 157%

Снимка: М. Богданова ©
Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Основателно или не, но поскъпването на жилищата в България продължава. За последните 10 години то възлиза на 157%, сочат данните на Eurostat, към последното тримесечие на 2025 г. Дали този процент ще спадне, когато излязат резултатите за първото тримесечие на 2026 г., предстои да видим. Така имотният сегмент остава сред най-динамичните сектори от българската икономика. Ако темповете на поскъпване е задържат на нивата от последните години, то проблемът с достъпността до жилища на средностатическият българин ще се увеличи и дори ниските лихви по ипотечните заеми няма да могат да тушират негативния ефект от поскъпването, прогнозират анализатори.

Средното поскъпване на апартаментите сред държавите членки на ЕС е близо 65% за периода 2015-2025 гг. Със 157% България се нарежда в ТОП 4 на държавите с най-силно поскъпване. Първото място е за Унгария – 290%, второто и третото са за Португалия и литва, съответно с ръст в цената на квадратен метър жилищна площ от 180% и 168%.

Данните сочат, че динамиката на пазара не стихва към края на 2025 г. годишният ръст спрямо 2024 г. в ЕС е 5.5%.

В другия край на класацията е Финландия. За последните 10 години единствено там се отчита лек спад от 3% в цената на жилищата.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    6 4 Отговор
    Украинец купи най скъпият апартамент в Света за 1 млрд

    Коментиран от #27

    15:22 27.04.2026

  • 2 също и по мизерни пенции и заплати

    12 1 Отговор
    България е на челна позиция по поскъпване на имоти

    15:24 27.04.2026

  • 3 Каква

    6 2 Отговор
    красота ! Балончетата , превърнати в кухни..... Кога ли ще полетят ?!

    15:24 27.04.2026

  • 4 Аз кочо

    4 0 Отговор
    Аааааауууууууи

    15:26 27.04.2026

  • 5 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    9 1 Отговор
    ЗА СЪЖАЛЕНИЕ , И АРХИТЕКТУРАТА В БЪЛГАРИЯ Е ПРИМИТИВНА ... НЕ САМО ЦЕНИТЕ СА ВИСОКИ
    .....

    15:27 27.04.2026

  • 6 Имотният пазар

    7 1 Отговор
    е в криза. Предлагането е голямо на не съответстващо високи цени. Търсенето е мижаво. Към края на годината цените ще тръгнат надолу.

    15:28 27.04.2026

  • 7 Брокер

    5 1 Отговор
    Кепенците паднаха...който купил...купил.Следва издишане,ха,ха,ха...

    Коментиран от #19

    15:30 27.04.2026

  • 8 И имоти

    9 1 Отговор
    И имоти и цените на всичко поскъпнаха в банановата република. Пенсионери умряха от глад и нямат пари за лекарства и сметки. Да живее ЕС.

    Коментиран от #13

    15:31 27.04.2026

  • 12 Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈

    6 5 Отговор
    Грозни изкъртени панелки от едно време това показва че София е тумора на клозета България и не само цялата българска територия е такава днес ,аз в Атина Гърция само хубави неща виждам

    15:32 27.04.2026

  • 13 Пенсионер

    4 5 Отговор

    До коментар #8 от "И имоти":

    Който е внасял пари а не е взимал под масата е с добра пенсия

    Коментиран от #16

    15:34 27.04.2026

  • 14 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    6 3 Отговор
    АЗ ПРИЗНАВАМ САМО КЪЩА НА 1 ЕТАЖ С ПОНЕ
    4 ДЕКАРА ДВОР

    15:35 27.04.2026

  • 15 БеГемот

    0 0 Отговор
    И за колко гори дават тия красавци на снимката?!

    15:36 27.04.2026

  • 16 честен ционист

    5 3 Отговор

    До коментар #13 от "Пенсионер":

    Пенсията ти представлява месечни заеми, които държавата тегли без спирка последните 5г. Какво си внасял няма никакво значение. Лихвите ще останат за внуците ти.

    15:36 27.04.2026

  • 17 ипотекар

    14 3 Отговор
    Предстои сериозен срив на цените на имотите .Не слушайте никакви брокери , кредитни консултани и всякакви други учасници на пазара . Има прогнози за 50 % спад , но според мен , ще е дори повече

    Коментиран от #20, #29

    15:38 27.04.2026

  • 18 В ТЕЗИ ПАНЕЛКИ ОТ СНИМКАТА

    8 3 Отговор
    ДАЖЕ И КАБОДЖАНЦИ НЕ БИХА ЖИВЕЛИ ,А СА НА ЦЕНАТА НА ПРИЛИЧЕН АПАРТАМЕНТ В ИСПАНИЯ.

    15:39 27.04.2026

  • 19 Лопата Орешник

    3 4 Отговор

    До коментар #7 от "Брокер":

    И след всяко издишване следва вдишване! И всяко следващо вдишване е по дълбоко! Така че ще страдат алчните, които тръгнаха на всяко петно кооперация да вдигат и да се зоват инвеститори! Ще страдат и тези, които купиха само за да продадат след няколко месеца за печалба! Хората, които са имали нужда от дом, те си имат дом вместо да плащат наем и не им пука! Тъй или инак следващият цикъл, който е неизбежен ще надуе цените още по високо! Освен това особено уязвими са апартаментите! При тях има брутално пренасищане! Друго си е къщата с половн един декар лична земя!! Винаги се търси и не се произвежда!! Та сценарий много, случаи различни!

    Коментиран от #21

    15:40 27.04.2026

  • 21 Да де

    3 0 Отговор

    До коментар #19 от "Лопата Орешник":

    Ама некой треба и да копа,а работливите баби и дядовци умреа.Джен зито абсурд да копа,вместо да затваря компоти,играе на компа!!!

    Коментиран от #25

    15:46 27.04.2026

  • 22 Сър Уинстън

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "Асгард":

    Това, което става не е обикновен цикъл. Ще бъде зануляване невиждано от столетия ...

    15:50 27.04.2026

  • 24 Така е,обачИ...

    До коментар #20 от "Асгард":

    Тия имоти,които тогава стигнаха не 1500,а 2000 еврака на квадрат никога,поне досега НЕ успяха да възстановят цената си,т.е сега са продават за около 1800,защото вече са стари и амортизирани,а след тях се построиха много нови,за които искат сега 2500-3000 еврака!!!

    Коментиран от #28

    15:51 27.04.2026

  • 25 Лопата Орешник

    2 0 Отговор

    До коментар #21 от "Да де":

    Е що бе човек? Наистина ако искаш зелено дворче , овощки и малко зарзаватче , трябва малко градински фитнес!! Но има и по градски решения! Една морава с косачка и пръскачка робот, да си вършат нещата, един навес с барбекю и пак имаш хубаво лично пространство, зеленинка и тишина! Но ако искаш хубаво да напълниш зимника , право думаш, мотика му е майката!!

    15:52 27.04.2026

  • 26 провинциалист

    3 0 Отговор

    До коментар #23 от "Голям майтап":

    "А за последните десет години с колко се увеличи средната работна заплата" - това ще да е основата на пазарната икономика - вземи колкото можеш от хората и го оправдавай както дойде.

    15:53 27.04.2026

  • 27 Русофилче сладко, ненагледно...

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    А ние ще изпратим помощ на Украйна за да може да се изприщиш от злоба, русофилска такава, неподправена. Това руските орки, никога няма да станете хора, никакъв шанс... а аз си мислех, че най-скъпият апартамент е на щерката на Путин... я пак си помисли.... да не би този украинец да има нощно шкфче със златни кюлчета, този сценарий вече сте го играли... не вървиш, мило оркче непоръбено.

    15:56 27.04.2026

  • 28 Асгард

    4 0 Отговор

    До коментар #24 от "Така е,обачИ...":

    Да бе , новопостроени или на зелено през 2009 вече ще ги бутат от старост, а на дедо Тодор панделки от 65та година още се търгуват! Дрънкаш ги ей тъй!

    15:56 27.04.2026

  • 29 Гост

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "ипотекар":

    Най малко ,даже ще дават и по един гараж бонус

    16:08 27.04.2026

  • 30 Истината

    1 0 Отговор
    Голяма корупция и резултатът е свръх печалба

    16:14 27.04.2026

  • 31 Хи хи

    0 0 Отговор
    ОГРОМНА благодарност на балъците, които преди години си продадоха имотите на безценица, и позволиха на прозорливите да спечелят МНОГО пари !! Балъци, мноооо сте проооооостииииии !!!!

    16:18 27.04.2026

  • 32 Хахахаха

    0 0 Отговор
    Е па като има и ди о ти да плащат, що да не се вдигат. Незнам въобще, как на по-голямата част от това в България викате жилища! Прилича на ко чи ни!

    16:20 27.04.2026

  • 33 статистиката не казва

    0 1 Отговор
    и че България тази година е на последно място по продажби. Имотния балон се спика. Продавачи колкото щеш, но купувачи няма.

    Коментиран от #35

    16:21 27.04.2026

  • 34 Българин

    0 1 Отговор
    За 300 хилки си вземате тристаен в панелката от снимката! Който сега не си купи, утре ще е двойно!

    16:21 27.04.2026

  • 35 Хахахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "статистиката не казва":

    Е, знаеш ли колко левове се изпраха миналата година? Пералнята България върви, прането на пари върви с пълна сила.

    16:22 27.04.2026

  • 36 Май май

    0 0 Отговор
    Следва зануляването и то много скоро ....

    16:24 27.04.2026