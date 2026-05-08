Терминал, който изглежда футуристично дори 20 години след като вече е факт (ВИДЕО)

В свят, в който модерната архитектура все по-често прилича на дигитална скулптура, малко сгради могат да се похвалят със статута на истинска революция. Една от тях е международният пътнически терминал в Йокохама – проект, който и повече от две десетилетия след откриването си продължава да бъде определян като еталон за параметрична архитектура.

Тази седмица британското архитектурно издание Dezeen отново насочи вниманието към емблематичната сграда, проектирана от студио Foreign Office Architects (FOA). Поводът са нови фотографии, които показват колко съвременно изглежда терминалът дори през 2026 г.

Разположен на пристанището Осанбаши в японския град Йокохама, терминалът е завършен през 2002 г. след международен конкурс, в който участват стотици архитектурни екипи от десетки държави. Проектът е дело на архитектите Фаршид Мусави и Алехандро Заера-Поло, които по това време ръководят FOA.

Най-впечатляващото в сградата е, че тя почти не прилича на класически терминал. Вместо традиционни обеми и ясно разграничени фасади, архитектите създават плавна, непрекъсната повърхност, която сякаш се надига от самия кей. Покривът функционира като обществен парк и панорамна площадка, а интериорът е организиран без типичните колони и твърди разделения.

Именно този подход превръща терминала в едно от първите големи проявления на параметричната архитектура – течение, при което формите се генерират чрез алгоритми, математически зависимости и дигитално моделиране. Според архитектурните анализи сградата в Йокохама е сред проектите, които реално поставят началото на съвременния параметризъм.

Вместо стандартна геометрия, терминалът използва вълнообразни линии, наклонени плоскости и органични преходи между отделните пространства. Резултатът е конструкция, която едновременно обслужва огромен поток от пътници и функционира като публично градско пространство.

Сградата е дълга приблизително 430 метра и комбинира стомана, дърво и стъкло. Тя може да приема няколко круизни кораба едновременно, а покривът ѝ е проектиран като естествено продължение на крайбрежната зона.

Архитектурните среди често определят проекта като момент, в който дигиталното проектиране окончателно навлиза в реалното строителство. До края на 90-те години подобни форми съществуват основно като експериментални концепции, но Йокохама доказва, че сложната геометрия може да бъде изградена в реален мащаб и да функционира успешно.

Терминалът печели редица международни отличия, включително награди на RIBA и признание на Венецианското архитектурно биенале.

Днес, близо 20 години след откриването му, проектът остава изключително актуален. Причината е, че много от тенденциите в съвременната архитектура – плавни форми, смесване на инфраструктура и обществено пространство, както и използването на алгоритмично проектиране – вече са стандарт при новите глобални мегапроекти.

Йокохама обаче остава една от сградите, които първи показаха как бъдещето може да изглежда едновременно футуристично и органично.

