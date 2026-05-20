Атанас Славов за промените в правилника на НС: Груба употреба на мнозинството

Това е груба употреба на мнозинството, което така или иначе го има, и няма нужда от подобна демонстрация на власт. Такова мнение изрази депутатът от ПГ на "Демократична България" Атанас Славов по отношение на предложените от управляващите нови правила за правилника на Народното събрание, предаде репортер на ФОКУС.
"Предложенията за съкращаване на сроковете между първо и второ четене са важни, но още по-важно е ограничаването на достъпа до обществена информация - и до доста важна информация, която не може да се получи по реда на парламентарните въпроси, а се предоставя по специален член от правилника на НС, който управляващите искат да ограничат", каза той.
"Когато имаш едно право, избираш как да го упражниш - никога не сме злоупотребявали с тази информация, използвали сме я за важни разследвания и сме огласявали различни проблеми в секторите на управление", допълни депутатът.
По-рано депутатът от "Прогресивна България" Антон Кутев заяви, че това не са нововъведения, тъй като парламентът е работил по тези правила в продължение на 5 години.
"Това е проблем в аргументацията на управляващите, защото сравняват третия мандат на ГЕРБ със сегашната ситуация - това е в техен ущърб - правилата на парламентаризма бяха възстановени през 2021 година, ние се борихме за това", отговори Славов и допълни:
"Парламентът не трябва да бъде обезсмислян и сведен до гумен печат на правителството."
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
14 Последния Софиянец
До коментар #2 от "хехе":И парламента е с отпаднала необходимост.Да се разпусне и спестяваме 300 млн.
17:23 20.05.2026
7 ТОДОР СТОЯНОВ
Коментиран от #18
17:29 20.05.2026
11 ПеПедофил
17:34 20.05.2026
12 Боташа или ботуша на терора
17:41 20.05.2026
13 оня с коня
Коментиран от #28, #33
17:46 20.05.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Парламент
До коментар #7 от "ТОДОР СТОЯНОВ":значи говорилня, т.е. дебати, полемики, спорове и т.н. Затова депутатите имат имунитет, защото говорят неща за които страхливци шушнат.
Коментиран от #30
17:54 20.05.2026
21 славов ИСКА ГРУБО ДА БЪДЕ
17:58 20.05.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Какъв рев в на евро гейтъри
До коментар #1 от "Последния Софиянец":и самият факт че разбират Как се променя ситуацията в световен мащаб и неминуемо и в ръководството на Европейския съюз в Брюксел в лицето на урси и розовите понита предизвиква неистов рев защото Пепе и деберастите си заминават.
Просто нямат шанс горките но това постигнаха след като спечелиха изборите преди години и Кирчо и кокорчо ги вкараха в статуквото на ГЕРБ и ДПС
18:02 20.05.2026
28 Йосарян
До коментар #13 от "оня с коня":Надевай се.ут к0 на пиян х0.й. И да не забравиш да си купиш броеница, че като безработен ще ти е от полза
Коментиран от #31, #34
18:14 20.05.2026
29 Христо Стоянов
До коментар #25 от "Фантомасе,":ЧЕТИ МИ РОМАНИТЕ И ОСОБЕНО ТОВА С КРАСТАВИЦИТЕ, САЛАМА, КРЪВТА, БРАТЧЕТО И ДРУГИ СЮБЛИМНИ МОМЕНТИ !!
18:15 20.05.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Христо Стоянов
До коментар #28 от "Йосарян":Надай се πγтκο на пийjaн xγй
18:19 20.05.2026
33 Точно така
До коментар #13 от "оня с коня":Напълно съгласен с теб. Ще ходят с бъклица и здравец да висят на дувара на Борисов
18:20 20.05.2026
34 оня с коня
До коментар #28 от "Йосарян":Никаква Броеница няма да купувам защото я имам - уникална,не си знае годините.И пак за пореден път такива като тебе ГРУПОВО не сте в час - Не съм Безработен,просто НЕ търся работа щото Приходите от Реституираните ми Земи в Добруджа и Имоти ме удовлетворяват напълно.
Коментиран от #35, #40
18:23 20.05.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
39 !!!
Что,не можете да преглътнете?
Тук вече ще решава народа.
Не Стига,че сте със държавната зарплата,още търсите и комфорта за себе си.
19:16 20.05.2026
40 Йосарян
До коментар #34 от "оня с коня":Тия ги разправяй на бабите пред блока.
19:33 20.05.2026