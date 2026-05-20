Атанас Славов за промените в правилника на НС: Груба употреба на мнозинството

Това е груба употреба на мнозинството, което така или иначе го има, и няма нужда от подобна демонстрация на власт. Такова мнение изрази депутатът от ПГ на "Демократична България" Атанас Славов по отношение на предложените от управляващите нови правила за правилника на Народното събрание, предаде репортер на ФОКУС.

"Предложенията за съкращаване на сроковете между първо и второ четене са важни, но още по-важно е ограничаването на достъпа до обществена информация - и до доста важна информация, която не може да се получи по реда на парламентарните въпроси, а се предоставя по специален член от правилника на НС, който управляващите искат да ограничат", каза той.

"Когато имаш едно право, избираш как да го упражниш - никога не сме злоупотребявали с тази информация, използвали сме я за важни разследвания и сме огласявали различни проблеми в секторите на управление", допълни депутатът.

По-рано депутатът от "Прогресивна България" Антон Кутев заяви, че това не са нововъведения, тъй като парламентът е работил по тези правила в продължение на 5 години.

"Това е проблем в аргументацията на управляващите, защото сравняват третия мандат на ГЕРБ със сегашната ситуация - това е в техен ущърб - правилата на парламентаризма бяха възстановени през 2021 година, ние се борихме за това", отговори Славов и допълни:

"Парламентът не трябва да бъде обезсмислян и сведен до гумен печат на правителството."