Атанас Славов за промените в правилника на НС: Груба употреба на мнозинството

20 Май, 2026 17:20 1 081 40

"Предложенията за съкращаване на сроковете между първо и второ четене са важни, но още по-важно е ограничаването на достъпа до обществена информация - и до доста важна информация, която не може да се получи по реда на парламентарните въпроси, а се предоставя по специален член от правилника на НС, който управляващите искат да ограничат", каза още депутатът от ДБ

Ани Ефремова

Това е груба употреба на мнозинството, което така или иначе го има, и няма нужда от подобна демонстрация на власт. Такова мнение изрази депутатът от ПГ на "Демократична България" Атанас Славов по отношение на предложените от управляващите нови правила за правилника на Народното събрание, предаде репортер на ФОКУС.

"Предложенията за съкращаване на сроковете между първо и второ четене са важни, но още по-важно е ограничаването на достъпа до обществена информация - и до доста важна информация, която не може да се получи по реда на парламентарните въпроси, а се предоставя по специален член от правилника на НС, който управляващите искат да ограничат", каза той.

"Когато имаш едно право, избираш как да го упражниш - никога не сме злоупотребявали с тази информация, използвали сме я за важни разследвания и сме огласявали различни проблеми в секторите на управление", допълни депутатът.

По-рано депутатът от "Прогресивна България" Антон Кутев заяви, че това не са нововъведения, тъй като парламентът е работил по тези правила в продължение на 5 години.

"Това е проблем в аргументацията на управляващите, защото сравняват третия мандат на ГЕРБ със сегашната ситуация - това е в техен ущърб - правилата на парламентаризма бяха възстановени през 2021 година, ние се борихме за това", отговори Славов и допълни:

"Парламентът не трябва да бъде обезсмислян и сведен до гумен печат на правителството."


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    27 3 Отговор
    Вече сме президентска република.Парламента е излишен разход за 300 млн.

    Коментиран от #24

    17:23 20.05.2026

  • 2 хехе

    43 3 Отговор
    Отпадналата необходимост пак реве на умряло.

    Коментиран от #3

    17:23 20.05.2026

  • 3 Последния Софиянец

    23 5 Отговор

    До коментар #2 от "хехе":

    И парламента е с отпаднала необходимост.Да се разпусне и спестяваме 300 млн.

    17:23 20.05.2026

  • 4 Мииии

    21 5 Отговор
    Нали искахте нови избори и се предлагахте на Рублен. Ето ви нови избори и сега олелее

    17:25 20.05.2026

  • 5 Тоз олюпен те

    24 2 Отговор
    стис,защо философства

    17:27 20.05.2026

  • 6 Типично

    6 22 Отговор
    за това мнозинство ! Срам !

    17:29 20.05.2026

  • 7 ТОДОР СТОЯНОВ

    31 3 Отговор
    РАБОТА ТРЯБВА...НЕ ДУМИ!!!ВАС ВСИЧКИТЕ ВИ ИСКАМ ТИХИЧКИ...БЕЗДАРНИЦИ!!!

    Коментиран от #18

    17:29 20.05.2026

  • 8 обективен

    34 4 Отговор
    Искате пак да правите циркове както в предишното НС. . А по принцип с тези реплики , дуплики ,и други ..ки си избивате комплексите , и за два лв. работа не сте свършили ,а получавате хиляди за тоз де вее !!

    17:30 20.05.2026

  • 9 Пич

    27 4 Отговор
    Славов!!! Добре ще е Кокорчо да ви проведе семинар на тема - Как се правят цугтромбони !!!

    17:31 20.05.2026

  • 10 Абе

    31 4 Отговор
    Вие - петроханците опорочихте Конституцията и замълчете б-к-уци

    17:32 20.05.2026

  • 11 ПеПедофил

    19 3 Отговор
    Друго си е по един месец преди избори и два месеца след избори да си лапаме заплати без да вършим нищо! Гарантирано от Сглобката! Пък вий са радвайте че осигурихме няколко стотин хиляди за децата с увреждания.

    17:34 20.05.2026

  • 12 Боташа или ботуша на терора

    8 11 Отговор
    Боже, Божеее...докъде ни докараха крадците на Боташа да почна да цъкам положителни оценки на боклуци като фантомаса на безправието от НПО сектата педрохан!

    17:41 20.05.2026

  • 13 оня с коня

    7 12 Отговор
    ПП/ДБ се възмущават открито от Управлението на Радев.Възраждане негодуват от Политиката на Управляващите.Синдикатите заплашват с Протестни действия...Да е чул някой Лоша дума към Правителството от Борисов и Пеевскси?Няма и да чуе - те си стоят кротко в НС,прехвърлят Зрънцата на Броениците си и се подсмихват Дискретночакайки Момента когато Радев ще се Сгромоляса със същия Тътен,с който дойде и на власт.И пак ще дойдат Избори и то доста скоро,и пак ще има Възгласи "Никога повече ГЕРБ",но ВОТЪТ на Гласоподавателите ще показва точно обратното.Мдааа...

    Коментиран от #28, #33

    17:46 20.05.2026

  • 14 Мощен

    13 2 Отговор
    Нов мощен залп в зурлите на центаджиите

    17:48 20.05.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Господин Славов

    2 16 Отговор
    сезирайте конституционния съд. Това е суспендиране на парламентаризма. Това е военна диктатура на малоумници.

    17:50 20.05.2026

  • 17 Неви е удобно нещо, не зависи нищо от ва

    17 2 Отговор
    Тоя е на празен плевник, покрив не му трябва.

    17:50 20.05.2026

  • 18 Парламент

    4 4 Отговор

    До коментар #7 от "ТОДОР СТОЯНОВ":

    значи говорилня, т.е. дебати, полемики, спорове и т.н. Затова депутатите имат имунитет, защото говорят неща за които страхливци шушнат.

    Коментиран от #30

    17:54 20.05.2026

  • 19 газо

    15 1 Отговор
    Какво ще ви слушаме бе убитак!? 30 и кусур г. нищо не направихте...м......та ви!

    17:54 20.05.2026

  • 20 Стига

    10 2 Отговор
    Вие сте петроханска секта с отпаднала необходимост! Точка!

    17:56 20.05.2026

  • 21 славов ИСКА ГРУБО ДА БЪДЕ

    5 0 Отговор
    УПОТРЕБЕН В ИЗТОЧНА АНАДОЛА ОТ МАНАФИОТИТЕ ТАМ ЗА ДА СЕ ОЦЪКЛИ ОЩЕ !

    17:58 20.05.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Ежко

    7 1 Отговор
    Упс....А помните ли,когато режете правомощията на Президента?Тогава не бяхте възмутени,а?Боли ли сега?

    18:02 20.05.2026

  • 24 Какъв рев в на евро гейтъри

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    и самият факт че разбират Как се променя ситуацията в световен мащаб и неминуемо и в ръководството на Европейския съюз в Брюксел в лицето на урси и розовите понита предизвиква неистов рев защото Пепе и деберастите си заминават.
    Просто нямат шанс горките но това постигнаха след като спечелиха изборите преди години и Кирчо и кокорчо ги вкараха в статуквото на ГЕРБ и ДПС

    18:02 20.05.2026

  • 25 Фантомасе,

    6 1 Отговор
    от петроханската НПО секта ППДБ щяхте да чегъртате Тиквата и Прасето. Вместо това ги изпрахте, върнахте ги на власт и им седнахте в скута. Вие сте най-големите виновници новото старо зло Боташ да вземе цялата власт!

    Коментиран от #29

    18:04 20.05.2026

  • 26 костадинов

    3 0 Отговор
    комуни зъм,братя,комуни зъммммм!

    18:05 20.05.2026

  • 27 Христо Стоянов

    1 1 Отговор
    Помащката кръв е бела, както писах в романите ми, затова вие гяхвурите не я виждате как е обляла тиквата на Ананас Славов.

    18:12 20.05.2026

  • 28 Йосарян

    1 2 Отговор

    До коментар #13 от "оня с коня":

    Надевай се.ут к0 на пиян х0.й. И да не забравиш да си купиш броеница, че като безработен ще ти е от полза

    Коментиран от #31, #34

    18:14 20.05.2026

  • 29 Христо Стоянов

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "Фантомасе,":

    ЧЕТИ МИ РОМАНИТЕ И ОСОБЕНО ТОВА С КРАСТАВИЦИТЕ, САЛАМА, КРЪВТА, БРАТЧЕТО И ДРУГИ СЮБЛИМНИ МОМЕНТИ !!

    18:15 20.05.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Христо Стоянов

    1 2 Отговор

    До коментар #28 от "Йосарян":

    Надай се πγтκο на пийjaн xγй

    18:19 20.05.2026

  • 32 ТОДОР СТОЯНОВ

    1 0 Отговор
    ЦИГАНИН

    Коментиран от #36

    18:19 20.05.2026

  • 33 Точно така

    3 1 Отговор

    До коментар #13 от "оня с коня":

    Напълно съгласен с теб. Ще ходят с бъклица и здравец да висят на дувара на Борисов

    18:20 20.05.2026

  • 34 оня с коня

    0 2 Отговор

    До коментар #28 от "Йосарян":

    Никаква Броеница няма да купувам защото я имам - уникална,не си знае годините.И пак за пореден път такива като тебе ГРУПОВО не сте в час - Не съм Безработен,просто НЕ търся работа щото Приходите от Реституираните ми Земи в Добруджа и Имоти ме удовлетворяват напълно.

    Коментиран от #35, #40

    18:23 20.05.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 ВИЕ ОТ "ПЕТРОХАНСКАТА СЕКТА"

    2 2 Отговор
    ДОКАРАХТЕ "ФАШИСТКАТА ХУНТА" НА ЧОРАПА, А .................... СЕГА РЕВЕТЕ, ЧЕ "ОТНЕМАЛ ПРАВА" ...................... ТОВА Е ОЩЕ НАЧАЛОТО, ЩЕ ВИДИТЕ ПОСЛЕ .................... НА КАКВО Е СПОСОБНА "ЧЕРВЕНАТА ФАШИСТКА ХУНТА" ................... УПРАВЛЯВАНА ОТ "КГБ" ГЕНЕРАЛИ .................... ФАКТ !

    18:32 20.05.2026

  • 38 Мачо Пичо

    2 1 Отговор
    Наско оти не се фане за палците на краката?

    18:49 20.05.2026

  • 39 !!!

    0 0 Отговор
    Не се косете,-народа делегира своята воля на ПГ.
    Что,не можете да преглътнете?
    Тук вече ще решава народа.
    Не Стига,че сте със държавната зарплата,още търсите и комфорта за себе си.

    19:16 20.05.2026

  • 40 Йосарян

    0 0 Отговор

    До коментар #34 от "оня с коня":

    Тия ги разправяй на бабите пред блока.

    19:33 20.05.2026

