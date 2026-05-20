Сближаване на позициите! Петер Мадяр е готов за среща с Володимир Зеленски

Унгарският премиер Петер Мадяр може да се срещне с украинския президент Володимир Зеленски през юни, ако бъде постигнато споразумение за правата на унгарското малцинство в Украйна, съобщава Ройтерс.
Той направи кратък коментар по време на визитата си в Полша. Мадяр се надява, че ще помогне за възстановяване на връзките с блока, които бяха обтегнати от враждебността на предшественика му Виктор Орбан към Украйна и топлите отношения с Русия.
Макар и да възприема по-малко конфронтационен подход към Киев, той твърди, че напредъкът по отношение на правата на около 150 000 етнически унгарци в Украйна да използват родния си език е от съществено значение, за да се съгласи Будапеща с присъединяването на Украйна към Европейския съюз.
"Наистина се надявам, че тези преговори ще приключат бързо и успешно. Тогава бихме могли да се срещнем с президента Зеленски някъде в началото на юни в Берегшаш", посочи Мадяр.
Киев и Будапеща започнаха онлайн консултации по темата за правата на унгарското малцинство в Украйна.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
17:10 20.05.2026
2 Зеленски
17:11 20.05.2026
3 зеле белоносо
Абе ти да не си копейка бе? Абе що ли се разправям с теб, ами не ти пратя хора, бездруго знаем къде живеят децата ти...
17:16 20.05.2026
4 хехе
17:20 20.05.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Горски
Коментиран от #10, #15, #22
17:28 20.05.2026
8 Развитие
17:28 20.05.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ
17:38 20.05.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Добри новини
Унгария заявява, че е готова да наложи санкции срещу руския патриарх Кирил. Тази седмица посланиците на ЕС ще обсъдят пакет от „мини“ санкции, които ще бъдат насочени към около десет души, преди това защитени от правителството на ватенката Орбан.
Путин не успя да постигне споразумение със Си Дзинпин за стартиране на газопровода „Силата на Сибир 2“.
17:54 20.05.2026
14 ТЪП МАДЖАР
17:55 20.05.2026
15 Клоуна пусин 🤡💩
До коментар #7 от "Горски":Президент Зеленски е бивш комик, който забавляваше украинци и рушляци, но трябва да се признае таланта на Пусин, който успя да разсмее целия свят.
Коментиран от #24
17:57 20.05.2026
16 Пусин е най-npoZтото жуже на света
То толкова npocт, че чак нашите милиционери и фатмаци са като академици пред кремълския престъпник
18:00 20.05.2026
17 Унгарците
Ще си върнат закарптието без война !!!
18:09 20.05.2026
18 АЙДЕЕЕ ОЩЕ ЕДИН НА
18:13 20.05.2026
19 хаспелге
18:18 20.05.2026
20 Зеленото:
18:27 20.05.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Пиночет
До коментар #7 от "Горски":С две думи палячовската Гомнорусия става Москалия вече, защото Москала е по-евтин от чувала, а и Путин,ще изтъргува Русия на Китай!
18:31 20.05.2026
23 КЬОРАВИЯ
УНГАРЦИТЕ ЩЕ ГОВОРЯТ НА УНГАРСКИ
А МЕСТНИТЕ ЕЗИКОВИ ПАТРУЛИ КО ША ПРАЯТ
МАЙ ША ТРЯБВА ПЪРВО ДА НАУЧАТ КАК Е МАЙКАТА НА УНГАРСКИ
18:32 20.05.2026
24 Лука
До коментар #15 от "Клоуна пусин 🤡💩":Трябва да си сериозно деформиран за да се смееш на пусин и жертвите му
19:37 20.05.2026