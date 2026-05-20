Сближаване на позициите! Петер Мадяр е готов за среща с Володимир Зеленски
20 Май, 2026 17:09 915 24

Киев и Будапеща започнаха онлайн консултации по темата за правата на унгарското малцинство в Украйна

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Reuters Reuters

Унгарският премиер Петер Мадяр може да се срещне с украинския президент Володимир Зеленски през юни, ако бъде постигнато споразумение за правата на унгарското малцинство в Украйна, съобщава Ройтерс.

Той направи кратък коментар по време на визитата си в Полша. Мадяр се надява, че ще помогне за възстановяване на връзките с блока, които бяха обтегнати от враждебността на предшественика му Виктор Орбан към Украйна и топлите отношения с Русия.

Макар и да възприема по-малко конфронтационен подход към Киев, той твърди, че напредъкът по отношение на правата на около 150 000 етнически унгарци в Украйна да използват родния си език е от съществено значение, за да се съгласи Будапеща с присъединяването на Украйна към Европейския съюз.

"Наистина се надявам, че тези преговори ще приключат бързо и успешно. Тогава бихме могли да се срещнем с президента Зеленски някъде в началото на юни в Берегшаш", посочи Мадяр.

Киев и Будапеща започнаха онлайн консултации по темата за правата на унгарското малцинство в Украйна.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    12 6 Отговор
    И двамата са евреи .Ще се разберат в Синагогата.

    17:10 20.05.2026

  • 2 Зеленски

    12 5 Отговор
    Закарпатието няма стратегическо значение, вземайте си го.

    17:11 20.05.2026

  • 3 зеле белоносо

    0 9 Отговор
    Кви права бе, кого ще товарим в бусовете за пушечно месо ако почнем да раздаваме права?!?
    Абе ти да не си копейка бе? Абе що ли се разправям с теб, ами не ти пратя хора, бездруго знаем къде живеят децата ти...

    17:16 20.05.2026

  • 4 хехе

    7 6 Отговор
    Странна работа когато Орбан искаше да се разберат за унгарското малцинство зеления се правеше на разсеян, та това свързано ли е с един милиарди които Пешо маджарина няма да блокира, но няма и да изплаща за разлика от нас.

    17:20 20.05.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Горски

    16 8 Отговор
    Едва ли има разумен човек, който да не е наясно, че от зеленски нищо не зависи. Украйна отдавна бе превзета, съответните пионки като въпросния - инсталирани, зомбирани, наркоманизирани и инструктирани. Как го допуснаха това през всичките тези години още от съветски времена руснаци и украинци, те си знаят. Киевският клаун знае че ако войната спре, ще плати с живота си за убитите украинци и загубените територии. Затова и си съчинява някакви "успехи" които съществуват единствено в неговата куха лейка. ВСУ не могат да се справят с дезертьорите, киевската банда разчита на заградителни отряди. В Украйна имаше проучвания за подкрепата за войната и все по малко украинци искат продължаване на военните действия. САЩ над 90% орязаха доларчетата, Дания - след корупционния скандал и тя спра половин милирд евра помощ. След изборите в Англия и смазващата победа на Фарадж и тя оряза над 90%. ЕС - все още не може да стъкми МАКРО финансовата си рамка за третия програмен период. И отлага за Н плюс първи път 90 милиардния заем. Както е казал нашият народ: "Гладна кокошка просо сънува", та и приказките на зеления. Подготовката на северната руска офанзива върви към своя край. По същия начин Жуков през Втората световна война е хванал в клещи швабите в Сталинград. Явно надрусаният вече халюцинира. Скоро ще запее друга песен - на колене върху килимчето на Путин. КАКЪВ президент е тоя надрусан нещастник с изтекъл мандат?! Комедиант-клоун, полезния шут на нагло саксонските булдоци!

    Коментиран от #10, #15, #22

    17:28 20.05.2026

  • 8 Развитие

    3 3 Отговор
    Пешо Маджара се развива !

    17:28 20.05.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ

    6 9 Отговор
    Който разбрал, разбрал.

    17:38 20.05.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Добри новини

    6 8 Отговор
    Петер Мадяр заяви в Полша, че Украйна има право да се защитава от агресора с всички налични методи и да получи силни гаранции за сигурност, а не такива, като Будапещенския меморандум от 1994 г.

    Унгария заявява, че е готова да наложи санкции срещу руския патриарх Кирил. Тази седмица посланиците на ЕС ще обсъдят пакет от „мини“ санкции, които ще бъдат насочени към около десет души, преди това защитени от правителството на ватенката Орбан.

    Путин не успя да постигне споразумение със Си Дзинпин за стартиране на газопровода „Силата на Сибир 2“.

    17:54 20.05.2026

  • 14 ТЪП МАДЖАР

    8 7 Отговор
    НАВЕДИ СЕ ПО ДОБРЕ ,ЧЕ ЗЕЛЕНСКИ УБАВИЧКО ДА ТИ ГО ВТЪКНЕ.

    17:55 20.05.2026

  • 15 Клоуна пусин 🤡💩

    6 11 Отговор

    До коментар #7 от "Горски":

    Президент Зеленски е бивш комик, който забавляваше украинци и рушляци, но трябва да се признае таланта на Пусин, който успя да разсмее целия свят.

    Коментиран от #24

    17:57 20.05.2026

  • 16 Пусин е най-npoZтото жуже на света

    7 10 Отговор
    Бакшиша Путлер успя за 25 г. да съсипе една империя. За това се изисква голям талант.
    То толкова npocт, че чак нашите милиционери и фатмаци са като академици пред кремълския престъпник

    18:00 20.05.2026

  • 17 Унгарците

    3 1 Отговор
    Са Мъдри !!!
    Ще си върнат закарптието без война !!!

    18:09 20.05.2026

  • 18 АЙДЕЕЕ ОЩЕ ЕДИН НА

    2 4 Отговор
    Хранилката за евро парите. Много станаха и има вероятност да се скарат

    18:13 20.05.2026

  • 19 хаспелге

    0 0 Отговор
    Пледира: 2 за лев и 1 бакшиш.

    18:18 20.05.2026

  • 20 Зеленото:

    1 2 Отговор
    Чакай братко МЪдяр, да доживея до юни.. Че с този начин на живот..

    18:27 20.05.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Пиночет

    1 3 Отговор

    До коментар #7 от "Горски":

    С две думи палячовската Гомнорусия става Москалия вече, защото Москала е по-евтин от чувала, а и Путин,ще изтъргува Русия на Китай!

    18:31 20.05.2026

  • 23 КЬОРАВИЯ

    2 1 Отговор
    И КЪДЕ ВИДЯХТЕ СБЛИЖАВАНЕ
    УНГАРЦИТЕ ЩЕ ГОВОРЯТ НА УНГАРСКИ
    А МЕСТНИТЕ ЕЗИКОВИ ПАТРУЛИ КО ША ПРАЯТ
    МАЙ ША ТРЯБВА ПЪРВО ДА НАУЧАТ КАК Е МАЙКАТА НА УНГАРСКИ

    18:32 20.05.2026

  • 24 Лука

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Клоуна пусин 🤡💩":

    Трябва да си сериозно деформиран за да се смееш на пусин и жертвите му

    19:37 20.05.2026

