Сближаване на позициите! Петер Мадяр е готов за среща с Володимир Зеленски

Унгарският премиер Петер Мадяр може да се срещне с украинския президент Володимир Зеленски през юни, ако бъде постигнато споразумение за правата на унгарското малцинство в Украйна, съобщава Ройтерс.

Той направи кратък коментар по време на визитата си в Полша. Мадяр се надява, че ще помогне за възстановяване на връзките с блока, които бяха обтегнати от враждебността на предшественика му Виктор Орбан към Украйна и топлите отношения с Русия.

Макар и да възприема по-малко конфронтационен подход към Киев, той твърди, че напредъкът по отношение на правата на около 150 000 етнически унгарци в Украйна да използват родния си език е от съществено значение, за да се съгласи Будапеща с присъединяването на Украйна към Европейския съюз.

"Наистина се надявам, че тези преговори ще приключат бързо и успешно. Тогава бихме могли да се срещнем с президента Зеленски някъде в началото на юни в Берегшаш", посочи Мадяр.

Киев и Будапеща започнаха онлайн консултации по темата за правата на унгарското малцинство в Украйна.