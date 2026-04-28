Офисите продължават да са атрактивна инвестиция

Пловдивският офис пазар демонстрира стабилност и устойчивост през 2025 г., като общият обем на офис площите клас A и B достига 290 300 кв.м. Това се посочва в най-новия доклад на консултантската компания Colliers International. Свободните площи продължават да намаляват и достигат до 7.8% – най-ниското ниво от 2019 г., движени основно от силното търсене в ИТ и аутсорсинг сектора, които формират над 70% от усвояването през последните две години. Наемните нива се повишиха до 11 евро/кв.м за клас A и 6 евро/кв.м за клас B. В същото време пазарът запазва активен строително-инвестиционен интерес, като 43 200 кв.м – предимно клас A – са в процес на изграждане, което подчертава доверието в развитието на бизнес средата в Пловдив.

Пазарът на съвременни офис площи във Варна отбелязва лек ръст през 2025 г. и началото на 2026 г., като общият обем достига 277 100 кв.м, подкрепен от завършването на една малка офис сграда през 2025 г. и още една през първото тримесечие на 2026 г. Свободните площи продължава да намаляват и достигат рекордно ниските 4.2%, спрямо 10.6% в края на 2024 г., което подчертава стабилното търсене и ограниченото предлагане. През последните две години почти половината от търсенето идва от компании в индустриалния и енергийния сектор, следвани от фирми, предлагащи професионални услуги, ИТ сектора и логистични оператори.

Ограниченото предлагане доведе до повишение на наемите до 10 евро/кв.м за клас A и около 6 евро/кв.м за клас B. В момента във Варна се изграждат 17 200 кв.м офис площи, а през 2026 г. се очаква началото на строежа на още значими проекти, което сигнализира за възобновена инвестиционна активност и засилен интерес към предлагането на нови, по-висококачествени офис сгради на пазара.

Пазарът на модерни офис площи в Бургас традиционно изостава, спрямо Пловдив и Варна, като общото предлагате възлиза на 92 000 кв.м и не отчита нови завършени сгради през 2025 г. и началото на 2026 г. Свободните площи остават сравнително високи – 15%, като по-голямата част от свободните площи са концентрирани в един проект. През последните две години сорсинг компаниите формират най-голям дял от търсенето – 53%, последвани от фирми в сферата на професионалните услуги и телекомуникациите. Наемните нива се движат в унисон с националните тенденции, отбелязвайки лек ръст до 9 евро/кв.м за клас A и 5.50 евро/кв.м за клас B.

В краткосрочен план Colliers очаква наемните нива в основните регионални пазари да останат стабилни, с потенциален ръст при първокласните проекти, където свободните площи са минимални, докато при по-старите сгради вероятно ще бъдат под натиск.

Интересът към градове извън трите най-големи регионални пазара постепенно се увеличава, като те имат потенциал да се превърнат в нови офис хъбове в средносрочен план, особено ако местните администрации предложат адекватни

стимули за привличане на инвеститори и наематели.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg