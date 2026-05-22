Правосъдният министър: Сарафов да прояви чест и да се оттегли от съдебната система

Считам, че в прокуратурата работят доста достойни хора, и прокурори, и следователи, които разполагат с професионален интегритет и които вършат ежедневната си работа, и те трябва да бъдат подкрепени. Хора, които много дълго са упражнявали функциите на съдебна номенклатура, не трябва да тежат с присъствието си върху магистратите, които всеки ден отиват на работа, всеки ден изнасят тежестта на обвинението като господари на досъдебното производство. Не бих призовал г-н Сарафов да се оттегли от тази съдебна система, но ще го поздравя, ако го направи. Това каза пред журналисти в кулоарите на парламента министърът на правосъдието Николай Найденов.

Борбата със задкулисието и нерегламентираните влияния трябва да започне оттам, поради което се надявам той да прояви достатъчно чест и да вземе решенията, така че да освободи прокуратурата и хората, които застават зад него от присъствието си, заяви Найденов.

Не знам колко още законодателни промени трябва да предложим, за да се справим с тази ситуация, но колкото е необходимо, ще го предложим, посочи правосъдният министър.

Попитан какво ще направи, ако Сарафов не си тръгне сам от съдебната система, той каза: "Аз вече го правя, продължаваме с процедурата за неговото дисциплинарно освобождаване".