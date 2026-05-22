Правосъдният министър: Сарафов да прояви чест и да се оттегли от съдебната система

Считам, че в прокуратурата работят доста достойни хора, и прокурори, и следователи, които разполагат с професионален интегритет и които вършат ежедневната си работа, и те трябва да бъдат подкрепени. Хора, които много дълго са упражнявали функциите на съдебна номенклатура, не трябва да тежат с присъствието си върху магистратите, които всеки ден отиват на работа, всеки ден изнасят тежестта на обвинението като господари на досъдебното производство. Не бих призовал г-н Сарафов да се оттегли от тази съдебна система, но ще го поздравя, ако го направи. Това каза пред журналисти в кулоарите на парламента министърът на правосъдието Николай Найденов.
Борбата със задкулисието и нерегламентираните влияния трябва да започне оттам, поради което се надявам той да прояви достатъчно чест и да вземе решенията, така че да освободи прокуратурата и хората, които застават зад него от присъствието си, заяви Найденов.
Не знам колко още законодателни промени трябва да предложим, за да се справим с тази ситуация, но колкото е необходимо, ще го предложим, посочи правосъдният министър.
Попитан какво ще направи, ако Сарафов не си тръгне сам от съдебната система, той каза: "Аз вече го правя, продължаваме с процедурата за неговото дисциплинарно освобождаване".
3 аре с ваште словоизлиянип
спираш му заплатката и приключвате
като ще правите нещо
обявявате референдум дали народа иска таз съдебна власт
като не я иска я назначавате честни хора
11:09 22.05.2026
Пратете го в някоя " селска прокуратура" да "оправя овцете" , ...
без келепир магистрат като него , сам ще се откаже!
С тяхните камъни по тяхните глави!!!
До коментар #6 от "Сила":сериозно ли е? Къде има инфо?
2/3 сами ще се откажат
15 Как би могъл да знаеш
Да! Между сдиите, прокурорите и следователите има много по- достойни хора от теб, които биха се справили на този пост!
Не виждам никаква концепция за затворите! А? Те са ти в ресора!
Ама ти откъде да знаеш?
17 Смяташ !
След като Там са настанени !
Хора със Сбъркани Представи !
Относно Това !
Кое Е Законно !
И Кое Не !
18 Можете да Го Турите !
До коментар #1 от "Гост":Можете да Го Турите !
И За Прокурор !
22 Ти да видиш
Ако ли не - направете закон за (срещу) човека, отново.
НЕ...КА...ДЪР....НИЦИ.
Друг е въпросът защо министърът, който е най-отгоре в държавата, излиза с призиви към Сарафов да се оттеглел, а не вземе законовите мерки за отстраняването му и принуждаването му да поеме съдебна отговорност за деянията си, както си му е редът.
Такива инициативи от страна на министъра са прах в очите, несъстоятелни и всъщност обидни към народа. Особено след вчерашната новина за присъдата на Петьо Еврото.
Нямаме нужда от празни популистки приказки и безсмислени медийни изяви, а от реални действия и резултати.
