Новини
България »
Правосъдният министър: Сарафов да прояви чест и да се оттегли от съдебната система

Правосъдният министър: Сарафов да прояви чест и да се оттегли от съдебната система

22 Май, 2026 11:04 1 151 28

  • николай найденов-
  • сарафов-
  • оттегляне

Хора, които много дълго са упражнявали функциите на съдебна номенклатура, не трябва да тежат с присъствието си върху магистратите, които всеки ден отиват на работа, всеки ден изнасят тежестта на обвинението като господари на досъдебното производство

Правосъдният министър: Сарафов да прояви чест и да се оттегли от съдебната система - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Считам, че в прокуратурата работят доста достойни хора, и прокурори, и следователи, които разполагат с професионален интегритет и които вършат ежедневната си работа, и те трябва да бъдат подкрепени. Хора, които много дълго са упражнявали функциите на съдебна номенклатура, не трябва да тежат с присъствието си върху магистратите, които всеки ден отиват на работа, всеки ден изнасят тежестта на обвинението като господари на досъдебното производство. Не бих призовал г-н Сарафов да се оттегли от тази съдебна система, но ще го поздравя, ако го направи. Това каза пред журналисти в кулоарите на парламента министърът на правосъдието Николай Найденов.

Борбата със задкулисието и нерегламентираните влияния трябва да започне оттам, поради което се надявам той да прояви достатъчно чест и да вземе решенията, така че да освободи прокуратурата и хората, които застават зад него от присъствието си, заяви Найденов.

Не знам колко още законодателни промени трябва да предложим, за да се справим с тази ситуация, но колкото е необходимо, ще го предложим, посочи правосъдният министър.

Попитан какво ще направи, ако Сарафов не си тръгне сам от съдебната система, той каза: "Аз вече го правя, продължаваме с процедурата за неговото дисциплинарно освобождаване".


България
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 21 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    14 0 Отговор
    ....и пепчо еврото да се предаде и да каже, че е виновен

    Коментиран от #18

    11:09 22.05.2026

  • 2 Анджо

    4 4 Отговор
    Много ясно,че трябва да се оттегли от съдебната система, защо ли, ами защото и той ще им гледа сеира от близо и ще разкрива далаверите на другата мафия. Тоя се прави на много честна.

    11:09 22.05.2026

  • 3 аре с ваште словоизлиянип

    9 1 Отговор
    и тоз се стресна
    спираш му заплатката и приключвате

    като ще правите нещо
    обявявате референдум дали народа иска таз съдебна власт
    като не я иска я назначавате честни хора

    11:09 22.05.2026

  • 4 СДС

    6 0 Отговор
    Стани Да Седна

    11:11 22.05.2026

  • 5 Само с предложение ...

    6 2 Отговор
    няма да мине , иска се сериозен "инструмент" за отказване !
    Пратете го в някоя " селска прокуратура" да "оправя овцете" , ...
    без келепир магистрат като него , сам ще се откаже!
    С тяхните камъни по тяхните глави!!!

    11:13 22.05.2026

  • 6 Сила

    13 1 Отговор
    Какво става с брата на Рая Назарян заловен вчера във Варна с килограми фентанил ...?!?

    Коментиран от #12

    11:14 22.05.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 СТИГА П€ Д€ рад€в щини!

    5 2 Отговор
    ПБ- ПРО $Т БО(га)ТАШ; ПБ-ПЛАЩАМ€ НА "БОТАШ"; ПБ-ПУТИН$КАЯ БОЛГАРИЯ,
    ПБ-ПАРТИЯ БОЛЬШ€ВИКОFF, ПБ- ПЪЛНИ БО КЛУ ЦИ!

    ГОСПОД,ГОСПОД ДА НИ ПАЗИ ОТ Ч€РВ€НИ нато-П€Д€Р . $ТИ!
    СПЕШНО: АНТИ-КОМУНИ$ТИЧ€$КА РЕВОЛЮЦИЯ! НОВА КОНСТИТУЦИЯ!
    ЛУСТРАЦИЯ! ЛУСТРАЦИЯ! ДА СПАСИМ БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ!
    НОВ НАРОДЕН СЪД, фат ма ка ОСЪДЕН ПРЪВ!
    81г. КОМУНИЗЪМ И К А Р М А З Ъ фат ма ци-Глу па ци СТИГАТ! СТИГАТ!

    11:16 22.05.2026

  • 10 Ръка за ръка

    1 1 Отговор
    Чест, морал, български политик, магистрат.

    11:17 22.05.2026

  • 11 Чакай, чакай

    8 1 Отговор
    малко, не е достатъчно да напусне съдебната система, трябва да понесе съдебна отговорност. Но всички Ние видяхме как завърши делото срещу Пепи-Еврото. Не съм оптимист за някое дело, срещу властващите, което ще завърши с осъдителна присъда.

    11:17 22.05.2026

  • 12 Това

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "Сила":

    сериозно ли е? Къде има инфо?

    11:20 22.05.2026

  • 13 Възрожденец 🇧🇬

    3 0 Отговор
    Цялостен реподбор на хората в съдебната система и силовите ведомства, със задължителен тест за компетентност и лоялност, съпроводен със задължителен полиграф.
    2/3 сами ще се откажат

    11:23 22.05.2026

  • 14 Даа ...

    2 1 Отговор
    Слугата на Цацаров ще прави законодателни промени ?!

    11:24 22.05.2026

  • 15 Как би могъл да знаеш

    4 0 Отговор
    Като никога не си практикувал?!
    Да! Между сдиите, прокурорите и следователите има много по- достойни хора от теб, които биха се справили на този пост!
    Не виждам никаква концепция за затворите! А? Те са ти в ресора!
    Ама ти откъде да знаеш?

    11:26 22.05.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Смяташ !

    3 0 Отговор
    Но Грешиш !

    След като Там са настанени !

    Хора със Сбъркани Представи !

    Относно Това !

    Кое Е Законно !

    И Кое Не !

    11:30 22.05.2026

  • 18 Можете да Го Турите !

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Можете да Го Турите !

    И За Прокурор !

    11:31 22.05.2026

  • 19 Джуджаци

    3 1 Отговор
    Ми идете го арестувайте и го дръжте в ареста три месеца без обвинения и другите жужета ще се поизнервят. Очевидно в бг няма проблеми с незаконните арести.

    11:35 22.05.2026

  • 20 Цървул

    2 0 Отговор
    Нямаш си представа , колко желаещи да са достойни ще изскочат . Досега все се мъчеха , но нещо ги стягаше около сърцето .

    11:41 22.05.2026

  • 21 Цвете

    5 2 Отговор
    КАКВО МУ СЕ МОЛИТЕ? ДВАМА ПОЛИЦАИ ЩЕ ГО ИЗВЕДАТ БАРАБАР СЪС СТОЛА. НАГЛЕЦ ОСТАНА ДО КРАЯ. 🎭🇧🇬🤦‍♂️👨‍🎓🤔😠🚔

    11:42 22.05.2026

  • 22 Ти да видиш

    5 0 Отговор
    Проявете я вие и го махнете законосъобразно.
    Ако ли не - направете закон за (срещу) човека, отново.
    НЕ...КА...ДЪР....НИЦИ.

    11:55 22.05.2026

  • 23 Че от де

    3 0 Отговор
    да я вземе тая чест ?

    11:55 22.05.2026

  • 24 Така

    4 0 Отговор
    с кандърми, ако ще вършите работа.

    12:01 22.05.2026

  • 25 Много наивно

    2 0 Отговор
    Чест и достойнство у Сарафов - вие луди ли сте!?

    12:20 22.05.2026

  • 26 Анонимен

    0 0 Отговор
    Каква чест в този

    12:34 22.05.2026

  • 27 пери

    1 0 Отговор
    Сарафов отдавна е загубил чувство за чест, няма нито интерес за такава проява, нито морала за това.
    Друг е въпросът защо министърът, който е най-отгоре в държавата, излиза с призиви към Сарафов да се оттеглел, а не вземе законовите мерки за отстраняването му и принуждаването му да поеме съдебна отговорност за деянията си, както си му е редът.
    Такива инициативи от страна на министъра са прах в очите, несъстоятелни и всъщност обидни към народа. Особено след вчерашната новина за присъдата на Петьо Еврото.
    Нямаме нужда от празни популистки приказки и безсмислени медийни изяви, а от реални действия и резултати.

    13:04 22.05.2026

  • 28 Каква чест от тия милиционери?

    0 0 Отговор
    Все едно ,че една майка ги е правила всичките.

    13:41 22.05.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове