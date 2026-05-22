Народните представители одобриха нова КПК. Мотивите: България рискува да изгуби милиони евро

22 Май, 2026 10:50 1 237 18

  • народни представители-
  • одобрение-
  • комисия за противодействие на корупцията

Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Народното събрание гласува на първо четене създаването на нова Комисия за противодействие на корупцията, информират от "Фокус". Зад бързината стои твърда финансова логика: България рискува да изгуби стотици милиони евро от европейски средства.

Непосредственият повод е блокираните около 215 млн. евро по Плана за възстановяване и устойчивост - Европейската комисия задържа парите, защото страната не разполага с политически независим антикорупционен орган. Но Брюксел отиде по-далеч: предупреди, че след закриването на предишната комисия може да поиска и връщане на вече изплатени 143 млн. евро, отпуснати именно за тази реформа. Общата сметка при най-лошия сценарий надхвърля 358 млн. евро.

Депутатите скъсиха срока за предложения между двете четения на четири дни - сигнал, че политическата воля за бързо приемане на закона засега е налице.

По законопроекта комисията ще е петчленна, като членовете се излъчват от различни институции - Народното събрание, президента, върховните съдилища и Висшия адвокатски съвет. Мандатът е петгодишен без право на преизбиране, а председателският пост се ротира всяка година чрез жребий - механизъм, целящ да неутрализира политическото влияние върху ръководството.

Правомощията на новия орган са широки: от превенция и анализ на корупционни рискове до активно разследване на подкупи, злоупотреба със служебно положение и пране на пари. Комисията ще проверява имуществени декларации и конфликти на интереси и ще разполага с оперативно-издирвателни и разследващи правомощия.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    5 9 Отговор
    От членството в ЕС губим 130 млрд годишно а те се загрижили за жълти стотинки.

    Коментиран от #2, #6

    10:54 22.05.2026

  • 2 честен ционист

    3 5 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Това са нови цифрови Евраци, които нямат нищо общо по курс със старите. А новата комисия ще е да лови корумпиран Ганчо по улиците и градинките и пълни голямата къща.

    11:02 22.05.2026

  • 3 ИМА НАЧИН, НО СЕ ИСКАТ ТОПКИ!!!

    5 2 Отговор
    Е ми хората, не "пасат мисирките" в ЕО, както ги пасеше "Банкера от Банкя" в НС!!!
    Ми като няма пари от ЕО ,да му национализират Банката !
    ОТ КЪДЕ СА ПАРИТЕ МУ??????
    А на Шиши да му запорират милионите в Дюбай!!!
    Свещенни крави няма , пенсионерите си искат пенсиите!!!

    11:05 22.05.2026

  • 4 тикван чекмеджароф

    1 2 Отговор
    тези мишоци много пък искат


    връщане на вече изплатени 143 млн. евро, отпуснати именно за старите чекмеджета

    11:06 22.05.2026

  • 5 Фори

    2 1 Отговор
    Правомощията на новия орган са широки: от превенция и анализ на корупционни рискове до активно замазване на подкупи, скриване на злоупотреба със служебно положение и пране на пари. Комисията ще унищожава имуществени декларации и няма да намира конфликти на интереси и ще разполага с оперативно-издирвателни и разследващи правомощия , за да мачка опозицията.

    11:14 22.05.2026

  • 6 Кажи честно ... 🤣

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    И това само от кривите краставици. Като включим и Челопеч са около 130 трилиона € на година.

    Коментиран от #15

    11:16 22.05.2026

  • 7 ДоДо

    4 0 Отговор
    Арестуваха брата на Рая Назарян за трафик на фентанил

    Коментиран от #18

    11:18 22.05.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 статистик

    1 1 Отговор
    Против са гласували 13 депутати от ДПС ! Гениално !

    11:21 22.05.2026

  • 10 Верно ли

    3 0 Отговор
    "страната не разполага с политически независим антикорупционен орган" - значи да очакваме зависим орган от брюкселските зелки, който по команда да извива ръцете на българските политици! А този план е заради измисленият от тях Кромид, който какво онщо има с корупцията, като изключим тази на акушерката по същия повод!

    11:22 22.05.2026

  • 11 Стига с тези

    4 1 Отговор
    Глупави планове на исиотските тъпанари в съюза. Това го измислиха, като "обезщетение" за ковида, с който ни тормозеха. А кво са 200 милиона, когато заради тези отпадъци ще платим около 2 милиарда на укра за златни тоалетни на фашисти??? Пълно куку вече е всичко. Системата вече се чупи.

    11:26 22.05.2026

  • 12 Ганя Путинофила

    0 3 Отговор
    Путен няма ли да ни изпрати някоя рубла?

    Коментиран от #14

    11:26 22.05.2026

  • 13 Анонимен

    2 0 Отговор
    Помня как КиКи викаше "за вас го правя" и блокира парите, защото собствената му комисия не го слушкаше.

    11:27 22.05.2026

  • 14 Верно ли

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "Ганя Путинофила":

    И по какъв повод да прати някоя Рубла "Путя"??? Щото си много умен и красив??? :)))

    11:32 22.05.2026

  • 15 Последния Софиянец

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Кажи честно ... 🤣":

    За 20 години в ЕС губим 3 трилиона.

    11:49 22.05.2026

  • 16 Те в Брюксел

    1 0 Отговор
    трева пасат от "независимите органи " ?

    12:02 22.05.2026

  • 17 ПЕЙЧУ Я ЗАКРИ ТОЙ ДА

    0 0 Отговор
    ВРЪЩА ПАРИТЕ ИЛИ ВБЕЛЕНЕ ДОЖИВОТ ИЛИ ПО КИТАЙСКИНА БЕСИЛОТО...

    13:15 22.05.2026

  • 18 независима лаборатория

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "ДоДо":

    ТВА Е СОДА БИКАРБУНАТ..

    13:16 22.05.2026

