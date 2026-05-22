Народните представители одобриха нова КПК. Мотивите: България рискува да изгуби милиони евро

Народното събрание гласува на първо четене създаването на нова Комисия за противодействие на корупцията, информират от "Фокус". Зад бързината стои твърда финансова логика: България рискува да изгуби стотици милиони евро от европейски средства.

Непосредственият повод е блокираните около 215 млн. евро по Плана за възстановяване и устойчивост - Европейската комисия задържа парите, защото страната не разполага с политически независим антикорупционен орган. Но Брюксел отиде по-далеч: предупреди, че след закриването на предишната комисия може да поиска и връщане на вече изплатени 143 млн. евро, отпуснати именно за тази реформа. Общата сметка при най-лошия сценарий надхвърля 358 млн. евро.

Депутатите скъсиха срока за предложения между двете четения на четири дни - сигнал, че политическата воля за бързо приемане на закона засега е налице.

По законопроекта комисията ще е петчленна, като членовете се излъчват от различни институции - Народното събрание, президента, върховните съдилища и Висшия адвокатски съвет. Мандатът е петгодишен без право на преизбиране, а председателският пост се ротира всяка година чрез жребий - механизъм, целящ да неутрализира политическото влияние върху ръководството.

Правомощията на новия орган са широки: от превенция и анализ на корупционни рискове до активно разследване на подкупи, злоупотреба със служебно положение и пране на пари. Комисията ще проверява имуществени декларации и конфликти на интереси и ще разполага с оперативно-издирвателни и разследващи правомощия.