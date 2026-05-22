Народните представители одобриха нова КПК. Мотивите: България рискува да изгуби милиони евро

Народното събрание гласува на първо четене създаването на нова Комисия за противодействие на корупцията, информират от "Фокус". Зад бързината стои твърда финансова логика: България рискува да изгуби стотици милиони евро от европейски средства.
Непосредственият повод е блокираните около 215 млн. евро по Плана за възстановяване и устойчивост - Европейската комисия задържа парите, защото страната не разполага с политически независим антикорупционен орган. Но Брюксел отиде по-далеч: предупреди, че след закриването на предишната комисия може да поиска и връщане на вече изплатени 143 млн. евро, отпуснати именно за тази реформа. Общата сметка при най-лошия сценарий надхвърля 358 млн. евро.
Депутатите скъсиха срока за предложения между двете четения на четири дни - сигнал, че политическата воля за бързо приемане на закона засега е налице.
По законопроекта комисията ще е петчленна, като членовете се излъчват от различни институции - Народното събрание, президента, върховните съдилища и Висшия адвокатски съвет. Мандатът е петгодишен без право на преизбиране, а председателският пост се ротира всяка година чрез жребий - механизъм, целящ да неутрализира политическото влияние върху ръководството.
Правомощията на новия орган са широки: от превенция и анализ на корупционни рискове до активно разследване на подкупи, злоупотреба със служебно положение и пране на пари. Комисията ще проверява имуществени декларации и конфликти на интереси и ще разполага с оперативно-издирвателни и разследващи правомощия.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #2, #6
10:54 22.05.2026
2 честен ционист
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Това са нови цифрови Евраци, които нямат нищо общо по курс със старите. А новата комисия ще е да лови корумпиран Ганчо по улиците и градинките и пълни голямата къща.
11:02 22.05.2026
3 ИМА НАЧИН, НО СЕ ИСКАТ ТОПКИ!!!
Ми като няма пари от ЕО ,да му национализират Банката !
ОТ КЪДЕ СА ПАРИТЕ МУ??????
А на Шиши да му запорират милионите в Дюбай!!!
Свещенни крави няма , пенсионерите си искат пенсиите!!!
11:05 22.05.2026
4 тикван чекмеджароф
връщане на вече изплатени 143 млн. евро, отпуснати именно за старите чекмеджета
11:06 22.05.2026
5 Фори
11:14 22.05.2026
6 Кажи честно ... 🤣
До коментар #1 от "Последния Софиянец":И това само от кривите краставици. Като включим и Челопеч са около 130 трилиона € на година.
Коментиран от #15
11:16 22.05.2026
7 ДоДо
Коментиран от #18
11:18 22.05.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 статистик
11:21 22.05.2026
10 Верно ли
11:22 22.05.2026
11 Стига с тези
11:26 22.05.2026
12 Ганя Путинофила
Коментиран от #14
11:26 22.05.2026
13 Анонимен
11:27 22.05.2026
14 Верно ли
До коментар #12 от "Ганя Путинофила":И по какъв повод да прати някоя Рубла "Путя"??? Щото си много умен и красив??? :)))
11:32 22.05.2026
15 Последния Софиянец
До коментар #6 от "Кажи честно ... 🤣":За 20 години в ЕС губим 3 трилиона.
11:49 22.05.2026
16 Те в Брюксел
12:02 22.05.2026
17 ПЕЙЧУ Я ЗАКРИ ТОЙ ДА
13:15 22.05.2026
18 независима лаборатория
До коментар #7 от "ДоДо":ТВА Е СОДА БИКАРБУНАТ..
13:16 22.05.2026