ФСС твърди, че е предотвратила атака срещу енергиен обект в Краснодарския край

22 Май, 2026 10:59 826 19

  • русия-
  • атака-
  • предотвратила-
  • краснодарски край

Задържан е руски гражданин, за когото Москва твърди, че е свързан с украинското разузнаване

ФСС твърди, че е предотвратила атака срещу енергиен обект в Краснодарския край - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Руската Федерална служба за сигурност (ФСС) заяви, че е осуетила „терористична атака“ срещу енергиен обект в Краснодарска област, организирана от предполагаем агент на украинското разузнаване, съобщи РИА Новости, цитирана от Ройтерс, предава БТА.

Според изявление на службата в град Новоросийск е задържан руски гражданин, роден през 2003 г., който е заподозрян в участие в планирането на атаката.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    7 11 Отговор
    уж и НЕТ а спряха , пак ги бомбят и тероризират...да спрат и телефоните , да останат само радиоточки , може да се получи нещо

    Коментиран от #5, #8

    11:02 22.05.2026

  • 2 Иво

    11 2 Отговор
    Путин вече няма мек изход - трябва да избира между поражение и голяма война!

    Коментиран от #15

    11:08 22.05.2026

  • 3 кака елка пък твърди

    7 3 Отговор
    че е поредния кьорфишек

    Коментиран от #19

    11:11 22.05.2026

  • 4 Реалност

    8 7 Отговор
    „Великият стратег“ и Петър I от Тему вече е изправен пред избор: ужасен край или ужас без край.
    В Пекин окончателно стана ясно, че Русия вече не е самостоятелен център на сила. Тя все повече се превръща в суровинен придатък на Китай, в огромна изтощена територия, която гори хора, пари и бъдеще в една безсмислена война.
    И най-важното: изход вече няма.

    Коментиран от #10

    11:13 22.05.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Владимир Путин, президент

    4 6 Отговор
    Путин👴, ФСБ и ФСС са руската Гордост ☝️

    11:14 22.05.2026

  • 7 ФАКТ

    6 7 Отговор
    Путин - най-големият загу бе нк във Вселената.

    Коментиран от #12

    11:16 22.05.2026

  • 8 "Уж"

    6 4 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    им спрели НЕТА, пък Елка и Ройтерс преписват от руски сайтове.🤣😂🤣😂 Всичко ви е лъжа и измама.

    11:18 22.05.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Владимир Путин, президент

    5 7 Отговор

    До коментар #4 от "Реалност":

    ".. ужасен край или ужас без край..."

    Лично за мен и двете опции са превъзходни !!!
    Все по плану таваришчи, все по плану ☝️👴

    11:18 22.05.2026

  • 11 Берто

    9 5 Отговор
    Размажете и махнете уклайна от картата и вдичко ще се успокои

    Коментиран от #14

    11:20 22.05.2026

  • 12 Това е безспорен

    4 5 Отговор

    До коментар #7 от "ФАКТ":

    Факт.

    11:20 22.05.2026

  • 13 Тодар Живков

    6 7 Отговор
    Има ли другари и другарки по-гламаво племе от руските комунисти?Еми има другари и другарки.Това са българските комунисти!

    11:21 22.05.2026

  • 14 Руснак без крак...

    6 8 Отговор

    До коментар #11 от "Берто":

    Ако махнем Русия ще изчезнат Сибирската язва, Антракса, Чумата и Фашизма ☝️

    11:23 22.05.2026

  • 15 не може да бъде

    6 6 Отговор

    До коментар #2 от "Иво":

    Тази нощ украинците са ударили -към момента -напълно съзнателно- с 4 дрона ученическо общежитие в неголямо градче -засега убити 4 ученика и 17 под развалините!?Вече изобщо не разбирам търпението или може би мазохизма на Путин и руското ръководство!?

    Коментиран от #16, #17

    11:23 22.05.2026

  • 16 Питам

    5 8 Отговор

    До коментар #15 от "не може да бъде":

    Какво правят кадировци в ученическо общежитие?

    11:26 22.05.2026

  • 17 Майор Деянов, на всеки километър

    6 7 Отговор

    До коментар #15 от "не може да бъде":

    "..убити 4 ученика и 17 под развалините!.."

    Аха, верно.....
    Четири ученика с чалми и бради на име Рамзан.
    Други 17 с фамилия Кадиров мрат под развалините 😎

    11:26 22.05.2026

  • 18 Владимир Путин, президент

    3 1 Отговор
    Аз съм най-умнокрасивия президент 👴

    😄😄😄

    11:29 22.05.2026

  • 19 Отреазвяващ

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "кака елка пък твърди":

    Уточни коя е кака ти ,леля ти.

    13:37 22.05.2026

