ФСС твърди, че е предотвратила атака срещу енергиен обект в Краснодарския край

Руската Федерална служба за сигурност (ФСС) заяви, че е осуетила „терористична атака“ срещу енергиен обект в Краснодарска област, организирана от предполагаем агент на украинското разузнаване, съобщи РИА Новости, цитирана от Ройтерс, предава БТА.

Според изявление на службата в град Новоросийск е задържан руски гражданин, роден през 2003 г., който е заподозрян в участие в планирането на атаката.