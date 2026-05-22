Alfa Romeo разработва нов ексклузивен суперкар с висока цена

Stellantis стартира мащабна продуктова офанзива, като поставя основата на амбициозна пътна карта, предвиждаща 110 нови или значително обновени модела в обширното си портфолио до края на 2030 година. За Alfa Romeo този график означава преминаване през сложен еволюционен преход. Ентусиастите, които търсят незабавни заместители на седана Giulia и SUV-а Stelvio, ще трябва да изчакат, тъй като платформите от настоящото поколение ще продължат да се произвеждат още няколко сезона. Зад затворени врати инженерните екипи за разработка са се заровили в мащабна програма за препроектиране, за да гарантират, че техните наследници ще могат гъвкаво да се приспособят към двигатели с вътрешно горене, както и към очакваните електрически варианти.
Докато основната премиум гама запазва курса си, в компактния сегмент се заражда изненадваща игра с обемите. Alfa Romeo активно разработва нов компактен кросоувър, предназначен да се продава редом с настоящия Tonale. Докато от Торино остават мълчаливи относно това как точно този нов модел с висока проходимост ще извоюва своя отличителна пазарна идентичност, стратегическата мотивация от корпоративната централа е ясна, а именно, че Stellantis иска масивно увеличение на продажбите с големи обеми.
За да не си помислят феновете, че марката е заменила изцяло спортната си душа за печалби от кросоувъри, компанията представи Bottega Fuoriserie – ултраексклузивно съвместно предприятие за каросерийно производство, създадено между Alfa Romeo и Maserati специално за изработване на автомобили в изключително малки серии, струващи седемцифрени суми, за най-елитните колекционери в света. Оперираща от Модена, тази специализирана дивизия е създадена, за да превърне в оръжие техническата мощ, стояща зад икони, фокусирани върху пистата, като 33 Stradale и Maserati MCXtrema, обещавайки сурови, изпълнени с емоция машини.
Въпреки че легендарният 33 Stradale технически изчерпа поръчките си преди години, Alfa Romeo все още поддържа този екзотичен модел със среден двигател в актуалния си каталог, което подхранва интензивни спекулации за това какво ще измисли този новосъздаден италиански алианс. Неофициални източници от Италия сочат, че този таен и скъпоструващ проект може да се отклони изцяло от суперколите с твърд покрив.
Текущите слухове сочат, че екипът активно разработва ултра-ексклузивна, модерна версия на емблематичния Spider Duetto, използвайки карбоновата конструкция и архитектурата с отворен покрив на Maserati MC20 Cielo. Каквото и да излезе накрая от това партньорство, то със сигурност ще има астрономическа цена и производствен тираж, запазен за малцина.
1 Единственото
Сегашните ..2020+ зарежи, не си струват коментара
11:25 22.05.2026
4 Сър Мастър Бейтс
До коментар #1 от "Единственото":Абсолютно съгласен. За съжаление няма да се случи. Сега гледах сайта на Алфа за България. Само Джулията ми е интересна, останалите са някакви малки СУВчета с астрономически цени.
12:12 22.05.2026
5 Неясно
До коментар #4 от "Сър Мастър Бейтс":защо едни политици в една евро столица, решиха, че един 3ц 1.2-1.5 мотор ще е по-икономичен от 2.0 (примерно) на 2т купе?. Та това, от 100 нагоре лапа като змей, но дори това не му помага да върви. По ирония на съдбата - с познат имаме еднакви коли, но различни мотори... 2.0 и 3.0 (6-к). Излишно е да казвам, кой е по-икономичен (говорим за 2т кола)
12:26 22.05.2026
6 Сър Мастър Бейтс
До коментар #5 от "Неясно":Тия моторчета са "с един куршум, два заека". От една страна ухажваме Зелените, от друга производителите са на далавера, защото ресурса на малкия двигател е много по-нисък от този на големия. И така - всички с изключение на потребителя са доволни.
12:58 22.05.2026
7 Бобе
13:03 22.05.2026
8 Селянина с колелот
До коментар #1 от "Единственото":Към описаното от теб мога само да добавя и окачване Hydractive ;-)
13:17 22.05.2026