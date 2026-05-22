Alfa Romeo разработва нов ексклузивен суперкар с висока цена

22 Май, 2026 11:07 772 8

Заедно с него ще видим над 100 нови модела от Stellantis

Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Stellantis стартира мащабна продуктова офанзива, като поставя основата на амбициозна пътна карта, предвиждаща 110 нови или значително обновени модела в обширното си портфолио до края на 2030 година. За Alfa Romeo този график означава преминаване през сложен еволюционен преход. Ентусиастите, които търсят незабавни заместители на седана Giulia и SUV-а Stelvio, ще трябва да изчакат, тъй като платформите от настоящото поколение ще продължат да се произвеждат още няколко сезона. Зад затворени врати инженерните екипи за разработка са се заровили в мащабна програма за препроектиране, за да гарантират, че техните наследници ще могат гъвкаво да се приспособят към двигатели с вътрешно горене, както и към очакваните електрически варианти.

Докато основната премиум гама запазва курса си, в компактния сегмент се заражда изненадваща игра с обемите. Alfa Romeo активно разработва нов компактен кросоувър, предназначен да се продава редом с настоящия Tonale. Докато от Торино остават мълчаливи относно това как точно този нов модел с висока проходимост ще извоюва своя отличителна пазарна идентичност, стратегическата мотивация от корпоративната централа е ясна, а именно, че Stellantis иска масивно увеличение на продажбите с големи обеми.

За да не си помислят феновете, че марката е заменила изцяло спортната си душа за печалби от кросоувъри, компанията представи Bottega Fuoriserie – ултраексклузивно съвместно предприятие за каросерийно производство, създадено между Alfa Romeo и Maserati специално за изработване на автомобили в изключително малки серии, струващи седемцифрени суми, за най-елитните колекционери в света. Оперираща от Модена, тази специализирана дивизия е създадена, за да превърне в оръжие техническата мощ, стояща зад икони, фокусирани върху пистата, като 33 Stradale и Maserati MCXtrema, обещавайки сурови, изпълнени с емоция машини.

Въпреки че легендарният 33 Stradale технически изчерпа поръчките си преди години, Alfa Romeo все още поддържа този екзотичен модел със среден двигател в актуалния си каталог, което подхранва интензивни спекулации за това какво ще измисли този новосъздаден италиански алианс. Неофициални източници от Италия сочат, че този таен и скъпоструващ проект може да се отклони изцяло от суперколите с твърд покрив.

Текущите слухове сочат, че екипът активно разработва ултра-ексклузивна, модерна версия на емблематичния Spider Duetto, използвайки карбоновата конструкция и архитектурата с отворен покрив на Maserati MC20 Cielo. Каквото и да излезе накрая от това партньорство, то със сигурност ще има астрономическа цена и производствен тираж, запазен за малцина.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Единственото

    4 0 Отговор
    което искам да видя от Стелантис, и то в Европа е заврущъщането на 4 /6 цилиндрови мотори от 2.0 нагоре. Инак ако искат и 200 модела да вадят, с тези недоразумения под капака, не мисля ще трогнат някой. Да си спомят славните години и модели като 205, 405 (М16), 406 купе, алфа 155/156, Ланча Делта (Интеграле)... Ситроен Фс, Ксантия . ХМ . и т.н.
    Сегашните ..2020+ зарежи, не си струват коментара

    Коментиран от #2, #4, #8

    11:25 22.05.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Сър Мастър Бейтс

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Единственото":

    Абсолютно съгласен. За съжаление няма да се случи. Сега гледах сайта на Алфа за България. Само Джулията ми е интересна, останалите са някакви малки СУВчета с астрономически цени.

    Коментиран от #5

    12:12 22.05.2026

  • 5 Неясно

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Сър Мастър Бейтс":

    защо едни политици в една евро столица, решиха, че един 3ц 1.2-1.5 мотор ще е по-икономичен от 2.0 (примерно) на 2т купе?. Та това, от 100 нагоре лапа като змей, но дори това не му помага да върви. По ирония на съдбата - с познат имаме еднакви коли, но различни мотори... 2.0 и 3.0 (6-к). Излишно е да казвам, кой е по-икономичен (говорим за 2т кола)

    Коментиран от #6

    12:26 22.05.2026

  • 6 Сър Мастър Бейтс

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Неясно":

    Тия моторчета са "с един куршум, два заека". От една страна ухажваме Зелените, от друга производителите са на далавера, защото ресурса на малкия двигател е много по-нисък от този на големия. И така - всички с изключение на потребителя са доволни.

    12:58 22.05.2026

  • 7 Бобе

    1 0 Отговор
    Откакто БМВ и Мерцедес и др.изкупиха на кило италианските инжинери и дизайнери,не очаквайте много.

    13:03 22.05.2026

  • 8 Селянина с колелот

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Единственото":

    Към описаното от теб мога само да добавя и окачване Hydractive ;-)

    13:17 22.05.2026