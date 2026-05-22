Alfa Romeo разработва нов ексклузивен суперкар с висока цена

Stellantis стартира мащабна продуктова офанзива, като поставя основата на амбициозна пътна карта, предвиждаща 110 нови или значително обновени модела в обширното си портфолио до края на 2030 година. За Alfa Romeo този график означава преминаване през сложен еволюционен преход. Ентусиастите, които търсят незабавни заместители на седана Giulia и SUV-а Stelvio, ще трябва да изчакат, тъй като платформите от настоящото поколение ще продължат да се произвеждат още няколко сезона. Зад затворени врати инженерните екипи за разработка са се заровили в мащабна програма за препроектиране, за да гарантират, че техните наследници ще могат гъвкаво да се приспособят към двигатели с вътрешно горене, както и към очакваните електрически варианти.

Докато основната премиум гама запазва курса си, в компактния сегмент се заражда изненадваща игра с обемите. Alfa Romeo активно разработва нов компактен кросоувър, предназначен да се продава редом с настоящия Tonale. Докато от Торино остават мълчаливи относно това как точно този нов модел с висока проходимост ще извоюва своя отличителна пазарна идентичност, стратегическата мотивация от корпоративната централа е ясна, а именно, че Stellantis иска масивно увеличение на продажбите с големи обеми.

За да не си помислят феновете, че марката е заменила изцяло спортната си душа за печалби от кросоувъри, компанията представи Bottega Fuoriserie – ултраексклузивно съвместно предприятие за каросерийно производство, създадено между Alfa Romeo и Maserati специално за изработване на автомобили в изключително малки серии, струващи седемцифрени суми, за най-елитните колекционери в света. Оперираща от Модена, тази специализирана дивизия е създадена, за да превърне в оръжие техническата мощ, стояща зад икони, фокусирани върху пистата, като 33 Stradale и Maserati MCXtrema, обещавайки сурови, изпълнени с емоция машини.

Въпреки че легендарният 33 Stradale технически изчерпа поръчките си преди години, Alfa Romeo все още поддържа този екзотичен модел със среден двигател в актуалния си каталог, което подхранва интензивни спекулации за това какво ще измисли този новосъздаден италиански алианс. Неофициални източници от Италия сочат, че този таен и скъпоструващ проект може да се отклони изцяло от суперколите с твърд покрив.

Текущите слухове сочат, че екипът активно разработва ултра-ексклузивна, модерна версия на емблематичния Spider Duetto, използвайки карбоновата конструкция и архитектурата с отворен покрив на Maserati MC20 Cielo. Каквото и да излезе накрая от това партньорство, то със сигурност ще има астрономическа цена и производствен тираж, запазен за малцина.