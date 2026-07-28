Промяна на гербовия данък би блокирала английския имотен пазар

Британското правителство няма да променя гербовия данък при покупка на имот в предстоящия бюджет, заяви премиерът Анди Бърнам. С това той отхвърли появилите се през почивните дни информации, че налогът може да бъде преразгледан или премахнат.

„Това няма да се случи в следващия бюджет“, каза Бърнам пред Sky News.

Решението е свързано с опасенията, че продължителните спекулации около евентуална реформа могат да блокират активността на жилищния пазар. Подобна ситуация вече е наблюдавана, когато бившият финансов министър Рейчъл Рийвс е обсъждала промени в облагането на имотните сделки.

Според Sky News тогава несигурността е довела до замразяване на пазара за няколко месеца, докато бъде обявено окончателното решение. Именно рискът купувачи и продавачи отново да отложат сделките си е сред причините правителството да изключи промени в краткосрочен план.

Предлага се годишен данък според стойността на имота

Дебатът за по-широка реформа на имотното облагане във Великобритания обаче продължава. Бърнам вече е изразявал подкрепа за предложенията на националната кампания Fairer Share, която настоява местният данък Council Tax и гербовият данък при покупка на имот да бъдат заменени с пропорционален годишен данък върху собствеността.

Предлаганата система предвижда собствениците да плащат ежегодно по 0,48% от стойността на имота. При жилище на стойност 300 000 британски лири това би означавало годишен данък от 1440 лири.

Според организаторите на кампанията около 77% от домакинствата биха били в по-благоприятна позиция при подобна система. За собствениците, чиито задължения нарастват, се предлага увеличението да бъде ограничено до момента на продажбата на имота.

Петиция в подкрепа на реформата вече е събрала 100 000 подписа. Предложението би означавало съществена промяна спрямо действащия модел, при който основната данъчна тежест възниква в момента на покупката на имота.

Гербовият данък ограничава сделките

От портала за имоти Zoopla предупредиха, че гербовият данък все по-често възпира собствениците от преместване.

Изпълнителният директор на компанията Ричард Донъл определи налога като сериозна пречка пред активността на жилищния пазар. По думите му в Южна Англия разходът при покупка често достига петцифрени суми.

Около шест от всеки десет имотни сделки във Великобритания се извършват от хора, които вече притежават жилище. Когато разходите по преместването станат прекалено високи, част от тези сделки не се реализират, особено в региони със слаб ръст на цените.

Проблемът е най-силно изразен в районите със скъпи имоти, където задълженията по гербовия данък могат да достигнат десетки хиляди британски лири.

Засега правителството не е уточнило дали ще разглежда по-мащабна реформа на имотното облагане след следващия бюджет.