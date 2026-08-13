Хонконг усилено продължава да привлича инвестиции в имоти

Инвестициите в търговски недвижими имоти в Хонконг бележат ръст от 129% на годишна база през второто тримесечие на 2026 г., достигайки 3,1 млрд. USD, показват данни на JLL. Това превръща града в най-бързо растящия инвестиционен пазар сред водещите пазари в Азиатско-тихоокеанския регион.

Ръстът изпреварва този в Сингапур, където инвестиционната активност е нараснала със 108%, както и в Австралия, където увеличението е 82%. Основният принос за ускорението в Хонконг е на сделките с търговски и офис имоти.

4,7 млрд. USD инвестиции за шест месеца

За първото полугодие на 2026 г. инвестициите в търговски недвижими имоти в Хонконг са достигнали 4,7 млрд. USD, което представлява увеличение от 90% спрямо същия период на предходната година.

Високият процентен ръст трябва да се разглежда и в контекста на сравнително ниската база от предходната година. Инвеститорите остават селективни и насочват капитали основно към активи, при които очакват по-бързо стабилизиране на доходността.

Сделките с офис имоти подкрепят възстановяването

Офисният сегмент има съществен принос за увеличаването на инвестиционната активност, като част от сделките са свързани с проблемни активи и имоти под управление на кредитори.

Сред по-значимите сделки е придобиването на сградата на 299 Queen’s Road Central на стойност 77,9 млн. USD. Друг пример е офис кулата One Bedford Place в Tai Kok Tsui с площ 184 041 кв. фута, придобита през юни от базираната в Сингапур Wee Hur Holdings.

Инвеститорите остават предпазливи

Въпреки добрите данни пазарът все още е под влиянието на несигурната макроикономическа среда и сложната лихвена обстановка. Според ръководителя на капиталовите пазари на JLL в Хонконг Оскар Чан инвестиционният пазар остава активен, като капиталът продължава да се насочва към града.

Подобряването на активността при офисните наеми също може да подкрепи възстановяването на инвестиционния сегмент. При търговските имоти JLL отбелязва, че ценовата корекция до голяма степен е спряла, което допринася за по-стабилни обеми на сключените сделки.

Хонконг се връща във фокуса на инвеститорите

Резултатите от второто тримесечие показват значително оживление на пазара след по-слаб период. В същото време анализаторите не разглеждат ръста като равнозначен на пълно възстановяване, тъй като част от него е обусловен от ниската сравнителна база и от сделки с активи в затруднено положение.

Въпреки това данните поставят Хонконг сред най-активните пазари на търговски имоти в региона и показват, че инвеститорите отново търсят възможности в офисния и ритейл сегмента, особено когато цените и очакваната доходност оправдават риска.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg