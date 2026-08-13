Как Евровизия 2027 може да промени имотния пазар в Бургас

Домакинството на Бургас на Евровизия през май 2027 г. ще постави местния имотен пазар в необичайна ситуация – огромен международен поток от посетители ще бъде концентриран в сравнително кратък период, при това извън традиционния пик на летния сезон.

Европейският съюз за радио и телевизия потвърди, че двата полуфинала ще бъдат на 11 и 13 май, а големият финал – на 15 май 2027 г. Бургас е предпочетен пред София именно заради комбинацията от подходяща зала, налична база за настаняване, транспортна свързаност и възможността целият град да бъде интегриран в събитията около конкурса.

За имотния сектор това означава, че ефектът няма да бъде ограничен до дните на трите телевизионни предавания. Делегации, технически екипи, журналисти, организатори и част от феновете ще пристигат по-рано, а Eurovision Village, EuroClub, церемонията по откриването и други събития ще разширят активността извън „Арена Бургас“.

Краткосрочните наеми ще бъдат първият сегмент, който ще усети ефекта

Най-прекият ефект върху недвижимите имоти вероятно ще бъде при апартаментите и къщите, предлагани за краткосрочно настаняване.

Причината е проста – Евровизия генерира допълнително търсене за настаняване в рамките на няколко дни до две седмици, а хотелският капацитет е физически ограничен.

Община Бургас съобщаваше още през 2025 г., че легловата база в града е достигнала около 3500 места, с приблизително 5% повече спрямо година по-рано. Именно капацитетът за настаняване е сред факторите, с които Бургас печели домакинството за 2027 г.

Потенциалът е в силното търсене на обзаведени апартаменти не само в центъра, но и в квартали с добра връзка с „Арена Бургас“ и централните зони на събитията.

Това обаче не означава, че сегашните наеми автоматично ще останат трайно по-високи след май 2027 г. Историческият опит показва преди всичко краткотраен ценови и окупационен пик около самото събитие.

Собствениците могат временно да извадят жилища от дългосрочния пазар

Друг възможен ефект е временно пренасочване на част от обзаведените жилища от дългосрочно към краткосрочно отдаване. Ако собственик може да получи значително по-висок приход от няколко нощувки през седмицата на Евровизия, икономическият стимул е очевиден.

Това може временно да намали предлагането на жилища за дългосрочен наем в най-търсените райони. Но от наличните данни за предишните домакини няма доказателство, че едно издание на Евровизия е довело до трайна промяна на целия градски наемен пазар.

Затова би било спекулативно още сега да се прогнозира конкретен процент на поскъпване на дългосрочните наеми в Бургас.

Кои жилища могат да получат „Евровизия премия“

Ако изобщо се появи допълнителна стойност, тя вероятно ще бъде концентрирана, а не общоградска.

По-интересни за инвеститорите могат да станат: имоти в близост до „Арена Бургас“; жилища с добра връзка с центъра; ново строителство, подходящо за краткосрочно отдаване; апартаменти с паркоместа; имоти в централните части, близо до бъдещите Eurovision Village и развлекателни зони.

Търговските имоти могат да спечелят повече от жилищните

При търговските недвижими имоти механизмът е различен. Хиляди посетители означават повече потребление в ресторанти, барове, магазини, супермаркети, заведения, търговски центрове и развлекателни обекти.

Опитът от Малмьо е показателен. Евровизия 2024 е привлякла 51 430 уникални посетители от над 80 държави и е генерирала туристически оборот от приблизително 38,5 млн. EUR. Около 32 млн. EUR от него са останали в региона на Малмьо.

При Бургас подобен поток би могъл да увеличи оборотите на търговски обекти в районите, през които се движат посетителите. Това може да повиши интереса към временно наемане на магазини, pop-up пространства, заведения и площи за бранд активности. И отново трябва да отбележим, че едноседмичен фестивал не е достатъчен сам по себе си, за да гарантира трайно увеличение на наемите на магазините или инвестиционната стойност на търговските имоти.

Хотелите ще бъдат сред големите печеливши

Тук връзката е най-пряка.

В Базел през 2025 г. около 500 000 души са посетили града в рамките на събитията около Евровизия. Конкурсът е генерирал 248 млн. швейцарски франка приходи в цялата страна, от които 110 млн. франка в региона на Базел, а добавената стойност за самия регион е оценена на 53 млн. франка.

За Бургас Евровизия идва и в стратегически подходящ момент – през май, непосредствено преди активния летен сезон. Това дава възможност на хотелите и апартхотелите да започнат сезона по-рано и потенциално да удължат периода на висока заетост.

Събитие, което може да промени и инвестиционното възприятие за града

По-дългосрочният ефект е по-труден за измерване, но не трябва да бъде пренебрегван. Евровизия е едно от най-гледаните телевизионни събития в света. Международното медийно присъствие може да промени начина, по който Бургас се възприема от туристи, компании и чуждестранни инвеститори.

При Базел например след конкурса 92% от анкетираните посетители заявяват, че са останали с положително впечатление от града като туристическа дестинация, а 85% от гостите извън региона заявяват намерение да го посетят отново.

Това е важният потенциален дългосрочен ефект за недвижимите имоти – не толкова еднократното събитие, колкото по-високата международна разпознаваемост на Бургас.

Ако тя доведе до устойчив ръст на туризма, нови авиолинии, инвестиции и повече международни посетители и след 2027 г., тогава може да има и по-траен ефект върху ваканционните жилища, хотелите и търговските имоти.

Малмьо 2024: краткосрочните наеми реагираха веднага

Малмьо показва най-ясно как Евровизия въздейства върху имотите за туристическо настаняване. Преди конкурса AirDNA регистрира рязко увеличение на заетостта на краткосрочните жилища в града и околността. След събитието официалният анализ отчете 71 737 търговски нощувки и туристически оборот за 445 млн. шведски крони.

Базел 2025: силен ефект върху туризма, не доказан върху цените на жилищата

Базел е още по-категоричен пример за икономическия ефект. Събитието е донесло 53 млн. швейцарски франка добавена стойност за региона и е привлякло около половин милион посетители. Предварително хотелите в региона започнаха да увеличават цените си за периода на Евровизия, което показва непосредствения ефект върху настаняването.

Виена 2026: 160 000 продадени хотелски нощувки

Най-пресният пример е Виена. По официални данни на организаторите конкурсът през 2026 г. е довел приблизително 88 000 допълнителни посетители, реализирани са около 160 000 хотелски нощувки, а икономическият ефект е оценен на приблизително 57 млн. евро.

И тук обаче жилищният пазар следва собствени фундаментални фактори. Австрийската статистика показва, че средните жилищни наеми в страната са нараснали с 4,8% на годишна база през първото тримесечие на 2026 г., още преди провеждането на Евровизия.

Какво показват трите града за Бургас

Опитът от Малмьо, Базел и Виена очертава сравнително ясен модел.

Евровизия може да предизвика много силен, но концентриран ефект върху туристическите имоти и краткосрочните наеми. Хотелите, апартаментите за нощувки, ресторантите и търговските площи в най-посещаваните части на града получават директна полза от увеличения поток.

За Бургас това означава, че най-вероятният сценарий през пролетта на 2027 г. е силен пик на краткосрочните наеми и хотелската заетост, повишена активност около търговските имоти и засилен инвеститорски интерес към жилища, подходящи за туристическо отдаване.

Дали това ще се превърне в трайно по-високи цени на недвижимите имоти, ще зависи от нещо много по-важно от една седмица през май – дали Бургас ще успее да превърне глобалната видимост от Евровизия в устойчив туристически и инвестиционен поток и след края на конкурса.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg