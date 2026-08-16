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КЗП проверява цените на имотите в Бургас преди „Евровизия“

КЗП проверява цените на имотите в Бургас преди „Евровизия“

16 Август, 2026 09:51, обновена 16 Август, 2026 22:21 1 629 16

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  • евровизия

Обект на контрол ще бъдат хотели, ресторанти и други обекти, свързани с обслужването на туристи

КЗП проверява цените на имотите в Бургас преди „Евровизия“ - 1
Снимка: БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Комисията за защита на потребителите ще извърши проверки за цените на нощувките и услугите в Бургас преди „Евровизия 2027“. Повод са появилите се обяви за изключително скъпо настаняване, включително апартамент за близо 118 000 евро за една седмица. Това заяви председателят на КЗП Александър Колячев в ефира на „Събуди се“.

По думите му подобни цени са необичайни, особено на фона на голямата леглова база в региона. „На мен ми звучи комично. Когато има ограничен брой места, е нормално при голямо търсене да има повишаване на цените. Но тук говорим за леглова база от над 200 000 души. За мен това е много изненадващо“, коментира Колячев.

Той подчерта, че до май 2027 г. има достатъчно време пазарът да се регулира, а корекциите по думите му най-вероятно ще дойдат от самия бизнес.

КЗП обаче ще провери вече публично известните обяви. Колячев посочи, че при част от тях има данни за възможни нарушения на Закона за защита на потребителите. Сред примерите са обяви, в които се посочва стара и нова цена, но начинът на представянето им може да нарушава изискванията. „Ще иницираме проверки. По-важното е да започнем и разговори с Министерството на туризма и с хотелите, за да направим така, че туристите и гостите на града да бъдат доволни от преживяването“, заяви председателят на КЗП.

Комисията ще засили присъствието си в Бургас и региона заради международния конкурс. Ще бъдат проверявани хотели, ресторанти и други обекти, свързани с обслужването на туристи. Сред основните акценти ще бъдат категоризацията на хотелите и ресторантите, условията за клиентите и спазването на правилата за търговска дейност.

Колячев заяви, че КЗП очаква възможно увеличение на цените около „Евровизия“, но увери, че институцията ще следи за необосновано поскъпване.

Той коментира и цените след преминаването към еврото. По думите му комисията извършва масирани проверки заради опасенията от нелоялни търговски практики. С промените в закона санкциите за необосновано увеличение на цените вече могат да достигнат 100 000 евро. При определени нарушения санкцията може да се налага за всеки отделен продукт и всеки търговски обект. „Търговците трябва да бъдат изключително внимателни при ценообразуването си, защото ние сме безкомпромисни и ще налагаме такъв тип санкции“, предупреди Колячев.

До момента най-високите санкции, налагани от КЗП за необосновано покачване на цените, са били около 20 000–30 000 евро. Сред нарушенията е и случай с ВиК оператор, който е увеличил цената на допълнителна услуга със 148%.

По думите на Колячев сред най-фрапиращите проблеми през последната година са цените на паркирането. КЗП е извършила проверки както в София, така и по Черноморието. Комисията проверява и ресторанти и заведения по морето. Там обаче установяването на необосновано поскъпване е по-трудно, тъй като могат да се променят рецепти, грамажи и наименования на ястията. По-лесно се установяват нарушения при продукти с фиксирана цена, като безалкохолни и алкохолни напитки. В такива случаи КЗП вече е налагала санкции.

Комисията извършва и масирани проверки на атракциони. Контролът обхваща въжени паркове, батути, надуваеми съоръжения и други атракциони на сушата. „Където има липса на документи или дори съмнение за нарушение на общата безопасност, предприемаме мерки“, обясни Колячев.

По думите му около 10 морски атракциона са били установени като несъответстващи на изискванията и към момента са спрени до отстраняване на нарушенията.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лопата Орешник

    5 12 Отговор
    Кво КЗП се, луди? Търсенето определя предлагането! Демокрация, свободен пазар, точка по въпроса! Ако ще връщаме контрола на цените, Жени Живкова премиер и възраждане на БКП! Ако ще сме на свободния пазар, то на повишеното търсене ще бъде отговорено с предлагане на по високи цени? Някой да не схваща?

    Коментиран от #3, #12

    09:56 16.08.2026

  • 2 Нема

    13 5 Отговор
    Начин морските кретени да не се изложат чутовно, и да не берем срам пред цял свят!

    Коментиран от #9

    09:56 16.08.2026

  • 3 Само

    9 4 Отговор

    До коментар #1 от "Лопата Орешник":

    Ти не схващаш!

    09:57 16.08.2026

  • 4 Васил

    14 0 Отговор
    Оооооооооооо нееееееееееее пак ли КЗП нали си спомняте за тази структура при прехода на еврото какво стана продукт който беше 5 лева стана 5 евро. Тези с апросто едни нажлюдатели които симулират някаква работа отдавна трябваше да се закрият както и Данс!

    10:15 16.08.2026

  • 5 Фен

    7 3 Отговор
    Аз, ако имам апартамент в Бургас, ще го дам, за колкото мога повече.

    10:34 16.08.2026

  • 6 Коста

    11 0 Отговор
    Къде е границата между обосновано и необосновано скъпо? Тези агенции и комисии съществуват само за заплати на наши хора. Никакъв смисъл няма от тях.

    10:37 16.08.2026

  • 7 АлиБЕКА на САЧевицата

    12 1 Отговор
    Догодина тараторчето по 200 еврака, хихихи!

    10:38 16.08.2026

  • 8 Коста

    14 0 Отговор
    Как в Гърция понижават цените на основните продукти? В България се чешат по главите да измислят как ограничаване на цени било комунизъм!?

    10:39 16.08.2026

  • 9 Божеееее

    6 8 Отговор

    До коментар #2 от "Нема":

    щото софийските селтаци събрани от цялата територия сте по-различни!

    Коментиран от #11

    10:40 16.08.2026

  • 10 какво става тука

    1 0 Отговор
    ехаа тия могат да ходят в бъдещето

    10:44 16.08.2026

  • 11 Така

    9 2 Отговор

    До коментар #9 от "Божеееее":

    Е, по различни сме! Никъде няма класа, освен в София.

    10:47 16.08.2026

  • 12 Самото съществуване на КЗП

    6 2 Отговор

    До коментар #1 от "Лопата Орешник":

    определяща цени е нелепо. Тези нищоправци ги има повече от 30 години.

    11:01 16.08.2026

  • 13 Мунчо

    8 0 Отговор
    Да поздравим кмета Терзиев, че отърва града ни от тая луда простотия, банга - ранга на баба им фърчилото.

    11:31 16.08.2026

  • 14 Пепи

    2 0 Отговор
    КЗП на връх... един търговец ми изпрати грешна стока, но понеже политиката на сайта е да няма праглед когато го върнах оня пусна формуляр, че ми е върнал парите а превод изобщо не е направил и така човека си задържа и парите и стоката. Сигнализирах на КЗП за съдействие според закона и получих едно кръгло нищо. Да го закрият и най-добре ще е.

    20:23 16.08.2026

  • 15 Последния Софиянец

    2 0 Отговор
    Всичко ще се дигне в Бургас.

    22:24 16.08.2026

  • 16 Аз Кочо

    1 1 Отговор
    Блазя ви - който има имоти ште спечели много пари.

    22:39 16.08.2026