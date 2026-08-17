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Следващият „най-добър град в света“

Следващият „най-добър град в света“

17 Август, 2026 14:25 650 7

  • сингапур-
  • лондон-
  • мумбай-
  • дубай-
  • банкок-
  • град

Това може да е Сингапур

Следващият „най-добър град в света“ - 1
Снимка: Shutterstock
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Сингапур се очертава като един от най-силните кандидати за следващия град, който може да оспори глобалното лидерство на Лондон и Ню Йорк. Това е изводът от анализ на The Irish Times, базиран на анкета с международно мобилни професионалисти от различни сфери. Сред посочваните кандидати са още Дубай, Мумбай и Банкок, но именно Сингапур е най-честият отговор.

Защо Сингапур изпъква

Основното предимство на Сингапур е комбинацията от изключително развита инфраструктура, силен финансов сектор, международна свързаност и способност да реализира мащабни държавни проекти.

Един от примерите е новият Terminal 5 на летище Changi. Първата му фаза трябва да обслужва около 50 млн. пътници годишно, а въвеждането му в експлоатация е планирано за средата на 30-те години. Проектът е част от по-голямото разширение Changi East и трябва допълнително да укрепи позициите на Сингапур като глобален транспортен център.

Градът вече е и сред водещите финансови центрове в света. В Global Financial Centres Index 39 от март 2026 г. Сингапур е непосредствено след Ню Йорк, Лондон и Хонконг, като разликите между водещите центрове са минимални.

Дубай е другият сериозен претендент

Сред най-често споменаваните алтернативи е Дубай. Градът привлече огромен международен капитал, бизнес и население и се превърна в един от основните глобални центрове за авиация, туризъм, финанси и недвижими имоти.

Налице обаче са два потенциални недостатъка – сравнително малкия мащаб спрямо мегаполиси като Лондон, Ню Йорк или Париж и засилващата се конкуренция от Саудитска Арабия за привличане на международни компании и квалифицирани специалисти.

Мумбай има културата, но не и инфраструктурата

Друг кандидат е Мумбай. Индийският мегаполис разполага с огромна творческа индустрия, кино, музика, предприемачество и многомилионно население.

Проблемът е инфраструктурата. Според анализа Мумбай представлява почти обратния модел на Сингапур: има огромен културен и човешки капитал, но транспортната и градската инфраструктура все още изостава от водещите световни центрове.

А Банкок?

Банкок също е сред възможните бъдещи претенденти благодарение на мащаба, разнообразието и международната си привлекателност. Но икономическата му тежест все още не е сравнима с тази на водещите финансови центрове.

Именно силната бизнес база е общата характеристика на градовете, които трайно попадат сред най-влиятелните в света.

Лондон все още трудно отстъпва първото място

Въпреки разговорите за изместване на икономическия център на света към Азия, традиционните западни мегаполиси продължават да доминират в много международни класации.

Например в класацията Europe’s Best Cities 2026 на Resonance Лондон отново е №1 в Европа, следван от Париж и Берлин. Методологията оценява показатели, свързани с качество на живот, привлекателност и икономически просперитет.

Обяснението според The Irish Times е просто: икономическата мощ може да бъде изградена за десетилетия, но градският престиж се натрупва в продължение на столетия. Музеи, университети, архитектура, културни институции, ресторанти, паркове и исторически квартали трудно могат да бъдат създадени наведнъж.

Затова Сингапур вероятно е най-силният кандидат сред новите глобални центрове, но за да достигне статута на Лондон или Ню Йорк, ще трябва да докаже, че може да съчетае икономическата ефективност с културната тежест и градската идентичност, които превръщат един успешен град в световна столица.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg


Сингапур
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Уууу

    1 0 Отговор
    От Драгалевци не мърдам!

    Коментиран от #4

    14:31 17.08.2026

  • 2 Сатанаил Даниил

    1 0 Отговор
    Мухонасранск!

    14:36 17.08.2026

  • 3 бангаранга

    0 0 Отговор
    е София 🩷

    14:39 17.08.2026

  • 4 ха, ха, ха...

    0 2 Отговор

    До коментар #1 от "Уууу":

    Абе ти от Филиповци няма да мръднеш, а за Драгалевци само цял живот можеш да си мечтаеш

    14:43 17.08.2026

  • 5 оти да се лажеме?

    1 0 Отговор
    Сингапур е уникален град, може да си обиколил половината свят и попадайки в Сингапур оставаш без думи. Навсякъде се следи за стриктно спазване на законите, независимо дали си местен или чужденец и при най малкото нарушение си носиш последствията. Наказва се всяко нарушение, най много агресията. Няма значение кой е провокатора и кой се самозащитава. И двамата са нарушители, в различна степен разбира се, но и двамата отиват на съд. А улиците им, включително и тротарите са толкова чисти, че можеш да седнеш на тротоара да обядваш и не ти трябва даже да разстилаш покривка.

    Коментиран от #7

    14:56 17.08.2026

  • 6 Тц, тц, тц!

    0 0 Отговор
    Изброени са едни от най ужасяващите места на света! 🤥

    14:56 17.08.2026

  • 7 Ъъъъ

    0 1 Отговор

    До коментар #5 от "оти да се лажеме?":

    Звучи ми като място за изтърпяване на наказанието! Имат ли гейпарад?

    14:59 17.08.2026