Следващият „най-добър град в света“

Сингапур се очертава като един от най-силните кандидати за следващия град, който може да оспори глобалното лидерство на Лондон и Ню Йорк. Това е изводът от анализ на The Irish Times, базиран на анкета с международно мобилни професионалисти от различни сфери. Сред посочваните кандидати са още Дубай, Мумбай и Банкок, но именно Сингапур е най-честият отговор.
Защо Сингапур изпъква
Основното предимство на Сингапур е комбинацията от изключително развита инфраструктура, силен финансов сектор, международна свързаност и способност да реализира мащабни държавни проекти.
Един от примерите е новият Terminal 5 на летище Changi. Първата му фаза трябва да обслужва около 50 млн. пътници годишно, а въвеждането му в експлоатация е планирано за средата на 30-те години. Проектът е част от по-голямото разширение Changi East и трябва допълнително да укрепи позициите на Сингапур като глобален транспортен център.
Градът вече е и сред водещите финансови центрове в света. В Global Financial Centres Index 39 от март 2026 г. Сингапур е непосредствено след Ню Йорк, Лондон и Хонконг, като разликите между водещите центрове са минимални.
Дубай е другият сериозен претендент
Сред най-често споменаваните алтернативи е Дубай. Градът привлече огромен международен капитал, бизнес и население и се превърна в един от основните глобални центрове за авиация, туризъм, финанси и недвижими имоти.
Налице обаче са два потенциални недостатъка – сравнително малкия мащаб спрямо мегаполиси като Лондон, Ню Йорк или Париж и засилващата се конкуренция от Саудитска Арабия за привличане на международни компании и квалифицирани специалисти.
Мумбай има културата, но не и инфраструктурата
Друг кандидат е Мумбай. Индийският мегаполис разполага с огромна творческа индустрия, кино, музика, предприемачество и многомилионно население.
Проблемът е инфраструктурата. Според анализа Мумбай представлява почти обратния модел на Сингапур: има огромен културен и човешки капитал, но транспортната и градската инфраструктура все още изостава от водещите световни центрове.
А Банкок?
Банкок също е сред възможните бъдещи претенденти благодарение на мащаба, разнообразието и международната си привлекателност. Но икономическата му тежест все още не е сравнима с тази на водещите финансови центрове.
Именно силната бизнес база е общата характеристика на градовете, които трайно попадат сред най-влиятелните в света.
Лондон все още трудно отстъпва първото място
Въпреки разговорите за изместване на икономическия център на света към Азия, традиционните западни мегаполиси продължават да доминират в много международни класации.
Например в класацията Europe’s Best Cities 2026 на Resonance Лондон отново е №1 в Европа, следван от Париж и Берлин. Методологията оценява показатели, свързани с качество на живот, привлекателност и икономически просперитет.
Обяснението според The Irish Times е просто: икономическата мощ може да бъде изградена за десетилетия, но градският престиж се натрупва в продължение на столетия. Музеи, университети, архитектура, културни институции, ресторанти, паркове и исторически квартали трудно могат да бъдат създадени наведнъж.
Затова Сингапур вероятно е най-силният кандидат сред новите глобални центрове, но за да достигне статута на Лондон или Ню Йорк, ще трябва да докаже, че може да съчетае икономическата ефективност с културната тежест и градската идентичност, които превръщат един успешен град в световна столица.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Уууу
Коментиран от #4
14:31 17.08.2026
2 Сатанаил Даниил
14:36 17.08.2026
3 бангаранга
14:39 17.08.2026
4 ха, ха, ха...
До коментар #1 от "Уууу":Абе ти от Филиповци няма да мръднеш, а за Драгалевци само цял живот можеш да си мечтаеш
14:43 17.08.2026
5 оти да се лажеме?
Коментиран от #7
14:56 17.08.2026
6 Тц, тц, тц!
14:56 17.08.2026
7 Ъъъъ
До коментар #5 от "оти да се лажеме?":Звучи ми като място за изтърпяване на наказанието! Имат ли гейпарад?
14:59 17.08.2026