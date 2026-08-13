Beyer Real Estate с нова инвестиция

Германската компания Beyer Real Estate придоби търговски парк във Вюрзелен, в градския регион на Аахен. Сделката е част от стратегията ѝ за разширяване на портфолиото от специализирани търговски имоти.

Имотът е построен през 1993 г. и е разгъната застроена площ от 10 300 кв.м. Сградата е разположена върху парцел от 14 200 кв.м. Комплексът включва два основни корпуса и около 200 паркоместа.

В момента сградата е микс от търговски площи, офиси и складове. Сред наемателите има основно германски търговски компании, а в близко бъдеще се очаква и откриването на обект на утвърдена фитнес верига.

Локацията е в търговска зона на Вюрзелен и е в близост до големи оператори като Metro, Kaufland и XXXLutz. Допълнително предимство е бързият достъп до автомагистрала A4, което повишава транспортната достъпност на имота.

Цената на сделката не се оповестява официално. Германските медии посочват, че тя е в ниския двуцифрен милионен диапазон.

Фокус върху стабилни търговски локации

Според ръководството на Beyer Real Estate придобиването е в съответствие със стратегията на компанията да увеличава експозицията си към вече утвърдени търговски локации с дългосрочен потенциал за развитие и стабилни наематели.

Сделката е показателна и за продължаващия интерес на инвеститорите към търговски паркове и ритейл имоти с устойчив наемателски микс, особено в регионални центрове с добра транспортна свързаност.

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