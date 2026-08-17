Рекордното предлагане на имоти върна цените им на нива от 2018 година във Великобритания

Офертните цени на жилищата във Великобритания са се понижили с 2% през август – най-силният месечен спад за този период от 2018 г. насам. В британската столица средните офертни цени са спаднали с 4,4% за месец. Особено показателна е ситуацията в престижния район Кенсингтън и Челси, където продавачите са намалили средната искана цена от 1,648 млн. паунда до 1,553 млн. паунда – спад от почти 100 000 паунда само за месец.
Натискът върху продавачите се засилва и от рекордното предлагане. Броят на жилищата за продажба в Лондон е достигнал най-високото си равнище от 16 години, което дава по-силна позиция на купувачите при договарянето.
От ситуацията най-активно се възползват инвеститорите, които купуват имоти с цел отдаване под наем. През юли те са представлявали 14,1% от всички покупки на жилища във Великобритания. Повече от половината от техните оферти са били поне с 10% под първоначално обявената цена – най-високият дял от първия локдаун през април 2020 г.
Продавачите все по-често приемат подобни предложения. През юли 27% от офертите с отстъпка от поне 10% са били одобрени, а при жилищата с leasehold този дял достига 41%. Именно този тип имоти остават сред най-трудните за продажба, тъй като много купувачи избягват британския модел на собственост, при който се придобива право върху жилището за определен срок, но не и върху земята под сградата.
По-широкият жилищен пазар във Великобритания остава сравнително слаб. Високите ипотечни лихви и проблемите с достъпността продължават да ограничават търсенето, докато растящото предлагане принуждава все повече собственици да правят отстъпки от първоначално заявените цени.
Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Амадо Плачков Вуето - брокер
Коментиран от #2
18:52 17.08.2026
2 Мдаа
До коментар #1 от "Амадо Плачков Вуето - брокер":Мисля че ще паднат с не повече от 30-50%, но може и да греша, може срива да е тотален
Коментиран от #3
19:19 17.08.2026
3 Лопата Орешник
До коментар #2 от "Мдаа":Даже ще ги подаряват! Нали? Естествено, че корекция ще има! Но цените как да паднат под себестойността на строежа? Аз разбирам да ги строят за по 100к и да им искат 400к , да кажеш че има на къде да отстъпват, ама я виж цените на материалите, майсторите и парцелите? Уви просто е много скъпо всичко и дори да има корекция от 15-20% , в момента в който ситуацията се балансира ще се вдигнат пак! През 2009 апартаменти които бяха стрували по 50 - 60к станаха по 150к и след срива отидоха на по 60-70к, обаче я виж колко струват сега? Цените се движат по вълнообразна крива , но винаги когато след възход падат, после кривата отива още по високо! Кофти състезание е капитализмът!!
19:45 17.08.2026