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Рекордното предлагане на имоти върна цените им на нива от 2018 година във Великобритания

Рекордното предлагане на имоти върна цените им на нива от 2018 година във Великобритания

17 Август, 2026 18:13 768 3

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Рекордното предлагане на имоти върна цените им на нива от 2018 година във Великобритания - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Офертните цени на жилищата във Великобритания са се понижили с 2% през август – най-силният месечен спад за този период от 2018 г. насам. В британската столица средните офертни цени са спаднали с 4,4% за месец. Особено показателна е ситуацията в престижния район Кенсингтън и Челси, където продавачите са намалили средната искана цена от 1,648 млн. паунда до 1,553 млн. паунда – спад от почти 100 000 паунда само за месец.

Натискът върху продавачите се засилва и от рекордното предлагане. Броят на жилищата за продажба в Лондон е достигнал най-високото си равнище от 16 години, което дава по-силна позиция на купувачите при договарянето.

От ситуацията най-активно се възползват инвеститорите, които купуват имоти с цел отдаване под наем. През юли те са представлявали 14,1% от всички покупки на жилища във Великобритания. Повече от половината от техните оферти са били поне с 10% под първоначално обявената цена – най-високият дял от първия локдаун през април 2020 г.

Продавачите все по-често приемат подобни предложения. През юли 27% от офертите с отстъпка от поне 10% са били одобрени, а при жилищата с leasehold този дял достига 41%. Именно този тип имоти остават сред най-трудните за продажба, тъй като много купувачи избягват британския модел на собственост, при който се придобива право върху жилището за определен срок, но не и върху земята под сградата.

По-широкият жилищен пазар във Великобритания остава сравнително слаб. Високите ипотечни лихви и проблемите с достъпността продължават да ограничават търсенето, докато растящото предлагане принуждава все повече собственици да правят отстъпки от първоначално заявените цени.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg


Великобритания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Амадо Плачков Вуето - брокер

    1 0 Отговор
    Н е е е е е е е е е е .......не искам да падат цените , не не не

    Коментиран от #2

    18:52 17.08.2026

  • 2 Мдаа

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Амадо Плачков Вуето - брокер":

    Мисля че ще паднат с не повече от 30-50%, но може и да греша, може срива да е тотален

    Коментиран от #3

    19:19 17.08.2026

  • 3 Лопата Орешник

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "Мдаа":

    Даже ще ги подаряват! Нали? Естествено, че корекция ще има! Но цените как да паднат под себестойността на строежа? Аз разбирам да ги строят за по 100к и да им искат 400к , да кажеш че има на къде да отстъпват, ама я виж цените на материалите, майсторите и парцелите? Уви просто е много скъпо всичко и дори да има корекция от 15-20% , в момента в който ситуацията се балансира ще се вдигнат пак! През 2009 апартаменти които бяха стрували по 50 - 60к станаха по 150к и след срива отидоха на по 60-70к, обаче я виж колко струват сега? Цените се движат по вълнообразна крива , но винаги когато след възход падат, после кривата отива още по високо! Кофти състезание е капитализмът!!

    19:45 17.08.2026