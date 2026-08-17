Рекордното предлагане на имоти върна цените им на нива от 2018 година във Великобритания

Офертните цени на жилищата във Великобритания са се понижили с 2% през август – най-силният месечен спад за този период от 2018 г. насам. В британската столица средните офертни цени са спаднали с 4,4% за месец. Особено показателна е ситуацията в престижния район Кенсингтън и Челси, където продавачите са намалили средната искана цена от 1,648 млн. паунда до 1,553 млн. паунда – спад от почти 100 000 паунда само за месец.

Натискът върху продавачите се засилва и от рекордното предлагане. Броят на жилищата за продажба в Лондон е достигнал най-високото си равнище от 16 години, което дава по-силна позиция на купувачите при договарянето.

От ситуацията най-активно се възползват инвеститорите, които купуват имоти с цел отдаване под наем. През юли те са представлявали 14,1% от всички покупки на жилища във Великобритания. Повече от половината от техните оферти са били поне с 10% под първоначално обявената цена – най-високият дял от първия локдаун през април 2020 г.

Продавачите все по-често приемат подобни предложения. През юли 27% от офертите с отстъпка от поне 10% са били одобрени, а при жилищата с leasehold този дял достига 41%. Именно този тип имоти остават сред най-трудните за продажба, тъй като много купувачи избягват британския модел на собственост, при който се придобива право върху жилището за определен срок, но не и върху земята под сградата.

По-широкият жилищен пазар във Великобритания остава сравнително слаб. Високите ипотечни лихви и проблемите с достъпността продължават да ограничават търсенето, докато растящото предлагане принуждава все повече собственици да правят отстъпки от първоначално заявените цени.

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