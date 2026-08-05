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Промяната на данъчната оценка ще окаже слабо влияние върху пазара на имоти

Промяната на данъчната оценка ще окаже слабо влияние върху пазара на имоти

5 Август, 2026 20:27 816 27

  • имоти-
  • данъчна оценка-
  • пазар-
  • жилища

С 20% е максимално разумният процент, с който може да се вдигне оценката

Промяната на данъчната оценка ще окаже слабо влияние върху пазара на имоти - 1
Снимка: М. Богданова ©
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

В последно време усилено се дискутира актуализирането на данъчните оценки на недвижимите имоти. Те не са променяни близо 20 години, което води от 5 до 8 пъти разлика между данъчната оценка на даден имот и пазарната му цена, обясняват брокери.

Да, промяната ще окаже влияние върху пазара на имоти, но не в голяма степен. Причината е, че търговията се влияе много повече от други фактори като: политика на банките по отношение на ипотечното кредитиране, процент на безработица. В случай, че има шоково вдигане на данъчните оценки и на данъците, то тогава това би повлияело значително на пазара и на бизнеса с имоти като цяло.

Между 20% и 30% е разумното увеличение на данъчните оценки, според експерти. То дори е добре да не надхвърля 20%, заради социалния ефект. „Ако кажете на един пенсионер, че увеличавате данъка върху имота му с 30%, докато пенсията му е нараснала със 7,8%, това ще се превърне в голям обществен проблем“ е мнението на данъчния консултант Николай Иванчев.

„Повишаването на имотните данъци или въвеждането на нов данък не е най-тежкият фактор, който може да повлияе негативно на имотния пазар“, каза Добромир Ганев, партньор в Komfort & Foros Brokers. „В България имотните данъци са мотивационни, те не спират хората да купуват имоти“, допълва той. По негови изчисления увеличение на общата покупна цена с около 1% почти няма да промени броя на сделките – възможният спад е между 0% и 1%. При натрупване на всички разходи с около 10% обаче влиянието вече би било значително.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    10 2 Отговор
    Ще можете ли да си позволите 10 000 евро данък сгради?Ще ви вземат домовете.

    20:31 05.08.2026

  • 2 Край

    3 5 Отговор
    1. Намалате обаче нотариалните такси защото те са процент от данъчната оценка и сега са тваръде високи.
    2. Намалете оценката на напълно застроените имоти защото и в момента и висока
    3. махнете такса смет на гаражите щото гаражите смет на правят.

    20:37 05.08.2026

  • 3 Целта не е да се окаже влияние на пазара

    10 1 Отговор
    А да се изтръскат джобовете на българите, гласували за това правителство.

    20:40 05.08.2026

  • 4 Спомням си

    5 1 Отговор
    че когато беше последното вдигане на данъчните оценки малко след това последваха няколко години на значителен спад на цените на имотите и имаше много случаи, в които данъчните оценки надвишаваха пазарната стойност на имота. Затова е добре сега като вдигат данъчните оценки да съобразят не днешните цени на имотите, а това какви се очаква да бъдат цените в следващите 3-4 години.

    20:40 05.08.2026

  • 5 Гост

    4 2 Отговор
    Радев Еничаря ще вдига още данъци и такси продажника му с продажник и измамник пфу 🖕

    20:59 05.08.2026

  • 6 ДрайвингПлежър

    2 3 Отговор
    И ето така деца работи добрата пропаганда и прозореца на обертон.

    Ако ти кажат ще вдигнем данъците за имоти с 20% - всеки нормален човек ще изригне
    Ама като се говори как това нямало да влияе на пазара на имоти - и всеки втори ако не и 2 от 3 ще си кажат - аз няма да купувам, мен не ме касае... ООО касаете робе! Касае те!

    21:02 05.08.2026

  • 7 Аз Кочо

    8 2 Отговор
    Няма как да искате 200к -500 к-1 млн евро за коптор и да плащате 100 евро данък на година. Освен това няма как да колекциониране празни имотЕ и да не плащате нищо. Всичко ще си дойде на мястото време требе хахай

    Коментиран от #10

    21:04 05.08.2026

  • 8 Балонеса

    3 1 Отговор
    Брокерите на недвижими имоти дълго време съвсем умишлено надуваха балона с райски газ, а сега като нищо могат да влязат в категориите на нелоялни търговски практики и ало измами.

    21:06 05.08.2026

  • 9 Аз Кочо

    5 1 Отговор
    Имотът не е банкомат а е покрив над главата. Така че който иска да спекулира ще трябва да си плаща за гяволъка. Свиквайте и данъците и таксите ще растат.

    21:07 05.08.2026

  • 10 Гост

    2 3 Отговор

    До коментар #7 от "Аз Кочо":

    Щом са празни не трябва да си плаща данък смет и какъв е този данък сграда, като имота си е твой.

    Коментиран от #11

    21:08 05.08.2026

  • 11 Аз Кочо

    5 1 Отговор

    До коментар #10 от "Гост":

    Няма такова нещо. По цял свят ако имотът стои празен има солен данък. Или го даваш под наем или го продаваш или плащаш това е положението

    Коментиран от #15

    21:09 05.08.2026

  • 12 Хазяина

    3 2 Отговор
    Щом вдигнат данъци ще вдигаме наема на Кочето.

    Коментиран от #13

    21:09 05.08.2026

  • 13 Гост

    3 1 Отговор

    До коментар #12 от "Хазяина":

    Колкото и да вдигате наематели няма. 8 пр са това е смешно на фона на 70.пр в Германия

    21:11 05.08.2026

  • 14 БРАВО РУМБА!

    4 1 Отговор
    Така с повишаване на данъците и баба го може…нали казваше че като спрат кражбите и всичко шъ съ упрай!?

    Коментиран от #17

    21:11 05.08.2026

  • 15 Имот бг

    2 2 Отговор

    До коментар #11 от "Аз Кочо":

    България не е цял свят и ще си колекционираме празни жилища да няма за Кочовци.

    Коментиран от #16

    21:11 05.08.2026

  • 16 Гошко

    2 1 Отговор

    До коментар #15 от "Имот бг":

    Данъците в България ще растат вуе кога ще го разбереш а заплатите ви стагнират.
    Ще плащате и по високи ипотеки само почакай да видиш

    Коментиран от #20

    21:13 05.08.2026

  • 17 Мюмюн

    3 1 Отговор

    До коментар #14 от "БРАВО РУМБА!":

    Кражбата е когато не плащате достатъчно данъци. Като започнете да си плащате всичко ще се оправи

    21:14 05.08.2026

  • 18 Затова БГ е на това дередже

    2 2 Отговор
    Разни Кочовци големи разбирачи на маса и все под наем си седят сигурно са дали пари за една гарсониера досега.

    Коментиран от #19

    21:14 05.08.2026

  • 19 Тръпчо

    3 1 Отговор

    До коментар #18 от "Затова БГ е на това дередже":

    България винаги е била на това дередже но вуевците се взеха на сериозно

    21:16 05.08.2026

  • 20 Гост

    2 2 Отговор

    До коментар #16 от "Гошко":

    Кви ипотеки бе аз съм купил на пазарна оценка а другото на ръка една чанта по 100 лв банкноти една пачка 100х100 10 10 000 една пачка, кво се правиш на интересен 🤡

    Коментиран от #21

    21:16 05.08.2026

  • 21 Палячо

    3 1 Отговор

    До коментар #20 от "Гост":

    Нищо не си купил ти а татко ти ти даде всичките му пари а ти тегли заем. Тоест това са чужди пари а не твои

    21:18 05.08.2026

  • 22 От банката на вуето

    3 1 Отговор
    Господине вместо да разказвате приказки под шипковия храст хващайте лопатата, имаме семейства да храним в банката и разчитаме на вас и още милион баламурници инак сме живи умрели

    21:23 05.08.2026

  • 23 Имотни балони

    2 1 Отговор
    Не може двустайна барака Панел да е 500 000 лв. от 1979 година. Да плащат спекулантите, които не са повече от 200 000 човека в Територията, създаващи илюзия за богатство.
    Намалете цените на имотите, те са нереални. Ще гоните на улицата хора с основни жилища?
    То бива алчност и спекула, вашето е безгранично.
    Малко ви е, че дерете 80% от българите с чудовищни цени ток, парно, топли и студени води, здравни, храни, лекарства.
    Със сопите ще ви гоним, неояли се спекуланти.

    21:31 05.08.2026

  • 24 Дефицита

    2 1 Отговор
    Повишена данъчна оценка се отразява не толкова на данъка, дето уж няма да се променя предизборно, а драстично се увеличава таксата смет.

    21:31 05.08.2026

  • 25 Хазяина на Кочо

    1 1 Отговор
    Ти ли си най-хитър бе Кочо хората купиха по 2-3 и паркоместа, ти още се скатаваш по мухлясали квартири и се стискаш накрая на месеца да не ти вдигнат наема, ама си и голям завистник.

    Коментиран от #27

    21:41 05.08.2026

  • 26 Данък смет

    1 0 Отговор
    трябва да е на човек, а най-добре на изхвърлено количество смет.
    Тогава на много хора такса смет трябва да намалее.
    Само че къде се е чуло и видяло оядените кметове и членове на СОС, да намалят данъци.
    При поредно повишение преди години, в СОС си увеличиха заплатите с 300%.
    Поради чудовищно презастрояване има цели нежелани квартали, има непродаваеми жилища с години, защото няма изложения. И какво предлагат срещу тези данъци мръсни улици, презастроени квартали, изпочупени плочи, липса зелени площи, липса чешми, вонящи кофи за смет, глътка въздух няма, не се диша..
    Няма заради шепа спекуланти, перящи пари чрез имоти да ми вдигат данъците.

    21:45 05.08.2026

  • 27 На вуету леля му

    1 1 Отговор

    До коментар #25 от "Хазяина на Кочо":

    Аз не съм тарикат а ти си лупак просто е не разбираш ли, хсхах

    21:47 05.08.2026