Промяната на данъчната оценка ще окаже слабо влияние върху пазара на имоти

В последно време усилено се дискутира актуализирането на данъчните оценки на недвижимите имоти. Те не са променяни близо 20 години, което води от 5 до 8 пъти разлика между данъчната оценка на даден имот и пазарната му цена, обясняват брокери.

Да, промяната ще окаже влияние върху пазара на имоти, но не в голяма степен. Причината е, че търговията се влияе много повече от други фактори като: политика на банките по отношение на ипотечното кредитиране, процент на безработица. В случай, че има шоково вдигане на данъчните оценки и на данъците, то тогава това би повлияело значително на пазара и на бизнеса с имоти като цяло.

Между 20% и 30% е разумното увеличение на данъчните оценки, според експерти. То дори е добре да не надхвърля 20%, заради социалния ефект. „Ако кажете на един пенсионер, че увеличавате данъка върху имота му с 30%, докато пенсията му е нараснала със 7,8%, това ще се превърне в голям обществен проблем“ е мнението на данъчния консултант Николай Иванчев.

„Повишаването на имотните данъци или въвеждането на нов данък не е най-тежкият фактор, който може да повлияе негативно на имотния пазар“, каза Добромир Ганев, партньор в Komfort & Foros Brokers. „В България имотните данъци са мотивационни, те не спират хората да купуват имоти“, допълва той. По негови изчисления увеличение на общата покупна цена с около 1% почти няма да промени броя на сделките – възможният спад е между 0% и 1%. При натрупване на всички разходи с около 10% обаче влиянието вече би било значително.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg