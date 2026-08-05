Промяната на данъчната оценка ще окаже слабо влияние върху пазара на имоти

В последно време усилено се дискутира актуализирането на данъчните оценки на недвижимите имоти. Те не са променяни близо 20 години, което води от 5 до 8 пъти разлика между данъчната оценка на даден имот и пазарната му цена, обясняват брокери.
Да, промяната ще окаже влияние върху пазара на имоти, но не в голяма степен. Причината е, че търговията се влияе много повече от други фактори като: политика на банките по отношение на ипотечното кредитиране, процент на безработица. В случай, че има шоково вдигане на данъчните оценки и на данъците, то тогава това би повлияело значително на пазара и на бизнеса с имоти като цяло.
Между 20% и 30% е разумното увеличение на данъчните оценки, според експерти. То дори е добре да не надхвърля 20%, заради социалния ефект. „Ако кажете на един пенсионер, че увеличавате данъка върху имота му с 30%, докато пенсията му е нараснала със 7,8%, това ще се превърне в голям обществен проблем“ е мнението на данъчния консултант Николай Иванчев.
„Повишаването на имотните данъци или въвеждането на нов данък не е най-тежкият фактор, който може да повлияе негативно на имотния пазар“, каза Добромир Ганев, партньор в Komfort & Foros Brokers. „В България имотните данъци са мотивационни, те не спират хората да купуват имоти“, допълва той. По негови изчисления увеличение на общата покупна цена с около 1% почти няма да промени броя на сделките – възможният спад е между 0% и 1%. При натрупване на всички разходи с около 10% обаче влиянието вече би било значително.
Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
20:31 05.08.2026
2 Край
2. Намалете оценката на напълно застроените имоти защото и в момента и висока
3. махнете такса смет на гаражите щото гаражите смет на правят.
20:37 05.08.2026
3 Целта не е да се окаже влияние на пазара
20:40 05.08.2026
4 Спомням си
20:40 05.08.2026
5 Гост
20:59 05.08.2026
6 ДрайвингПлежър
Ако ти кажат ще вдигнем данъците за имоти с 20% - всеки нормален човек ще изригне
Ама като се говори как това нямало да влияе на пазара на имоти - и всеки втори ако не и 2 от 3 ще си кажат - аз няма да купувам, мен не ме касае... ООО касаете робе! Касае те!
21:02 05.08.2026
7 Аз Кочо
Коментиран от #10
21:04 05.08.2026
8 Балонеса
21:06 05.08.2026
9 Аз Кочо
21:07 05.08.2026
10 Гост
До коментар #7 от "Аз Кочо":Щом са празни не трябва да си плаща данък смет и какъв е този данък сграда, като имота си е твой.
Коментиран от #11
21:08 05.08.2026
11 Аз Кочо
До коментар #10 от "Гост":Няма такова нещо. По цял свят ако имотът стои празен има солен данък. Или го даваш под наем или го продаваш или плащаш това е положението
Коментиран от #15
21:09 05.08.2026
12 Хазяина
Коментиран от #13
21:09 05.08.2026
13 Гост
До коментар #12 от "Хазяина":Колкото и да вдигате наематели няма. 8 пр са това е смешно на фона на 70.пр в Германия
21:11 05.08.2026
14 БРАВО РУМБА!
Коментиран от #17
21:11 05.08.2026
15 Имот бг
До коментар #11 от "Аз Кочо":България не е цял свят и ще си колекционираме празни жилища да няма за Кочовци.
Коментиран от #16
21:11 05.08.2026
16 Гошко
До коментар #15 от "Имот бг":Данъците в България ще растат вуе кога ще го разбереш а заплатите ви стагнират.
Ще плащате и по високи ипотеки само почакай да видиш
Коментиран от #20
21:13 05.08.2026
17 Мюмюн
До коментар #14 от "БРАВО РУМБА!":Кражбата е когато не плащате достатъчно данъци. Като започнете да си плащате всичко ще се оправи
21:14 05.08.2026
18 Затова БГ е на това дередже
Коментиран от #19
21:14 05.08.2026
19 Тръпчо
До коментар #18 от "Затова БГ е на това дередже":България винаги е била на това дередже но вуевците се взеха на сериозно
21:16 05.08.2026
20 Гост
До коментар #16 от "Гошко":Кви ипотеки бе аз съм купил на пазарна оценка а другото на ръка една чанта по 100 лв банкноти една пачка 100х100 10 10 000 една пачка, кво се правиш на интересен 🤡
Коментиран от #21
21:16 05.08.2026
21 Палячо
До коментар #20 от "Гост":Нищо не си купил ти а татко ти ти даде всичките му пари а ти тегли заем. Тоест това са чужди пари а не твои
21:18 05.08.2026
22 От банката на вуето
21:23 05.08.2026
23 Имотни балони
Намалете цените на имотите, те са нереални. Ще гоните на улицата хора с основни жилища?
То бива алчност и спекула, вашето е безгранично.
Малко ви е, че дерете 80% от българите с чудовищни цени ток, парно, топли и студени води, здравни, храни, лекарства.
Със сопите ще ви гоним, неояли се спекуланти.
21:31 05.08.2026
24 Дефицита
21:31 05.08.2026
25 Хазяина на Кочо
Коментиран от #27
21:41 05.08.2026
26 Данък смет
Тогава на много хора такса смет трябва да намалее.
Само че къде се е чуло и видяло оядените кметове и членове на СОС, да намалят данъци.
При поредно повишение преди години, в СОС си увеличиха заплатите с 300%.
Поради чудовищно презастрояване има цели нежелани квартали, има непродаваеми жилища с години, защото няма изложения. И какво предлагат срещу тези данъци мръсни улици, презастроени квартали, изпочупени плочи, липса зелени площи, липса чешми, вонящи кофи за смет, глътка въздух няма, не се диша..
Няма заради шепа спекуланти, перящи пари чрез имоти да ми вдигат данъците.
21:45 05.08.2026
27 На вуету леля му
До коментар #25 от "Хазяина на Кочо":Аз не съм тарикат а ти си лупак просто е не разбираш ли, хсхах
21:47 05.08.2026