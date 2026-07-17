Промениха статута на военни имоти

Правителството предоставя безвъзмездно част от имот - публична държавна собственост, управляван от Министерството на отбраната, за управление на Висшия съдебен съвет за нуждите на Военен съд - Сливен и Военно-окръжна прокуратура - Сливен. Частта от имота е с отпаднала необходимост за Министерството на отбраната. С предоставянето му за управление на Висшия съдебен съвет ще се осигури нормалното и безпрепятствено функциониране на органите на съдебната власт.

Министерският съвет прие също решение за безвъзмездно предоставяне за управление на имот - публична държавна собственост, на Професионалната гимназия по електропромишленост и текстил „Захари Стоянов“ в гр. Харманли. Имотът досега е управляван от ИА „Военни клубове и военно-почивно дело“, но е с отпаднала необходимост за агенцията. Решението на правителството ще позволи на Професионалната гимназия да създаде специализирана база за практическо обучение, което ще допринесе за повишаване на качеството на професионалната подготовка на учениците.

Съгласно друго правителствено решение се променя статутът на имот-частна държавна собственост, намиращ се в гр. Варна, в имот-публична държавна собственост. Обектът е предоставен за управление на Висшето военноморско училище „Н. И. Вапцаров“ за изпълнение на функциите му. Решението е в съответствие с чл. 316, ал. 2 от Закона за отбраната и Въоръжените сили на Република България и чл. 89, ал. 2 от Закона за висшето образование.

Министерският съвет прие решение за обявяване на имот-частна държавна собственост, за имот-публична държавна собственост. Обектът се намира в гр. Варна и е предоставен за управление на Командването за логистична поддръжка. Той е необходим на Командването за осъществяване на функции и за изпълнение на задачи, свързани с мисиите на Въоръжените сили. Решението е в съответствие е чл. 316, ал.2 от Закона за отбраната и Въоръжените сили на Република България, съгласно който недвижимите имоти, обектите и съоръженията, които са предназначени за непосредствено осъществяване на отбраната, следва да са със статут на публична държавна собственост.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg