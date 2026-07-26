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Къща сред природата и в близост до центъра на Благоевград (ВИДЕО)
  Тема: Недвижими имоти

Къща сред природата и в близост до центъра на Благоевград (ВИДЕО)

26 Юли, 2026 20:05 622 14

  • imot.bg-
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  • природа-
  • благоевград

Къщата се намира в парк "Бачиново"

Къща сред природата и в близост до центъра на Благоевград (ВИДЕО) - 1
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

От всички имоти, публикувани с видео клип в imot.bg, се избират най-интересните и се публикуват допълнително и в Facebook, TikTok, Instagram и YouTube каналите на сайт No 1 за имоти.

Днес Ви представяме, специално подбран за Вас клип, публикуван през изтеклата седмица - къща в парк "Бачиново", Благоевград. Цената на имота е 437 000 EUR. Срещу въпросанта сума новият собственик получава къща с разгъната застроена площ от 337 кв.м и близо рполовин декар двор. Сградата е построена през 2008 г.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg


Благоевград / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Детска песничка

    4 0 Отговор
    "Балонът се надува, надува, надува..."

    20:35 26.07.2026

  • 2 Аз Кочо

    5 1 Отговор
    437 000 евро струва къща навсякъде по света като в някои метрополиса може да се намери и за по малко пари. Това е отново абсурднато ценообразуване в най бедната европейска страна хахаха

    Коментиран от #4

    20:35 26.07.2026

  • 3 Полудял български продавач

    5 0 Отговор
    409 k евро струва тази къща в Бирмингам. Кой по дяволите би дал повече за коптор в Благоевград?????

    20:41 26.07.2026

  • 4 Друг един

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Аз Кочо":

    Спокойно ще мине още една година и от 400000 евра цента ще падне на 4000 с бонус семейното Порше Кайен от 2001 на 1 млн километра, хахах

    20:45 26.07.2026

  • 5 Амадо

    3 0 Отговор
    Леле, па ми прилуша

    20:46 26.07.2026

  • 6 Българино

    4 0 Отговор
    Това че ти предлагат две топки сладолед за 35 евро и едни спагети за 25 не значи че ти требе да ги платиш. Остави глупакът да го продава докато му вкисне и да си го изяде сам и ме купувай. Правят ви на маймуни прости орица а вие сте готови да платите и за айно каквото ви кажат. Рост, рост народ .....

    20:50 26.07.2026

  • 7 Пазаро потъва

    4 0 Отговор
    През 2027 г. се очаква спад на цените на жилищата у нас
    В половината сделки в момента продавачите правят 10% до 25 пр. отстъпка

    София през второто тримесечие са изповядани 8874 сделки, което е с 16.7% спад за година при 12.3% през първото тримесечие. В Пловдив намалението е по-леко - 6,7%, но се ускорява в сравнение с предното тримесечие, когато е отчен спад от 2%. В Бургас е регистриран буквално срив на сделките с 23.7% през второто тримесечие.

    „Промяната на един пазар не започва в момента, в който видим по-ниски цени в обявите. Тя започва, когато купувачите се отдръпнат, а броят на сделките е водещ индикатор за негативна траектория“,
    продавачите все още държат високи цени в офертите си и вероятно ще е така до края на 2026 г. Това създава впечатление за стабилен пазар, но поведението на купувачите е коренно променено в сравнение с миналата година. Те взимат по-бавно решения, сравняват повече оферти и все по-често се договаря по-ниска крайна цена. "Реалната корекция в цените вече се случва при преговорите. При около 54% от сделките през последните шест месеца продавачът е направил отстъпка между 2% и 10% от офертната цена

    Пазарът става все по-зависим от ипотеките

    Докато общият брой сделки в страната намалява, сделките с ипотечен кредит се увеличават.

    В София през второто тримесечие са вписани 6429 ипотеки, а делът на финансираните с кредит сделки достига 74% при 60% година по-рано. В Пловдив броят на ипотеките се увеличава с 13,8%.

    „Нис

    21:00 26.07.2026

  • 8 Пазаро потъва

    3 0 Отговор
    Ниските ипотечни лихви дълго време поддържаха ръста на сделките и цените. Днес обаче сделките намаляват дори при едни от най-ниските лихви в Европа. Това показва, че проблемът вече е в достъпността на жилищата“, коментира Баклаян.

    По думите му голяма част от бъдещото търсене е било изтеглено напред през силните 2024 и 2025 г., когато много домакинства са купили имот заради очакванията за ново поскъпване след влизането в еврозоната.

    На фона на отслабващо търсене, продължава да расте новото строителство.
    София започнатите нови жилища се увеличават със 187%, а разгънатата им застроена площ – с близо 140%. В същото време по данни на НСИ в България има близо 1,6 млн. необитавани жилища, или 39% от жилищния фонд.

    Допълнителен проблем е увеличаващата се себестойност. Между 2015 и 2025 г. цените на производител в жилищното строителство в България са нараснали със 166% при средно увеличение от около 48% за Европейския съюз. Комбинацията от по-слабо търсене, високи разходи за строителство и необходимост от обслужване на кредити може значително да свие маржовете на инвеститорите.

    Коментиран от #11

    21:02 26.07.2026

  • 9 Ох лошу миии

    3 0 Отговор
    По-съществена корекция може да започне през 2027 г., след продължителен период на по-слабо търсене. Между 2027 и 2029 г. цените на имотите може да се понижат номинално с 20% до 30%.Този спад ще засегне не само жилищния пазар, но също така потреблението, инвестициите, строителството и цялостната икономическа активност.

    До 2030 г. номиналният спад на цените на жилищата може да достигне около 25%, като междувременно натрупаната инфлация е изяла още 20% от реалната им покупателна стойност. Затова през следващите години недвижимите имоти може да не бъдат защитата от инфлация, която много хора очакват“,

    21:04 26.07.2026

  • 10 Продавам нову

    3 0 Отговор
    200 м2 по нот. Акт чисто 50.м2 на 20 Мин от южния парк......с метрото от Константин Величков. Две бани но в едната се влиза трудно. 800000 евра. И по бързо защото утре ще вдигна

    Коментиран от #14

    21:10 26.07.2026

  • 11 Сиса брокерката

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "Пазаро потъва":

    Допускаш ли, че на колежката тези неща не са й известни? И ние семейства храним, и ние искаме порше, и ние ходим по скъпи курорти. Да умираме от глад ли? При положение, че има балъци, благодарение на които можем да си живеем царски.

    21:10 26.07.2026

  • 12 Тая територия загива

    2 0 Отговор
    Дали ще остане някой да загаси лампата и да затвори врата ?! И да не остане все тая...

    21:12 26.07.2026

  • 13 За тия пари в гърция и италия ША са

    4 0 Отговор
    купят 4 къщи а В ИСПАНИЯ 6 КЪЩИ.......

    21:13 26.07.2026

  • 14 АЗ ПЪК ВИДЯХ БАНЯ С ТОАЛЕТНА

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Продавам нову":

    Един метър дълбочина на на 0.6 широчина и КОРИДОР В УСВОЕНА АСАНСЬОРНА ШАХТА!?!?!В. ВИДЯХ КЛАТЕЩИ СЕ МЕЖДИННИ СТЕНИ ПОДСИЛЕНИ ОТГОРЕ С ПЯНА.........И НАКРАЯ КУПИХ КЕНЕФ ОТ 1959 ЗА ТРИ ДЕНЯ ГО ИЗРИНАХ НО ВИДЯХ ПО ВАЖНОТО ИСТИИИИНСКИ МОНОЛИТ С АРМАТУРИ КЪТ КУТКАТА МИ И БЕТОН ДЕТО ХИЛТИТО СДАДЕ БАГАЖА ОТ НЕГО.....

    21:19 26.07.2026