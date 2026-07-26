Къща сред природата и в близост до центъра на Благоевград (ВИДЕО)

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Днес Ви представяме, специално подбран за Вас клип, публикуван през изтеклата седмица - къща в парк "Бачиново", Благоевград. Цената на имота е 437 000 EUR. Срещу въпросанта сума новият собственик получава къща с разгъната застроена площ от 337 кв.м и близо рполовин декар двор. Сградата е построена през 2008 г.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg