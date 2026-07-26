Къща сред природата и в близост до центъра на Благоевград (ВИДЕО)

От всички имоти, публикувани с видео клип в imot.bg, се избират най-интересните и се публикуват допълнително и в Facebook, TikTok, Instagram и YouTube каналите на сайт No 1 за имоти.
Днес Ви представяме, специално подбран за Вас клип, публикуван през изтеклата седмица - къща в парк "Бачиново", Благоевград. Цената на имота е 437 000 EUR. Срещу въпросанта сума новият собственик получава къща с разгъната застроена площ от 337 кв.м и близо рполовин декар двор. Сградата е построена през 2008 г.
Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Детска песничка
20:35 26.07.2026
2 Аз Кочо
Коментиран от #4
20:35 26.07.2026
3 Полудял български продавач
20:41 26.07.2026
4 Друг един
До коментар #2 от "Аз Кочо":Спокойно ще мине още една година и от 400000 евра цента ще падне на 4000 с бонус семейното Порше Кайен от 2001 на 1 млн километра, хахах
20:45 26.07.2026
5 Амадо
20:46 26.07.2026
6 Българино
20:50 26.07.2026
7 Пазаро потъва
В половината сделки в момента продавачите правят 10% до 25 пр. отстъпка
София през второто тримесечие са изповядани 8874 сделки, което е с 16.7% спад за година при 12.3% през първото тримесечие. В Пловдив намалението е по-леко - 6,7%, но се ускорява в сравнение с предното тримесечие, когато е отчен спад от 2%. В Бургас е регистриран буквално срив на сделките с 23.7% през второто тримесечие.
„Промяната на един пазар не започва в момента, в който видим по-ниски цени в обявите. Тя започва, когато купувачите се отдръпнат, а броят на сделките е водещ индикатор за негативна траектория“,
продавачите все още държат високи цени в офертите си и вероятно ще е така до края на 2026 г. Това създава впечатление за стабилен пазар, но поведението на купувачите е коренно променено в сравнение с миналата година. Те взимат по-бавно решения, сравняват повече оферти и все по-често се договаря по-ниска крайна цена. "Реалната корекция в цените вече се случва при преговорите. При около 54% от сделките през последните шест месеца продавачът е направил отстъпка между 2% и 10% от офертната цена
Пазарът става все по-зависим от ипотеките
Докато общият брой сделки в страната намалява, сделките с ипотечен кредит се увеличават.
В София през второто тримесечие са вписани 6429 ипотеки, а делът на финансираните с кредит сделки достига 74% при 60% година по-рано. В Пловдив броят на ипотеките се увеличава с 13,8%.
„Нис
21:00 26.07.2026
8 Пазаро потъва
По думите му голяма част от бъдещото търсене е било изтеглено напред през силните 2024 и 2025 г., когато много домакинства са купили имот заради очакванията за ново поскъпване след влизането в еврозоната.
На фона на отслабващо търсене, продължава да расте новото строителство.
София започнатите нови жилища се увеличават със 187%, а разгънатата им застроена площ – с близо 140%. В същото време по данни на НСИ в България има близо 1,6 млн. необитавани жилища, или 39% от жилищния фонд.
Допълнителен проблем е увеличаващата се себестойност. Между 2015 и 2025 г. цените на производител в жилищното строителство в България са нараснали със 166% при средно увеличение от около 48% за Европейския съюз. Комбинацията от по-слабо търсене, високи разходи за строителство и необходимост от обслужване на кредити може значително да свие маржовете на инвеститорите.
Коментиран от #11
21:02 26.07.2026
9 Ох лошу миии
До 2030 г. номиналният спад на цените на жилищата може да достигне около 25%, като междувременно натрупаната инфлация е изяла още 20% от реалната им покупателна стойност. Затова през следващите години недвижимите имоти може да не бъдат защитата от инфлация, която много хора очакват“,
21:04 26.07.2026
10 Продавам нову
Коментиран от #14
21:10 26.07.2026
11 Сиса брокерката
До коментар #8 от "Пазаро потъва":Допускаш ли, че на колежката тези неща не са й известни? И ние семейства храним, и ние искаме порше, и ние ходим по скъпи курорти. Да умираме от глад ли? При положение, че има балъци, благодарение на които можем да си живеем царски.
21:10 26.07.2026
12 Тая територия загива
21:12 26.07.2026
13 За тия пари в гърция и италия ША са
21:13 26.07.2026
14 АЗ ПЪК ВИДЯХ БАНЯ С ТОАЛЕТНА
До коментар #10 от "Продавам нову":Един метър дълбочина на на 0.6 широчина и КОРИДОР В УСВОЕНА АСАНСЬОРНА ШАХТА!?!?!В. ВИДЯХ КЛАТЕЩИ СЕ МЕЖДИННИ СТЕНИ ПОДСИЛЕНИ ОТГОРЕ С ПЯНА.........И НАКРАЯ КУПИХ КЕНЕФ ОТ 1959 ЗА ТРИ ДЕНЯ ГО ИЗРИНАХ НО ВИДЯХ ПО ВАЖНОТО ИСТИИИИНСКИ МОНОЛИТ С АРМАТУРИ КЪТ КУТКАТА МИ И БЕТОН ДЕТО ХИЛТИТО СДАДЕ БАГАЖА ОТ НЕГО.....
21:19 26.07.2026